Vrnitev Mariborčana, na katerega je Slovenija že skoraj pozabila

Po Dejanu Lazareviću, ki ni igral resnega tekmovalnega nogometa že pol leta, zdaj pa bo poskušal oživiti nekoč vrhunsko kariero pri italijanskem tretjeligašu Legnagu, je novega delodajalca našel še njegov soimenjak Dejan Trajkovski. Tako se na igrišča vrača še eden izmed nekdanjih slovenskih reprezentantov, ki so bili že dalj časa brez kluba. Javnost je že skoraj pozabila na 28-letnega Mariborčana makedonskih korenin. Na nov klub je čakal kar poldrugo leto. Dočakal ga je na Slovaškem, kjer bo branil barve Spartaka iz Trnave.

Za Dejanom Trajkovskim, nekdaj enim najboljših levih bočnih branilcev v Sloveniji, ki je leta 2016 oblekel tudi dres članske izbrane vrste, je obdobje, polno razočaranj in negotovosti. Nazadnje se je dokazoval na Madžarskem, kjer je bil član prvoligaša Akademija Puškaš. Pisalo se je leto 2019. Nato je dobil proste roke, a mu to ni pomagalo, da bi se vrnil na igrišča. Brez kluba je bil kar poldrugo leto, zdaj pa se končno vrača, saj je sklenil dogovor s slovaškim prvoligašem iz Trnave. Z njim je sklenil pogodbo za eno leto, z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

V klubu, ki je leta 2019 končal sanje Olimpije o nastopu v skupinskem delu lige Europa, bo tako 28-letni Štajerec, za katerega so se zaradi makedonskih korenin resno zanimali tudi v izbrani vrsti Severne Makedonije, poskušal spet ujeti tekmovalno formo. Podobno, kot velja za njegovega rojaka in soimenjaka Dejana Lazarevića, ki je nazadnje nastopal za Domžale, nato pa več kot šest mesecev iskal nov klub. Domžalčan ga je našel v Italiji, a šele v tretjem kakovostnem razredu, Trajkovski pa se bo potegoval za prvoligaške točke.

Boleč krstni nastop za slovensko reprezentanco Trajkovski je debitiral v dresu članske slovenske reprezentance 11. novembra 2016, ko mu je priložnost ponudil tedanji selektor Srečko Katanec. Sloveniji je pomagal do kvalifikacijske zmage (1:0), a pri tem plačal krut davek. Zaradi zloma ključnice je mesec dni ostal brez nogometa.

Na klopi Slovana gre odlično Darku Milaniču. Foto: Vid Ponikvar V slovaškem prvenstvu se bo srečeval tudi z vodilnim Slovanom, ki ga vodi njegov nekdanji trener v Ljudskem vrtu Darko Milanič. Trajkovski je bil član vijolic med letoma 2011 in 2014, nato se je preselil v Domžale, od koder je sledil prvi odhod v tujino. Izbral je ponudbo Twenteja, za katerega je igral eno sezono, nato pa se preselil k severovzhodnim sosedom in zaigral za Akademijo Puškaš.

"Veselim se igranja za Spartak. Pred prihodom sem se pozanimal o klubu, a tisto, kar sem videl tukaj, je preseglo moja pričakovanja. Pogoji za delo so primerljivi s tistimi, na katere sem računal pri Twenteju, v nekaterih pogledih so celo boljši," je pohvalil novega delodajalca in dodal, da je na njegovo odločitev vplivalo tudi pozitivno mnenje slovaškega soigralca Jana Vlaska, s katerim je sodeloval že na Madžarskem.

Spartak je trenutno na petem mestu v slovaškem prvenstvu, za vodilnim Slovanom, za katerega igrata Kenan Bajrić in Jan Ožbolt, zaostaja več kot 20 točk.