Rene Krhin čakal več kot 14 mesecev … in dočakal!

Slovenski nogometni legionar Rene Krhin ni skrival sreče po sobotni zmagi njegovega španskega delodajalca. Castellonu je pomagal do zmage nad Oviedom (1:0). To je bila njegova prva tekma po več kot 14 mesecih, na kateri je prebil na igrišču od prvega do zadnjega sodnikovega piska.

Dolgo časa je čakal na novega delodajalca, nato pa je v začetku leta izbral Castellon. Španski drugoligaš, ki leži v neposredni bližini Valencie, je bil takrat zasidran pri dnu razpredelnice. Rene Krhin se mu je pridružil v želji, da bi mu pomagal zagotoviti obstanek, hkrati pa po daljšem času ujeti tekmovalno formo, brez katere je bil obsojen na neigranje v državnem dresu. Nazadnje je dres reprezentance oblekel 19. novembra 2019, ko je s Kekovo zasedbo izgubil na Poljskem (2:3), nato pa ni več prejemal vpoklicev. Za Nantes je igral vedno manj, sledilo je obdobje zdravstvenih težav in negotovosti.

S Castellonom vedno višje

Po koncu sezone 2019/20 je zapustil Francijo in iskal nov klub. Nanj je čakal zelo dolgo, nato pa se odločil za ponudbo iz Španije. Štajerec, ki se je prvih nogometnih korakov priučil v Mariboru, bo prihodnji mesec dopolnil 31 let. Pogodbo s Castellonom ima sklenjeno le do konca sezone, v črno-belem dresu, na katerem nosi številko dve, pa vedno bolj uživa. V soboto je dočakal tisto, o čemer je hrepenel več kot 14 mesecev. Končno je odigral vso tekmo, prvič po 31. januarju 2020, ko je odigral vso tekmo za Nantes v francoskem prvenstvu proti Rennesu.

Kako je Castellon premagal ekipo Oviedo:

Po sobotni zmagi nad Oviedom ni skrival sreče. Zahvalil se je soigralcem, ekipi in nogometu, najljubšemu konjičku, v katerem spet uživa. To je bil njegov peti nastop v tej sezoni, a prvi, v katerem je odigral vso tekmo. Castellon je zmagal z 1:0, tri točke mu je zagotovil avtogol Ovieda sredi drugega polčasa. Po dveh zaporednih zmagah z 1:0 se je v drugi španski ligi, v kateri nastopa 22 ekip, med njimi pa ne manjka takšnih, ki so vajene nastopanja tudi v najmočnejšem španskem razredu, povzpel na 15. mesto. Želeni obstanek je vse bližje.

Objava Reneja Krhina na Instagramu po zmagi nad Oviedom:

Castellon je na lestvici tudi pred Zaragozo, ki je v sezono vstopila z velikimi načrti, pripeljala tudi Harisa Vučkića, trenutno pa zaseda zgolj 17. mesto. Domžalčan na zadnjih tekmah sploh ni kandidiral za nastop in še naprej ostaja na stranskem tiru. Veliko boljše volje je lahko Krhin. Izkušeni zvezni igralec, za katerim je bogata in pestra kariera, saj se je dokazoval na tleh treh nogometnih velesil (v Italiji pri Interju in Bologni, v Španiji pri Cordobi in Granadi ter v Franciji pri Nantesu), je uresničil cilj. V dresu Castellona se je vrnil ''med žive'' in napovedal, da v vrhunskem nogometu še zdaleč ni rekel zadnjega.