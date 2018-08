Ponosno evropsko slovo Maribora, ki je najavil spektakularen derbi

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa v Ljudskem vrtu remizirali proti Rangersu z 0:0 in se zaradi poraza v Glasgowu pred tednom dni z 1:3 poslavljajo od Evrope. Zdaj se začenja odštevanje do nedeljskega derbija, ko jih v Stožicah v Prvi ligi Telekom Slovenije čaka obračun z Olimpijo.

Mariborčani, ki so v Glasgowu izgubili z 1:3, čeprav so predvsem v prvem polčasu pokazali, da se znajo še kako dobro postaviti po robu slovitemu velikanu škotskega nogometa, so verjeli, da lahko z navijaško pomočjo pridejo do preobrata. Ljudski vrt je bil nabito poln, med 12 tisoč navijačev se je pomešalo tudi nekaj sto privržencev kluba iz Glasgowa, a prevladovali so obiskovalci oblečeni v vijoličasto opravo, ki spet niso razočarali. Nasprotno, dokazali so, da spadajo v sam vrh.

Legendarnega Stevena Gerrarda, ki sedi na klopi Rangersa, je pred tekmo pričakal aplavz. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zelo ofenzivna postavitev Maribora

Darko Milanič je v primerjavi s prvo tekmo opravil dve menjavi in na zelenico postavil še nekoliko bolj ofenzivno postavo. V zvezni vrsti je tako po levi strani prodiral Jasmin Mešanović. Napadalec, ki je v zadnjem času pokazal izjemno formo in se na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah izkazal s tremi goli, pristavil pa tudi dve podaji. Na klop je Bosanec postavil Gregorja Bajdeta. Na drugi strani je namesto Aleksa Pihlerja priložnost dočakal še en ofenzivnejši nogometaš, Dino Hotić.

Kljub bučni podpori s tribun, na katerih je grmelo, je bilo v uvodnih minutah na zelenici dokaj zanimivo. Moštvi sta se otipavali, več pa je bil pri žogi slovenski podprvak, ki pa je bil precej zadržan. Tako je bilo v prvih 15 minutah. Potem je sledila velika ofenziva, ob kateri so Škoti trpeli.

Mariborčani so bili v prvem polčasu spet veliko boljši nasprotnik od Škotov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šest minut popolne mariborske ofenzive

Najprej je v 18. minuti streljati poskusil Marcos Tavares, a je meril v vratarja gostov. V isti akciji je do žoge prišel še Mešanović, žoga je zletela prek gola. Dve minuti za tem so lepo akcijo izpeljali Hotić, ki je z desne podal proti sredini, kjer se je z lepo podajo po tleh izkazal Amir Dervišević in v kazenskem prostoru našel Luko Zahovića. Ta je meril čez gol. V 22. minuti je v kazenskem prostoru padel Miha Klinar in poskušal izsiliti enajstmetrovko. Sodnik je zamahnil z roko, v nadaljevanju je do žoge prišel Hotić, a so njegov poskus Škoti blokirali. Podobno je bilo z nogometašem, ki pri Mariboru nosi številko 10, tudi dve minuti za tem.

Amir Dervišević bi skoraj poskrbel za spektakularen gol

Šest minut velike mariborske ofenzive so Škoti preživeli, potem je sledilo nekajminutno zatišje. Trajalo je le kratek čas, že v 36. minuti je bil škotski vratar na veliki preizkušnji. Dervišević je imel na voljo prosti strel 25 metrov od gola. Vsi so mislili, da bo v kazenski prostor poslal predložek, a se je odločil, da preizkusi svojo levico. Streljal je močno in natančno, Allan McGregor je žogo s skrajnimi močmi odbil v kot. Tri minute pozneje je bil spet na potezi Zahović, ki je prodiral in prišel do strela, a je žoga znova končala v škotskem bloku.

Luka Zahović je bil nekajkrat v priložnosti, a se ni izkazal. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Maribor je imel premoč, a je ni znal unovčiti

V 42. minuti je bil v priložnosti Blaž Vrhovec, ki je po napaki Škotov na sredini igrišča prodiral proti golu, a je preveč okleval. Lahko bi podal bolje postavljenemu Zahoviću, a je raje streljal in to storil zelo slabo.

To je bila tudi zadnja priložnost Mariborčanov, ki so v prvem polčasu prevladovali, a niso znali zadeti. Da so bili od Škotov veliko močnejši, pa priča tudi statistika. V okvir vrat gostov je slovenski podprvak meril trikrat, štirikrat je žoga po strelih Mariborčanov zletela mimo vrat, medtem ko so Škoti zmogli le tri strele. Enega v gol in dva mimo. Koti? Maribor jih je imel kar sedem, gostje niti enega.

