Pozabljeni Štajerec želi spet uživati v nogometu in prepričati Matjaža Keka

V letošnjem zimskem prestopnem roku si je novega delodajalca našlo kar nekaj slovenskih nogometašev z reprezentančnimi izkušnjami, ki so bili že dalj časa odsotni z zelenic. Po Dejanu Lazareviću in Dejanu Trajkovskem je nov klub našel tudi Rene Krhin. 30-letni Štajerec je izbral španskega drugoligaša Castellon, kjer pa se ne želi vrniti le v tekmovalni ritem, ampak tudi v slovensko reprezentanco.

"Obljubim, da bom dal vse, kar je v moji moči, in pomagal klubu do uresničitve cilja," je sporočil Rene Krhin, ko se je prvič predstavil v novem črno-belem dresu Castellona. Po slabem letu dni, odkar je odigral zadnjo tekmo za Nantes, je končno našel nov klubski izziv. Pri španskem drugoligašu, ki se krčevito bori za obstanek, bo nosil številko 2, kar je nekoliko netipično za njegov igralni položaj, kjer se že vrsto let najbolje znajde v vlogi zadnjega zveznega igralca. Nazadnje je igral za Nantes, poleg francoskega prvenstva pa ima izkušnje tudi iz najmočnejših lig v Italiji in Španiji. Pogodbo je podpisal do konca sezone.

Pri Castellonu so navdušeni nad tem, da so v svoje vrste zvabili izkušenega Štajerca, dolgoletnega slovenskega reprezentanta, ki pa bo potreboval kar nekaj časa, da se vrne v tekmovalno formo. Španski nogomet dobro pozna, nosil je že dres prvoligašev Granade in Cordobe, v drugi španski ligi pa se bo srečeval tudi z Zaragozo, kjer se je na stranskem tiru znašel njegov rojak Haris Vučkić.

Čaka ga boj za obstanek

Enega izmed dveh reprezentančnih zadetkov je dosegel na gostovanju v Litvi. Foto: Reuters Nekdanji mladinec NK Maribor, ki prihaja iz Jakobskega Dola, vstopa v novo poglavje v karieri s številnimi cilji. Želi ujeti tekmovalno formo in dokazati, da še ni rekel zadnje v vrhunskem nogometu, hkrati pa se želi vrniti v člansko izbrano vrsto, ki jo letos čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju. Dobro ve, kako mikavno je zaigrati na velikem tekmovanju.

Pred 11 leti ga je selektor Matjaž Kek uvrstil med 23 potnikov za Južno Afriko, kjer pa na tekmah svetovnega prvenstva z Alžirijo (1:0), ZDA (2:2) in Anglijo (0:1) ni prejel priložnosti. Takrat je bil z 20 leti najmlajši član slovenske zasedbe, tako da je bil počaščen že s tem, da je bil lahko del nepozabne ekipe, pozneje pa je postal eden najbolj standardnih zveznih igralcev v reprezentanci. V državnem dresu je zbral 48 nastopov, dosegel pa tudi dva zadetka (proti Islandiji in Litvi).

"Po zahtevnem obdobju, ki je za mano, želim ponovno igrati in uživati v nogometu. Želim se čim prej pridružiti ekipi. Upam, da bom fizično kmalu pripravljen. V karieri sem že imel opravka s podobnimi situacijami," si želi, da bi s Castellonom začel čim prej zmagovati.

Klub iz okolice Valencie nujno potrebuje točke, saj mu v drugi španski ligi ne gre vse po načrtih. Na zadnjih petih tekmah je kar štirikrat izgubil, na lestvici pa je šele na predzadnjem mestu, tako da mu grozi izpad v tretjo ligo. V ponedeljek se bo na domačem igrišču pomeril s Fuenlabrado.