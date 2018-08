Ljubljančani brez težav do zadnje stopničke pred evropsko ligo

Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij evropske lige v Helsinkih premagali domačo ekipo HJK Helsinki s 4:1 (1:0) in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij. Prvo tekmo v Ljubljani so dobili s 3:0.

HJK Helsinki : Olimpija 1:4 (0:1) Stadion Telia 5G Arena, gledalcev 4000, sodniki: Aranovski, Bekker, Plužnik (vsi Ukrajina).

Strelci: 0:1 Issah (20.), 0:2 Avramovski (72.), 0:3 Rafinha (75., avtogol), 1:3 Christantus (85.), 1:4 Brkić (90., 11-m).



HJK Helsinki: Rudakov, Klauss (od 72. Vertainen), Rafinha, Riski, Alho (od 46. Dahlstrom), Peiponen, Sumusalo, Annan, Dominguez Rajo (od 64. Chrisantus), Obilor, Mensah.



Olimpija: Ivačič, Ilić, Štiglec, Putinčanin, Zarifović, Tomić (od 61. Bagnack), Kronaveter (od 65. Suljić), Kapun, Savić, Avramovski, Issah (od 76. Brkić).



Rumeni kartoni: Peiponen, Sumusalo, Vertainen.

Pred današnjo tekmo je bilo izhodišče jasno: Ljubljančani so se zavedali, da imajo lepo prednost s prve tekme, a da si vseeno ne morejo privoščiti ležernega pristopa.

Postave s prve tekme trener Aleksandar Linta ni pretirano spreminjal. Vsi, ki so začeli tekmo v Stožicah, so bili v postavi tudi tokrat, le Matica Črnica, ki je dobil rdeči karton, je zamenjal Stefan Savić.

Predvidevanja gostov so se uresničila, domači so silovito pritisnili in skušali hitro priti do zadetka. Gostje pa so imeli sprva na terenu tudi nekaj težav na umetni travi in delali preveč napak.

To so gostitelji izkoriščali, najbolj nevaren je bil Riku Riski, ki je v četrti minuti zapravil lepo priložnost in zgrešil z nekaj metrov, potem pa je njegovo naslednjo akcijo ustavil vratar Aljaž Ivačič.

Issah Abass spravljal Fince v obup

Abass je bil učinkovit tudi na gostovanju. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana Ljubljančani so najprej poskusili po strelu Daniela Avramovskega, v 14. minuti pa so že dosegli zadetek; po strelu Savića z leve strani je žogo v mrežo preusmeril Rok Kronaveter, toda zadetek ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Savić je pozneje poskušal še enkrat, a je pretiraval s preigravanjem in izsilil le kot, potem pa je gostom uspelo sestaviti lepo in hitro akcijo; začel je Kronaveter in podal osamljenemu Abassu Issahu, ta pa je rutinirano premagal domačega vratarja za vodstvo, ki je v skupnem seštevku pomenilo 4:0 in praktično dokončno potrdilo nadaljevanje evropske zgodbe, saj bi morali domači od tega trenutka naprej za preobrat zadeti kar petkrat.

Ta zadetek je dokončno sprostil goste in spodrezal Fince, nadaljevanje je bilo v znamenju zelene ekipe. HJK se je do takrat že sprijaznil z izpadom, domači niso bili več posebej nevarni, ne preveč zadovoljni gledalci pa so v 44. minuti še najbolj glasen aplavz namenili Riskiju, ko je žogo s slabim strelom poslal ne le čez gol, ampak tudi prek strehe stadiona.

Končnih 7:1, pred Olimpijo še ena ovira

Nogometaši Olimpija imajo pred seboj le še eno oviro pred vstopom v skupinski del lige Europa. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana V drugem delu so ljubljanski nogometaši močno spustili ritem, privoščili pa so si tudi precej napak. HJK je skušal vsaj s častnim golom popraviti slab vtis, gostje pa so bili z mislimi že pri Spartaku. Reševala sta jih Ivačič pa tudi nespretnost domačih, saj je Klauss v 61. minuti zgrešil prazen gol.

Zato pa je Olimpija v zadnjih 20 minutah spet stopila na plin. Najprej je po akciji Abassa žogo čez golovo črto iz neposredne bližine porinil Avramovski, dokončen potop povprečnih Fincev tudi na povratni tekmi pa je nato potrdil še Nik Kapun - po njegovem strelu je žoga zadela prečko, nespretni domači branilec Rafinha pa jo je pozneje potisnil v svoj gol.

V 85. so nato sicer nogometaši Helsinkov dosegli častni gol, ki pa je pomenil zgolj skupni izid 1:6, tako da razen estetskega učinka ni povzročil težav Olimpiji.

Že v sodnikovem dodatku pa je nato z bele točke Goran Brkić postavil končni izid 4:1 in potrdil drugo visoko zmago proti Fincem.

V naslednjem, četrtem in hkrati zadnjem krogu kvalifikacij za skupinski del evropske lige bo tekmec Ljubljančanov slovaški Spartak iz Trnave. Prva tekma bo naslednji teden v Ljubljani, povratna teden pozneje v Trnavi.