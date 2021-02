Konec je, Šporar že pozira v dresu novega kluba

Liverpool je na zadnji dan zimske nogometne tržnice na Anfield pripeljal še enega branilca. Iz Schalkeja se v vrste angleškega prvaka seli mladi, 20-letni turški reprezentant Ozan Kabak, ki pa bo za Liverpool kot posojen član nemškega prvoligaša igral le do konca sezone. O tem, ali bodo imeli Angleži po koncu sezone možnosti odkupa, ne poročajo.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