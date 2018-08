V slačilnici Olimpije bučno in veselo, zmaji optimisti #video

Nogometaši Olimpije so s prebojem v play-off kvalifikacij za evropsko ligo poskrbeli za največji evropski dosežek v zgodovini kluba. Če bodo po finskem (HJK) izločili še slovaškega prvaka (Spartak Trnava), si bodo podaljšali evropsko sezono vsaj do zime! ''Vsi smo optimisti. Če ne bi bili, se ne bi ukvarjali s športom,'' pred novim vrhuncem sezone sporoča zvezni igralec zmajev Nik Kapun.

Ljubljančani so v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo povsem nadigrali finskega prvaka. HJK Helsinki je bil nevarnejši le v uvodnih minutah srečanja v Stožicah, nato pa so na igrišču zagospodarili zmaji, najprej ugnali Fince s 3:0, veliko boljši tekmec pa so bili tudi na gostovanju, kjer so jo ponovno zagodli igralcem v belo-modrih dresih. Tokrat so zmagali s 4:1 in dokazali, da se forma slovenskih prvakov, ki jih vodi (začasni) prvi trener Aleksandar Linta, več bo o njegovi usodi jasno v ponedeljek, strmo vzpenja.

To ni slaba novica le za slovaškega prvaka Spartak Trnava, s katerim se bo Olimpija udarila v play-offu kvalifikacij, ampak tudi za največjega slovenskega tekmeca. V nedeljo čaka Olimpijo nov spektakel, večni derbi v Stožicah proti vodilnemu Mariboru, ki se za razliko od zeleno-belih ni uvrstil v odločilni krog kvalifikacij.

Kako so zmaji proslavljali zmago v slačilnici?

''Lepo je, ko zmagaš s tako visoko razliko. Na obeh tekmah smo nadzorovali potek srečanja. Igrali smo lep nogomet in zasluženo zmagali. Najbolj je pomembno, da smo se dvignili po slabem začetku sezone. Na zadnjih treh tekmah smo zadeli 11-krat, kar je zelo pozitivno,'' je v Helsinkih po suvereni zmagi v gosteh dejal kapetan Olimpije Branko Ilić.

''Nihče ni pričakoval dveh tako lahkih zmag. Rezultatsko je bilo morda tako videti, a na igrišču ni bilo tako lahko,'' je Nik Kapun poudaril, da se je moral dobitnik dvojne slovenske krone v prejšnji sezoni zelo potruditi, da je prišel do skupnega rezultata 7:1.

Ivačič brzda evforijo, v taboru Olimpije prevladuje optimizem

Olimpija se bo 23. in 30. avgusta pomerila s Spartakom. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana Naslednji tekmec v Evropi bo slovaški prvak Spartak Trnava, ki je v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov po hudem boju, na povratni tekmi se je igral podaljšek, izpadel proti beograjski Crveni zvezdi. ''Nismo se ustavili. Veliko se pogovarjamo o tem. Zdaj smo blizu. Moramo razmišljati pozitivno, samozavestno, angažirano. Moramo si zaupati, da zmoremo,'' je kapetan napovedal evropska dvoboja s Spartakom, ki bi lahko Olimpiji prinesla zgodovinsko uvrstitev v skupinski del tekmovanja.

''Vsi smo optimisti. Če ne bi bili, se ne bi ukvarjali s športom. Moramo sanjati o evropski ligi, nas bosta pa čakali težki tekmi,'' meni Kapun, ki si je s soigralci po odmevni zmagi na Finskem dal duška v slačilnici. Da v taboru Olimpije vendarle ne bi zavladala evforija, opozarja vratar Aljaž Ivačič. ''Ne bi delal evforije, saj nas do končnega cilja čaka še en tekmec,'' je dejal čuvaj mreže, ki je na dveh tekmah s finskim prvakom prejel le en zadetek, njegovi soigralci pa so jih dosegli kar čarobnih sedem.

Kdo bo napredoval v skupinski del lige Europa? Olimpija Ljubljana (Slovenija) 81,08% +

Spartak Trnava (Slovaška) 18,92% +

Trener Linta je po zadnji zmagi izpostavil, da bi bilo škoda zdaj odnehati, ko je Olimpija od velikega uspeha oddaljena le še en korak. Srbski strokovnjak je optimist. ''Tudi mi smo optimisti. Verjamemo v to, kar delamo,'' zagotavlja prvi vratar Olimpije, ki ga pred prvim obračunom s Spartakom (23. avgust v Ljubljani) čaka še en domači spektakel, nedeljski večni derbi z Mariborom.