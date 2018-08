Premije za nogometaše Olimpije bodo dobre, kmalu bo znana usoda Linte

Nogometaši Olimpije so v tretjem krogu kvalifikacij odpihnili finski HJK in se bodo na zadnji stopnički pred vstopom v skupinski del lige Europa pomerili s slovaškim prvakom Spartakom iz Trnave. Pod vodstvom trenerja Aleksandra Linte igra učinkovito, o njegovi usodi pa bo več znanega v ponedeljek.

Olimpija je v tretjem krogu kvalifikacij za ligo Europa s kar 7:1 preskočila HJK s Finske. Ljubljančani so blesteli tudi na gostovanju, kjer so slavili novo izdatno zmago. S 4:1 so še drugič preskočil moštvo s severa Evrope.

In zadnje uspehe Olimpija dosega pod taktirko Aleksandra Linte, ki je vskočil po slovesu Ilije Stolice.

"Linta je dober trener, ki fantom vceplja samozavest. Ti so zdaj res željni zmage," je predsednik Milan Mandarić pohvalil trenutnega prvega moža stroke in dejal, zakaj se je zgodila zamenjava: "Da smo spet enotni, smo v ekipo vrnili igralce, ki so ključni, kot sta Kronaveter in mali Issah. Pomirili smo duhove, ki so začeli iti v napačno smer."

Mandarić o Linti, premijah ...

Odločitev o Linti bo padla v ponedeljek

Foto: Vid Ponikvar Stolica se je resno sprl s Kronavetrom, Linta pa ga je, potem ko je dobil dirigentsko palico prvega moštva slovenskih prvakov, nemudoma uvrstil nazaj v začetno enajsterico. "V tem smo skupaj. Če ne gremo v isto smer, če tega ne razumemo, potem ni uspeha."

Nogometaši želijo, da bi Linta ostal, a je glavna ovira, da nima licence pro. Odločitev bo padla v ponedeljek, torej po derbiju z Mariborom. "Bomo videli, kaj je z licenco in kaj lahko naredimo."

Mandraić je poudaril, da se ni pogovarjal z nobenim drugim kandidatom za trenerja. "Ne, za zdaj ne. Ne bi bilo pošteno. Podprl sem ga in mu rekel, da dokler je tukaj in ne vidimo, kakšen je položaj z njim, se ne bom pogovarjal z drugimi. A klicev je nešteto."

Nogometaši pritiskajo na Mandarića pri premijah

Foto: Urban Urbanc/Sportida Se pa Mandarić pogovarja z nogometaši, in sicer za premije ob napredovanju v kvalifikacijah za ligo Europa: "Premije bodo dobre. Ilić in Kronaveter me v pisarni pred vsako tekmo spominjata na to. Ne skrbite za to. Dobra pogajalca sta. Če bosta tako dobro igrala, kot se s predsednikom pogajata o premijah, ne bo težav in zagotovo bomo zmagali," se je Mandarić nasmehnil.

Olimpija se bo za nastop v skupinskem delu, ki prinaša bogato finančno nagrado (skoraj tri milijone evrov), pomerila s slovaškim prvakom Spartakom iz Trnave. S tem bi poskrbela tudi za največji uspeh v klubski zgodovini v Evropi.