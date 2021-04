Oblak izgubil novi točki, ampak vseeno skočil nazaj na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotni el clasico, ki ga je sodil osovraženi sodnik navijačev Barcelone Gil Manzano, je bolje odprl beli balet. Po nedosojenem prekršku nad Lionelom Messijem je sledil bliskovit protinapad. Kot blisk je proti vratom Barcelone stekel Federico Valverde, ki je nato lepo zaposlil Lucasa Vasqueza, Španec pa je podal do Karima Bemzemaja, ki je na spektakularen način s peto premagal vratarja Marca Andreja ter Stegna.

Karim Benzema je načel mrežo Kataloncev. Foto: Guliverimage

Barcelona je v 28. minuti zaostajala že z 2:0. Po prekršku nad Juniorjem Viniciusom na robu kazenskega prostora je prosti udarec izvedel Toni Kroos. Nemec je sicer slabo izvedel prosti strel, a žoga je zadela Sergina Desta in povsem spremenila smer, na golovi črti pa je bil nezbran še Jordi Alba. Z glavo je povsem zgrešil žogo in galaktiki so povišali prednost.

Do konca prvega polčasa smo na obeh straneh videli še dve vratnici. Pri Realu jo je stresel Valverde, pri Barceloni pa v sodnikovem dodatku Messi, ki je z neposrednim strelom poskušal s kota.

Barcelona le ublažila poraz

Barcelona je v drugem polčasu lovila visok zaostanek, a v 60. minuti je imela tudi sama razlog za veselje. Po podaji Albe je v hudem nalivu v polno meril Oscar Mingueza. Katalonci so vse do konca lovili vsaj točko, a domači so na koncu zadržali prednost.

Gostom ni pomagala niti izključitev Casemira v 90. minuti, za konec pa jim je hrbet obrnila tudi sreča. V zadnji akciji na tekmi je 18-letni Ilaix Moriba zadel prečko in ostalo je pri zmagi Reala, ki je dobil še tretji zaporedni el clasico.

Špansko prvenstvo, 30. krog: Petek, 9. april:

Huesca : Elche 3:1 (2:1)

Mir 3., 88./11-m, Ramirez 30.; Vavro 4./a.g. Sobota, 10. april:

Getafe : Cadiz 0:1 (0:0)

Copovi 64.



Athletic Bilbao : Alaves 0:0



Eibar : Levante 0:1 (0:1)

de Frutos 45.+2



Real Madrid : Barcelona 2:1 (2:0)

Benzema 13., Kroos 28.; Mingueza 60.; R.K.: Casemiro 90./Real Madrid Nedelja, 11. april:

Villarreal : Osasuna 1:2 (0:0)

Garica 70./a.g.; Moncayola 64., Budimir 74.



Valencia : Real Sociedad 2:2 (0:2)

Wass 60./11m, Gabriel Paulista 73.; Guevara 33., Isak 45.; R.K.: Gomez 80./Valencia Valladolid : Granada 1:2 (1:0)

Orellana 41./11m; Molina 78., Qini 86.



Betis : Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Tello 20.; Carrasco 5.

Jan Oblak je branil za Atletico. Ponedeljek, 12. april:

21:00 Celta - Sevilla