Trener Maribora priznal, da bi moral enajstmetrovko izvajati Zahović

Po remiju z 0:0 proti Rangersu v Ljudskem vrtu in izpadu iz lige Europa, na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa so v Glasgowz izgubili z 1:3, je bil trener Darko Milanič zelo zadovoljen s predstavo svojih nogometašev. "Napredovanje smo zapravili na Škotskem," je povedal.

"Za nami je odlična tekma, v kateri smo si ustvarili številne priložnosti, a jih žal nismo izkoristili. Zadeli nismo niti z enajstih metrov. Mislim, da smo si zaslužili več, a na žalost nismo napredovali," je po tekmi govoril Darko Milanič in priznal, da so njegovi nogometaši napredovanje zapravili na prvi tekmi v Glasgowu, kjer so prepoceni prejemali zadetke in izgubili z 1:3.

"Napake, ki so nas pripeljale do poraza na prvi tekmi, se ne bi smele zgoditi. Če bi v Glasgowu naredili kakšno manj, bi bilo danes verjetno drugače. Tokrat smo igrali veliko bolje in si ustvarili veliko priložnosti, žal pa nismo zadeli. Če pogledamo obe tekmi skupaj, lahko ugotovimo, da smo napredovanje zapravili na Škotskem," je še povedal trener Maribora.

Zakaj ni izvajal enajstmetrovke, moramo vprašati Luko Zahovića

"Želeli smo si čim prej zadeti, a nam žal ni uspelo. V drugem polčasu smo sicer malce popustili, a glede na to, da smo veliko bolj napadali, kot je nasprotnik, je to razumljivo. Mislim, da ne bi bilo prepozno, tudi če bi zadeli sredi drugega polčasa, a na žalost tokrat žoga ni hotela v gol. Škoda, da se poslavljamo, a s tem, kar smo pokazali, sem zadovoljen," je še govoril trener vijoličastih in razkril, da bi moral enajstmetrovko ob koncu tekme izvajati Luka Zahović in ne Marcos Tavares, ki jo je potem zapravil.

Marcos Tavares je v zaključku tekme zapravil enajstmetrovko, ki bi jo moral izvajati Luka Zahović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Prvi izvajalec enajstmetrovk je Zahović, drugi je Tavares, a tokrat Luka očitno ni želel vzeti žoge, ker je bil prekršek storjen nad njim. Morda pa je bilo drugače. Treba ga bo vprašati. Za zdaj ga še nisem," je povedal Milanič, ki je moral že na začetku drugega polčasa prvič menjati.

Hude težave za Maribor po novi poškodbi na desni strani obrambe

Ne zaradi tega, ker bi hotel, ampak zato, ker se je poškodoval Miha Klinar. Nogometaš, ki je v Ljudski vrt prišel pred kratkim, da bi na desni strani obrambe nadomestil Martina Mileca.

"Ta poškodba je v veliki meri spremenila naš načrt, kako hudo je z njim, pa zdaj težko povem. Upam, da ne bo odsoten predolgo, saj bi bila to za nas velika težava," je povedal o težavah, ki so Mariborčane napadle na začetku nove sezone, v kateri se vodo vijoličasti zdaj osredotočili na domače dogajanje.

Trener Maribora je sporočil, da v nedeljo v Stožice prihaja po zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na derbi bodo prišli dobro pripravljeni

To pa že ta konec tedna prinaša največ, kar lahko. V nedeljo v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije, v kateri je Maribor trenutno na vrhu, sledi večni derbi proti Olimpiji v Stožicah.

"Tako je. Zdaj se bomo osredotočili na tisto, kar je za nas najbolj pomembno. Ostajata nam državno prvenstvo in pokal. Na derbi bomo prišli dobro pripravljeni. To je popolnoma jasno. Za pripravo na derbi bomo imeli malo časa, a v podobnem položaju je tudi naš nasprotnik. Naredili bomo vse, da bi nadaljevali zmagoviti niz," je spektakel, ki se bo v nedeljo v Stožicah začel ob 20.30, najavil Milanič.