Tretji polčas v Madridu: Barcelona ogorčena nad sojenjem

Nogometni klubski spektakel, derbi vseh derbijev med Realom in Barcelono, je osrečil navijače belih baletnikov. Gostitelji so na majhnem stadionu Alfredo di Stefano v hudem nalivu premagali Katalonce z 2:1 in se (začasno) povzpeli na vrh. Bilo je napeto in dinamično, vse do zadnjih sekund, v katerih so gostje zatresli prečko. V taboru Barcelone so bili nezadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami, največ sta imela pripomniti Ronald Koeman in Gerard Pique.

Nogometaši Reala so uresničili cilj. V el clasicu, ki se je vpisal v zgodovino, saj je prvič potekal na stadionu Alfredo di Stefano, so odpravili Barcelono (2:1), nadaljevali zmagoviti niz in po točkah ujeli vodilni Atletico. To je bila šesta zaporedna zmaga Zidanove čete v vseh tekmovanjih. Če bodo danes Oblakovi rdeče-beli, ki kar nekaj časa ne bodo mogli računati na poškodovanega prvega strelca Luisa Suareza, ostali praznih rok na gostovanju pri Betisu v Sevilli, si bodo ljubitelji razburljivih končnic v la ligi lahko meli roke, saj Real, Atletico in Barcelono loči le točka razlike.

Koeman: Zakaj je v Španiji sploh VAR?

Ronald Koeman je doživel prvi prvenstveni poraz v letu 2021. Še drugič v tej sezoni je ostal praznih rok proti trenerju Reala Zinedinu Zidanu. Foto: Guliverimage Bilo pa bi lahko drugače, če bi se pri navijačih Barcelone osovraženi sodnik Jesus Gil Manzano v 84. minuti odločil drugače. Takrat je Ferland Mendy v kazenskem prostoru odrinil, počasni posnetek je pokazal, da stik ni bil pretirano silovit, Martina Braithwaita. Takrat je Real vodil z 2:1, Katalonci pa so pritisnili na vrata gostiteljev in iskali pot do izenačenja. Danec je padel na tla, vsi pogledi so se usmerili v delivca pravice. Nogometaši Barcelone na čelu s trenerjem Ronaldom Koemanom niso skrivali nezadovoljstva nad odločitvijo sodnika, ta se na presenečenje gostov niti ni odločil za pomoč sistema VAR, ampak samo dal znak, naj se nadaljuje igra.

''Vsak, ki navija za Barcelono, je lahko nezadovoljen s sojenjem. To bi morala biti 11-metrovka za Barcelono, bila je kristalno jasna. Tam je bil sodnik, stranski sodnik je bil oddaljen le 10 metrov, tu je VAR, ki pomaga v takšnih položajih … Bili smo oškodovani. Nisem zadovoljen tudi s tem, za koliko minut je sodnik podaljšal tekmo. Dodatek je trajal le štiri minute, čeprav je sodnik samo za popravljanje pripomočka za komunikacijo za VAR na roki zapravil tri minute. Dodatek bi moral biti daljši,'' je po porazu, sploh prvem Barcelone v španskem prvenstvu v letu 2021, za Movistar poudaril strateg Kataloncev.

Sporen padec Braithwaita v 84. minuti:

Pretenden hacer creer que esto es penalti clarísimo. No conocen la vergüenza. pic.twitter.com/IaOMsfXbxD — Fernando Pulpillo (@ferpulpillo) April 10, 2021

''Želel bi si, da bi sodniki v Španiji sprejemali pravilne odločitve. Ne razumem, zakaj je v Španiji sploh VAR,'' se je pred televizijskimi kamerami vprašal Koeman, nato pa postavil novinarju vprašanje, kaj meni on o spornem padcu Braithwaita v kazenskem prostoru Reala. Ko mu je predstavnik sedme sile odgovoril, kako se je sodnik odločil, da to ni bil prekršek za najstrožjo kazen, je Koeman jezno zapustil prostor na zelenici. Nato je na novinarski konferenci poudaril, da za poraz Barcelone ni kriv le sodnik. Poudaril je, kako so njegovi izbranci v prvem polčasu zaigrali slabo.

Sporočilo Koemana v nedeljo dopoldne:

We had the upper hand during the game and had the opportunities for a better result. Unlucky in the end with a wrong decision by the referee and VAR. #ForçaBarça pic.twitter.com/wIg22YvbL2 — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 11, 2021

Da njegove ostre besede, s katerimi je podal kritiko na račun sojenja, niso bile le posledice vroče glave po porazu, je dokazal z objavo na Twitterju, ko je v nedeljo dopoldne širnemu svetu sporočil, kako si je Barcelona priigrala številne priložnosti za boljši rezultat, a ni imela sreče ob koncu zaradi napačne odločitve sodnika in VAR.

Barcelona je po porazu v Madridu padla na tretje mesto. Foto: Reuters

Barcelona je bila sicer nezadovoljna tudi s sodniško odločitvijo v 37. minuti, ko je ob Mendyju v kazenskem prostoru Reala padel Ousmane Dembele, Manzano pa ni pokazal na belo točko, pa tudi z nedosojenim prekrškom nad Lionelom Messijem, po katerem je sledila akcija za prvi zadetek Reala.

Pique se je odpravil do sodnika

S sodnikom je želel po dvoboju ''poklepetati'' Gerard Pique. Branilec, ki zaradi zdravstvenih težav ni mogel pomagati soigralcem, je dvoboj spremljal s tribun. Po tekmi je stopil od igrišča, čestital nogometašem Reala, nato pa se odpravil na zelenico, vse do sodnika. Jezno ga je spraševal o tem, zakaj je tekmo podaljšal le za štiri minute. Sodnik se mu je le smehljal, nato pa se je vmešal klubski delegat Barcelone Carlos Naval in stopil med njiju. Pique je negodoval tudi v tunelu, tako da ga najverjetneje čaka disciplinska kazen.

Pique having a word with referee Manzano after the game. #Clasico pic.twitter.com/EKG2EFF2SF — Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) April 10, 2021

Zidane: Nismo zmagali zaradi sodnika

Beli baletniki so zmagali že šestič zapored, v sredo pa jih čaka zahteven evropski izpit na Anfieldu. Foto: Guliverimage Kaj pa o domnevnih nepravilnih sodniških odločitvah pravi Zinedine Zidane? Trener Reala je v napornih tednih, kraljevi klub čaka že v sredo povratna tekma četrtfinala lige prvakov v Liverpoolu, kjer bo branil prednost 3:1, dosegel nov uspeh.

''Sodnik ni dosodil najstrožje kazni, ker to ni bil prekršek za 11-metrovko. Kar pa zadeva dolžino sodnikovega podaljška, je to njegova odločitev. Za nas je pomembno le to, kar smo naredili na igrišču. Pripravili smo si veliko priložnosti za zadetek. Barcelona je zelo dobra ekipa, pred to tekmo je bila pred nami na lestvici. Lahko smo srečni, da smo jo premagali. Ne moremo reči, da smo zmagali zaradi sodnika, zmagali smo zaradi tega, kar smo pokazali na igrišču,'' je legendarni Francoz prepričan, da je Real zasluženo prišel do treh točk in še druge zmage nad Barcelono v tej sezoni, a tudi opozoril na izčrpanost svojih varovancev, ki jih že v sredo čaka nova zahtevna preizkušnja.