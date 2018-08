Olimpija še drugič razparala mrežo, Mariborčani prebijali, a ne zabijali, šok za Keka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je na Finskem na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa s 4:1 in skupno s kar 7:1 preskočila HJK. Maribor je v Ljudskem vrtu skušal nadoknaditi zaostanek (1:3) proti Glasgow Rangers. Štajerci so bili podjetnejši, v sodnikovem podaljšku tudi zapravili enajstmetrovko, a je ostali pri začetnih 0:0, kar je pomenilo slovo od Evrope. Aktivni so bili številni slovenski legionarji, izpadel pa je Matjaž Kek.

Olimpija je že v Stožicah nadigrala finskega prvaka HJK in zmagala s 3:0. Dva zadetka je prispeval Issah Abass, v polno pa je z bele točke zadel še Rok Kronaveter.

Olimpija je tudi na povratni tekmi razparala mrežo gostitelja. Najprej je v 14. minuti žoga šla v mrežo finskega moštva, vendar je bil Kronavater ob strelu v prepovedanem položaju. Zato pa je bilo drugače v 20. minuti. Finska obramba bo sanjala Abassa, ki je po lepi podaji Kronavetra v skupnem seštevku popeljal Olimpijo do neulovljivega vodstva s 4:0.

Ljubljančani so bili tudi v drugem polčasu učinkoviti. Najprej je v 72. minuti Daniel Avramovski povišal vodstvo, tri minute pozneje pa so si domači prek Rafinhe zabili še avtogol. Finci so častni gol dosegli v 85. minuti. Edini gol je v mrežo zeleno-belih poslal Macauley Chrisantus. Piko na i k skupni zmagi s 7:1 je v sodnikovem podaljšku z enajstmetrovke postavil Goran Brkić.

Olimpija se bo za nastop v skupinskem delu, ki prinaša bogato finančno nagrado (skoraj tri milijone evrov), pomerila s slovaškim prvakom Spartakom iz Trnave. S tem je že poskrbela za največji uspeh v klubski zgodovini v Evropi.

Slovo Maribora, ki je napadal, a žoga ni hotela v mrežo

Nogometaši Maribora so napadali, vendar žoga enostavno ni želela v mrežo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Maribor je v Ljudskem vrtu skušal nadoknaditi zaostanek s prve tekme. Glasgow Rangers, ki ga vodi legendarni Anglež Steven Gerrard, je uspel ubraniti prednost s prve tekme, na kateri so Škoti slavili zmago s 3:1.

Vijoličasti so bili na povratni tekmi podjetnejši, si priigrali številne lepe priložnosti, a žoga ni našla želenega cilja. Tudi strel kapetana Marcosa Tavaresa z enajstmetrovke v sodnikovem podaljšku ni bil dovolj natančen. Ostalo je pri 0:0, Glasgow pa je napredoval v zadnji krog kvalifikacij.

V play-offu se bo udaril z rusko Ufo (klub Bojana Jokića, po novem pa tudi Lovra Bizjaka), ki si je v izdihljajih povratne tekme proti Progresu iz Luksemburga priigrala napredovanje.

Šok za Keka in njegovo Rijeko, čudežen preobrat Mevlje in Zenita

Mihi Mevlji je grozilo slovo od Evrope, a se je Zenit junaško vrnil po visokem porazu na prvi tekmi. Foto: Reuters RB Leipzig Kevina Kampla je v Romuniji ubranil prednost 3:1. Tokrat je bilo 1:1, Kampl pa je igral celotno tekmo.

Pravo dramo je doživljal Miha Mevlja. Pred njim in soigralci ruskega Zenita je bila misija nemogoče. Na prvi tekmi so proti Dinamu iz Minska izgubili s kar 0:4. A so doma zrežirali veliki preobrat. Po rednem delu je bilo 4:0, Zenit je igral celo z igralcem manj, ker je Paredes v drugem polčasu dobil rdeči karton, napredovanje pa si je priigral po norem podaljšku, v katerem je najprej prejel gol, nato pa zadel kar štirikrat. Mevlja je odigral vseh 120 minut.

Dinamo Brest Željka Filipovića je doma prav tako lovil visok zaostanek, vendar častna zmaga z 1:0 ni bila dovolj proti ciprskemu Apollonu. Filipović je igral do 55. minute.

Atalanta je brez Josipa Iličića, ki ima težave z zdravjem, pričakala Hapoel Haifa z ogromno prednostjo (4:1) in jo doma po zmagi z 2:0 še povečala. Vitesse Tima Matavža je gostoval v Baslu in poskušal vrniti milo za drago švicarskemu velikanu (0:1). Dodatna smola za nizozemsko moštvo je bil tdeč karton Clarke-Salterja v 27. minuti, Basel pa je tudi tokrat zmagal z 1:0. Matavž je igral do 71. minute.

Jagiellonia Bialystok Romana Bezjaka in Nemanje Mitrovića - oba sta igrala celo tekmo - se je mudila v Belgiji pri Gentu (0:1) in tudi tokrat izgubila (1:3). Slovan iz Bratislave Andraža Šporarja in Kenana Bajrića je v sosedskem dvoboju z Rapidom z Dunaja doživel visok poraz z 0:4. Slovenca sta prebila na zelenici vseh 90 minut.

Šok je doživel tudi Matjaž Kek. Hrvaškemu podprvaku je do napredovanja proti norveškemu Sarpsborgu pomagalo že začetnih 0:0, saj se je dvoboj v Skandinaviji končal z 1:1. Do 83. minute je dobro kazalo, nato pa je za Norvežane zadel Patrick Mortensen in poskrbel za ekspresno slovo Keka od Evrope.

Liga Europa, 3. krog kvalifikacij (povratne tekme):

Pari 4. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Olimpija Ljubljana (Slo) - Spartak Trnava (Slk)

Glasgow Rangers (Ško) - Ufa (Rus)

APOEL Nikozija (Cip) – Astana (Kaz)

Rosenborg (Nor) – Shkendija (Mak)

Dudelange (Luk) – CFR Cluj (Rom)

Suduva (Lit) – Celtic (Ško)

Šerif (Mol) – Qarabag (Aze)

Malmö (Šve) - Midtyjlland (Dan)

Torpedo Kutaisi (Gru) – Ludogorec Razgrad (Bol)

Sigma Olomouc (Češ) – Sevilla (Špa)

Sarpsborg (Nor) – Maccabi Tel Aviv (Izr)

Gent (Bel) - Bordeaux (Fra)

Partizan Beograd (Srb) – Bešiktaš (Tur)

Rapid Dunaj (Avt) – Steaua Bukarešta (Rom)

Apollon Limasol (Cip) - Basel (Švi)

Atalanta Bergamo (Ita) – Köbenhavn (Dan)

Zenit (Rus) – Molde (Nor)

Trenčin (Slk) - AEK Larnaka (Cip)

Genk (Bel) - Bröndby (Dan)

Olympiakos Pirej (Grč) - Burnley (Ang)

Zorja (Ukr) – RB Leipzig (Nem)