Vroč začetek drugega polčasa

Ob polčasu trenerja nista menjala, v uvodnih minutah drugega dela igre pa je bilo veliko bolj razburljivo, kot je bilo v prvem. Že v prvi minuti je na desni strani do strela prišel Zahović, a se znašel v ne najboljšem položaju, zato vratar gostov ni imel težav. V 48. minuti je bilo vroče na drugi strani. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Daniel Candelas, meril močno, a se je izkazal Jasmin Handanović.

Takoj za tem se je igra preselila na drugo stran, Mešanović je dobil žogo na robu kazenskega prostora, jo lepo "odložil" Hotiću, ki je imel prosto pot do gola po desni strani, streljal, a je nogo podstavil eden izmed škotskih branilcev in preprečil gol.

Miha Klinar je moral že takoj na začetku drugega dela igre z igrišča zaradi poškodbe. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poškodba nogometaša, ki je prišel namesto poškodovanega reprezentanta

V 51. minuti so Mariborčani ostali brez Klinarja. Nogometaš, ki je v Ljudski vrt prišel namesto poškodovanega reprezentanta Martina Mileca, se je prav tako poškodoval. Na igrišče je pritekel Pihler. V 55. minuti so bili v priložnosti spet Škoti. Pred gol je z desne strani pritekel Jamie Murphy, a k sreči streljal zelo slabo.

Že v naslednjem napadu je na drugi strani s strelom od daleč poizkusil Dervišević in le za malo zgrešil cilj. V 61. minuti je bilo spet vroče. Po podaji z leve strani je do žoge v kazenskem prostoru prišel Zahović in imel veliko prostora, a je žogo sprejel zelo slabo. Tudi ta priložnost je splavala po vodi.

Mariborčani niso znali najti poti do nasprotnikove mreže. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izjemni priložnosti kapetana Maribora, ki je zapravil tudi enajstmetrovko

Gostje so potem vse bolj zavlačevali, a jih sodnik Jonathan Lardot ni kaznoval, kar je ob igrišču močno jezilo športnega direktorja Mariborčanov Zlatka Zahovića.

Maribor se ni predajal in je še naprej napadal, naslednjo, res veliko priložnost pa dočakal v 70. minuti, ko je žogo Tavaresu z glavo odložil Zahović, kapetan vijoličastih je prišel do strela z nekaj metrov, a se je z obrambo večera izkazal škotski vratar.

V 77. minuti je bil po kotu spet v priložnosti Zahović, a ga je tudi tokrat ustavila škotska obramba. Do konca tekme je Mariborčanom zmanjkalo moči in v zadnjih minutah niso bili več nevarni. Nasprotno, nekaj priložnosti so imeli gostje. V 83. minuti je tako z nekaj metrov visoko čez gol ustrelil Alfredo Morelos, ki je zapravil nemogoče.

V sodnikovem dodatku je imel Maribor na voljo še enajstmetrovko, ko je po padcu Zahovića sodnik takoj pokazal na najstrožjo kazen. K žogi je pristopil Tavares, a rekorder vijoličastih tokrat ni bil pri strelu. Njegov poskus je vratar Škotov obranil.

Mariborčani so se dostojno poslovili od Evrope. Zdaj bodo odštevali ure do derbija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dostojno slovo od Evrope, zdaj pa odštevanje do derbija

Tekma se je končala z 0:0 in Mariborčani se od Evrope poslavljajo po šestih tekmah, a ponosno. Tokrat so pokazali veliko, a v napadu preprosto niso bili dovolj natančni, da bi si zaslužili kaj več. Nič zato, vedno ne moreš zmagovati.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu so si prislužili bučen aplavz, potem pa odšli v garderobe, kjer so verjetno že začeli kovati načrt za nadaljevanje sezone, v katerem je cilj samo en. Prvenstveno lovoriko vrniti v Ljudski vrt. Prvo priložnost, da pokažejo, kdo je vladar slovenskega nogometa, pa bodo imeli že v nedeljo v Stožicah.

Verjetno vas ni treba spominjati. Čez tri dni ob 20.30 sledi veliki derbi, v katerem bosta med sabo obračunala večna tekmeca, evropska Olimpija in Maribor. Po tem, kar sta pokazala v četrtek - Ljubljančani so na Finskem še drugič visoko premagali HJK - se obeta spektakel.

Maribor : Glasgow Rangers 0:0

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 12.000. Sodnik: Jonathan Lardot. Pomočnika: Frederic Godelaine, Florian Lemaire. Četrti sodnik: Nathan Varboomen.



Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Ivković, Klinar (od 51. Pihler); Dervišević (od 73. Vršič), Vrhovec, Mešanović (od 80. Mlakar), Hotić; Tavares, Zahović. Trener: Darko Milanič.

Rangers: McGregor; Halliday, Katić, Goldon, Tavernier; Ejaria (od 68. Kent), Jack; Murphy (od 76. McCrorie), Arfield, Candeias; Morelos. Trener: Steven Gerrard.



Rumeni kartoni: Ejaria 27. (Rangers), Candelas 32. (Rangers), Jack 35. (Rangers), Murphy 74. (Rangers)