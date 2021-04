Škandalozne obtožbe o sodniški kraji, sramoti in privilegiju Barcelone

V la ligi se je po težko prigarani zmagi Barcelone nad Valladolidom (1:0), Katalonci so do zadetka prišli šele v zadnji minuti, ko so imeli na igrišču tudi igralca več, močno zapletlo pri vrhu. Vodilni Atletico ima pred Barcelono le še točko prednosti, branilec naslova Real zaostaja le tri, relativno blizu je tudi Sevilla (-8).

Barcelona diha za ovratnik Atleticu

V ponedeljek je na praznem Camp Nouu dolgo časa dišalo po presenečenju. Valladolid je odlično kljuboval napadom Lionela Messija in ostalih zvezdnikov Barcelone, ki so želeli izkoristiti nedeljski spodrsljaj Atletica ter se Janu Oblaku in ekipi približati na pičlo točko zaostanka. Načrt bi se jim skoraj izjalovil, nato pa je Francoz Ousmane Dembele, ki si ga je po prihodu v Barcelono zaradi pogostih zdravstvenih težav in neprepričljivih predstav oprijel status ponesrečenega nakupa (Katalonce je stal kar 105 milijonov evrov), poskrbel za veliko slavje gostiteljev.

Veselje Lionela Messija in Riquija Puiga po zadetku Ousmaneja Dembeleja, ki je odločil zmagovalca "kontroverzne" tekme na Camp Nouu. Foto: Reuters

Barcelona se je devet krogov pred koncem sezone, ravno pred bližajočim se el clasicom, vodilnemu Atleticu približala na -1. Izbranci Ronalda Koemana, ki so znali v uvodni polovici sezone pogosto razočarati navijače, bi lahko tako sezono, v kateri so iz Evrope izpadli že v osmini finala lige prvakov, končali celo z dvojno špansko krono!

Po napetem ponedeljkovem srečanju pa niti ni bilo toliko govora o enem najbolj pomembnih zadetkov, kar jih je dosegel Dembele v dresu Barcelone, ampak bolj o sojenju. Valladolid, z njim vred pa tudi oba madridska velikana, ki se s Katalonci potegujeta za naslov, so prepričani, da si je sodnik Santiago Jaime Latre privoščil kar nekaj napak, s katerimi je Blaugrani olajšal pot do treh točk. Najbolj so jim zmotile tri odločitve, ki so neposredno vplivale na razplet dvoboja.

Sporna roka Albe, izključitev Plana in ...

Pri poražencih so prepričani, da bi moral sodnik zaradi igranja Jordija Albe v svojem kazenskem prostoru, takrat se je igrala 62. minuta in je bil rezultat še 0:0, pokazati na belo točko. Gostje so protestirali, a ni zaleglo. Deset minut pred koncem je španski sodnik po njihovem mnenju prestrogo izključil igralca Oscarja Plana, ki je moral po prekršku nad Dembelejem predčasno v slačilnico, večina Pirenejskega polotoka pa se je strinjala z oceno, da je bil to zgolj prekršek za rumeni karton.

Nezadovoljstvo nogometašev Valladolida po izključitvi Oscarja Plana. Foto: Reuters

To pa še ni bilo vse. V akciji, po kateri je nekdanji nogometaš Borussie Dortmund v zadnji minuti zatresel mrežo Valladolida, naj bi Alba storil prekršek, tako da bi moral biti zadetek razveljavljen. Seznam domnevnih napak sodnika je tako zelo obsežen.

''Sodniku sem dejal, da je bil VAR vpeljan z razlogom in bi ga morali bolje uporabiti. Žoga se je dotaknila roke Albe, to bi morala biti 11-metrovka. Sodnik je videl, da je Alba igral z roko, a mi je dejal, da ni pokazal na belo točko, ker ni imel dvignjene roke. O tem, kako visoko mora biti roka, nič ne piše v pravilih. V življenju je tako, da si noseč ali pa ne. Pri tem je bilo isto. Ali si igral z roko ali pa ne. V tej ligi se borimo za velike vložke. Ne le Barcelona, ki ji je vse podrejeno, ampak vsi. Moj klub igra v isti ligi kot Barcelona. Želel bi si, da bi za vse veljala enaka pravila. Rad bi videl, kaj bi se zgodilo v taboru tekmeca, če bi na takšen način izključili igralca Barcelone,'' je po dvoboju dejal trener Sergio Gonzalez.

Trenutek, ko je Jordi Alba igral z roko v svojem kazenskem prostoru:

En Baloncesto la acción sería impecable. Se le llamaría intercepción o robo de balón. Y puntuaría en las estadísticas de Jordi Alba. En fútbol se llama penalti. Y si no se pita en la era del VAR también puede llamarse robo, pero a secas. pic.twitter.com/DmisyuU50X — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 6, 2021

Še bolj neposreden v obtožbah na račun sojenja je bil župan mesta Valladolid. ''To sta velika kraja in nepojmljiva sramota,'' je na Twitterju zapisal Oscar Puente, ko sodnik po igranju Albe z roko ni pokazal na belo točko. ''Kakšni nesramnost in nespodobnost,'' je dodal veliki navijač Valladolida, ko je delivec pravice izključil Plana, ter dodal: ''Igra se 80. minuta in še vedno je 0:0. Danes igra 11 belo-vijoličnih junakov,'' je pohvalil svoje ljubljence.

Župan Valladolida je izključitev Plana označil za očitno krajo:

Las cosas por su nombre. Al pan pan y al vino, vino. A T R A C O. pic.twitter.com/mL3WAEaphh — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 6, 2021

Ko je Barcelona le zadela za 1:0, je vse skupaj primerjal z ropom pri belem dnevu. ''Sodnik bi zdaj moral obiskati slačilnico Barcelone in potolažiti igralce, saj jim skoraj ni uspelo zmagati. Niso se izkazali, a jim je sodnik olajšal pot. Sodnik je bil veliko boljši od njih,'' je zapisal po zadetku Dembeleja, ki je tudi odločil zmagovalca, v poznejših komentarjih srečanja pa poudaril, kako je sodnik namerno pomagal velikemu klubu, ki ni mogel premagati majhnega, obenem pa dal vedeti, da si po dogajanju na tekmi v Barceloni ne bi upal staviti, da bo letošnji španski prvak Atletico.

Nogometaše Valladolida je na Camp Nouu razbesnela izključitev Plana. Foto: Reuters

Dvoboj v Barceloni se je tako prevesil v tretji polčas, ki pa ne bo spremenil števila točk. Katalonci so osvojili vse tri, Valladolid, ki se krčevito bori za obstanek in zaseda 16. mesto, pa ostaja brez. Ostaja le gnev, nezadovoljstvo zaradi spornih sodniških odločitev, ki je tako zaznamovalo 29. krog španskega prvenstva.