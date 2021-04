Oblakov kapetan po bolečem porazu Atletica okrcal sodnika

Če je lahko Atletico še pred nekaj tedni užival ob pogledu na otipljivo prednost pred zasledovalci in so navijači že počasi hladili šampanjec, je nedeljski poraz v Sevilli (0:1) močno pokvaril vzdušje. Prednost je skopnela, Barcelona se lahko danes približa na -1, po novem neuspehu, Atleticu ni pomagala niti ubranjena 11-metrovka Jana Oblaka, se je kapetan Koke obregnil ob sojenje.

Prednost Atletica se topi. Real Madrid po novem za madridskim tekmecem zaostaja le še tri, Barcelona (s tekmo manj) štiri, Sevilla pa osem točk. Gneča pri vrhu je vse večja, Atletico je iz rok izpustil večino prednosti, s katero se je lahko hvalil večji del sezone. Do konca sezone, v kateri navijači Atletica sanjarijo o prvem naslovu španskega prvaka po letu 2014, je še devet krogov. Začenja se zadnji del sezone, v katerem bi bil lahko usoden vsak neuspeh. Atletico si ga je v nedeljo privoščil v derbiju 29. kroga, ko je ostal praznih rok proti četrtouvrščeni Sevilli (0:1).

Jan Oblak je v 8. minuti ubranil 11-metrovko:

Gostitelji so bolje vstopili v dvoboj, Jan Oblak je v osmi minuti preprečil hitro vodstvo, ko je ustavil strel z bele točke Lucasu Ocamposu (to je bila njegova druga ubranjena 11-metrovka na zadnjih dveh tekmah za Los Colchoneros), nato je Škofjeločana rešila še sreča, ko je Joan Jordan zatresel okvir vrat, v 70. minuti pa je moral slovenski reprezentant po žogo v svojo mrežo. Premagal ga je Marcus Acuna, zadetek pa je v Španiji dvignil ogromno prahu. V taboru Atletica so prepričani, da je storil sodnik napako in bi moral zaradi predhodnega igranja Ocamposa z roko zadetek razveljaviti.

Koke: Usoda je še vedno v naših rokah

Kapetan Atletica Koke je prepričan, da bi moral biti zadetek Seville razveljavljen. Foto: Reuters O tem je po dvoboju brez ovinkarjenja spregovoril kapetan Jorge Ressurection Koke. ''To je bilo čisto igranje z roko. Z roko pa je igral tudi Diego Carlos, ki bi moral zaradi tega prejeti drugi rumeni karton,'' je izkušeni zvezni igralec Atletica po tekmi v mikrofon Movistara našteval domnevne napake delivca pravice, ki so vplivale na končni rezultat.

''To je hud udarec za nas, a smo naredili vse, kar je bilo v naši moči. V prvem polčasu smo trpeli, v drugem pa si priigrali nekaj priložnosti,'' je pojasnil Koke in dodal: ''Boriti se moramo proti marsičemu, a je usoda še vedno v naših rokah,'' je opozoril na dejstvo, da je Atletico še vedno vodilni klub.

Atletico prihodnjič brez Suareza in Llorenteja

Luis Suarez je prejel nov rumeni karton in konec tedna ne bo mogel pomagati soigralcem proti Betisu. Foto: Reuters Za dodatno slabo voljo pri vodilnem španskem prvoligašu sta poskrbela rumena kartona Luisa Suareza in Marcosa Llorenteja, dveh najboljših strelec Atletica v tej sezoni, ki prihodnji teden ne bosta mogla pomagati rdeče-belim proti Betisu. ''Boj za prvaka je vedno naporen do zadnjega. Moramo najti način, da bi igralci ponovno zaigrali tako, kot so v začetku sezone,'' je po tretjem ligaškem porazu v tej sezoni spregovoril trener Diego Simeone.

V zadnjih tednih ne more biti zadovoljen z doseženim. Prednost pred največjimi tekmeci v prvenstvu kopni, saj je na zadnjih treh tekmah domačega prvenstva osvojil ''le'' štiri točke, v Evropi pa po dveh porazih proti Chelseaju izpadel v osmini finala lige prvakov.

Diego Simeone je nazadnje osvojil naslov španskega prvaka leta 2014. Foto: Reuters

V Španiji bo zelo zanimiv konec tedna. Atletico se vrača v Sevillo, kjer bo tokrat gostoval pri Betisu, Real pa bo v el clasicu pričakal Barcelono. Bele baletnike čaka pred tem še zahteven evropski izpit, v torek bodo gostili Liverpool …