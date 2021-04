Čudežna obramba Oblaka, po kateri se je Mehičan prijel za glavo #video

Nogometaši Atletica so v nedeljo zvečer v gosteh remizirali z Betisom (1:1), kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak pa je v 76. minuti poskrbel za obrambo srečanja. Z izjemnim posredovanjem je ubranil strel Diegu Lainezu in poskrbel, da Atletico v zadnjih osem krogov vstopa s prednostjo +1 pred Realom in +2 pred Barcelono.

Prednost Atletica pred največjima tekmecema se še naprej topi. Če bi rdeče-beli v nedeljo ugnali Betis, bi mestnemu tekmecu Realu ušli na +3, tako pa se lahko po dramatičnem remiju pohvalijo le s tesno točko prednosti. Izbranci Diega Simeoneja so imeli opravka z zelo motiviranim gostiteljem, ki se bori za Evropo. Proti Atleticu je naskakoval četrto zaporedno domačo zmago.

Sprva je kazalo bolje gostom, ki so kljub močno oslabljeni zasedbi hitro povedli. Belgijec Yannick Carrasco je zadel v polno že v peti minuti, a prednost Los Colchoneros ni trajala dolgo. Betis je prek nekdanjega upa Barcelone Cristiana Tella izenačil v 20. minuti, nato pa se rezultat na praznem stadionu Benito Villamarin v Sevilli ni več spreminjal.

Kako je Jan Oblak ustavil strel Diega Laineza:

GRAN TAPADA DE JAN OBLAK.



Le saco el grito de gol al mexicano Diego Lainez, se salva el Atletico. pic.twitter.com/1ZEUnAGZNg — En el VAR (@EnElVar) April 11, 2021

Vratarja na obeh straneh sta blestela. Pri domačih je bil vedno na mestu Čilenec Claudio Bravo, pri Madridčanih pa Jan Oblak, ki se je večkrat izkazal, najbolj pa v 76. minuti, ko je z izjemnim posredovanjem ubranil strel Diega Laineza. Mehičan se je po zapravljeni priložnosti, ob kateri se je prepričal o tem, kaj zmore Oblak, prijel za glavo, Škofjeločan, katerega otoški mediji vztrajno omenjajo v govoricah, da bi ga lahko poleti na Old Trafford povabil Manchester United, pa je preprečil poraz Atletica.

Vse več poškodovanih zvezdnikov Atletica

Škofjeločan je v tej sezoni v la ligi prejel 20 zadetkov. Foto: Reuters Rdeče-beli so zaigrali brez številnih prvokategornikov. Zaradi kazni sta manjkala najboljša strelca Luis Suarez in Marcos Llorente, pri čemer bo Urugvajec zaradi zdravstvenih težav odsoten še nekaj časa, tik pred tekmo je zaradi poškodbe iz seznama kandidatov za tekmo odpadel Francoz Thomas Lemar, za še slabšo voljo trenerja Diega Simeoneja pa sta poskrbeli poškodbi Joaa Felixa in Kierana Trippierja, ki sta morala predčasno zapustiti igrišče. To je velik udarec za Atletico, ki ni mogel računati tudi na Moussaja Dembeleja, saj je na zdravniških pregledih po tem, ko je nedavno omedlel na treningu.

Rezultatski padec Atletica je očiten. Na zadnjih štirih tekmah la lige je zmagal le enkrat, osvojil pet točk, dosegel pa zgolj dva zadetka. Oblak je proti Betisu prejel 20. zadetek v tej sezoni. Obramba Atletica ostaja najbolj jeklena v španskem prvenstvu, Škofjeločan pa v povprečju na tekmo prejema 0,67 zadetka. V prihodnjem krogu ga čaka domača tekma s Huesco, ki je na lestvici šele na 16. mestu, tako da se krčevito bori za obstanek.

Atletico je v zadnjih tednih zapravil veliko prednost pred Realom in Barcelono. V zadnjih osem krogov vstopa s tesno prednostjo. Foto: Reuters

''Še vedno se počutimo močne. Če bomo ostali psihološko močni, bomo prišli do cilja, ki ga želimo doseči. Proti Betisu sta nam pobegnili iz rok dve točki, a še naprej odločamo sami o lastni usodi. To pa je najbolj pomembno,'' je po remiju v Sevilli poudaril kapetan Atletica Koke, ki se zaveda, da Atletico, če želi osvojiti prvi državni naslov po letu 2014, v naslednjih krogih ne sme več tako zapravljati točk. Real zaostaja le eno, Barcelona le dve, Sevilla pa bi se z današnjo zmago nad Celto lahko približala na šest točk razlike …