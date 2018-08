Sprememba pri Olimpiji, Mandarić žari od sreče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaše Olimpije po dveh zaporednih zmagah (3:0 proti HJK Helsinki in 4:0 proti Triglavu), ki sta pripomogli k bolj vedremu ozračju v zmajevem gnezdu, čaka teden resnice. Najprej evropski izziv na Finskem, nato še večni derbi z Mariborom. Ljubljančani bodo prav proti vijolicam prvič nastopili v dresu z novostjo, ki je predsednika kluba Milana Mandarića spravila v zelo dobro voljo.

Za Olimpijo prihaja najbolj občutljiv del sezone. Odločalo se bo o tem, ali bo prvič od obstoja (oziroma vrnitve v 1. SNL v novi preobleki) zaigrala v play-offu kvalifikacij za uvrstitev v evropsko tekmovanje, nato pa se bodo zmaji poskušali približati še vodilnemu Mariboru, ki si je v uvodnih štirih krogih pred Ljubljančani priigral kar pet točk prednost.

Proti Mariboru pričakuje nogometno zabavo

Predsednik je s predsednikom uprave Merkur zavarovalnice Martinom Stihsenom, članom uprave Janijem Oswaldom in poslovnim direktorjem Olimpije Dejanom Stamenkovićem predstavil dres z napisom novega generalnega sponzorja kluba. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zmaji so prepričani, da bodo lahko kos izzivu. V njega bodo stopili bogatejši za sodelovanje z novim generalnim sponzorjem. ''Hitro smo našli dogovor, kemija med nami je hitro zaživela,'' je predsednik Milan Mandarić predstavil triletno sodelovanje z Merkurjem Zavarovalnico, o finančnih podrobnostih dogovora pa ni želel razpredati.

Pojasnil je le, da bodo dodatna sredstva pomenila pozitivno stvar, odgovoru o tem, za kaj bodo porabljena, pa se je diplomatsko izognil. ''Ali bo prišel denar prav za mlajše ali starejše? O tem ne bi govoril. Vse to je ena Olimpija.''

Ljubljanski klub in novopečeni generalni sponzor imata veliko skupno lastnost. Pri obeh kraljuje zelena barva, nov napis na zelenem dresu, s katerim bodo izbranci Aleksandra Linte gostovali že v četrtek na Finskem, pa bo prvič predstavljen javnosti na nedeljskem večnem derbiju Prve lige Telekom Slovenije. ''Tekma z Mariborom? To je le ena od naslednjih tekem,'' se je najprej na vprašanje o dvoboju z največjim tekmecem, kar ga premore slovensko klubsko okolje, pošalil Mandarić.

S takšnimi dresi bodo nogometaši Olimpije prvič nastopili na nedeljskem derbiju z Mariborom, ki bo napolnil Stožice. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ameriški poslovnež srbskih korenin je bil na dan, ko je podpisal pogodbo s predstavniki vodstva novega generalnega sponzorja Olimpije, zelo dobre in sproščene volje. ''Seveda gledamo naprej, ko bodo tudi sponzorji del tega derbija, na katerem moramo zmanjšati zaostanek za Mariborom. Pričakujem nogometno zabavo, na kateri želimo zadovoljiti navijače, pa tudi kakšnega izmed novinarjev,'' je cinično zbodel sedmo silo in ji dal vedeti, da ni zadovoljen z nekaterimi medijskimi poročanji o Olimpiji.

Štiglec raje ne bi govoril o derbiju

Odkar je Aleksandar Linta v trenerski vlogi nasledil nekdanjega "šefa" Ilijo Stolico, Olimpija sploh še ni izgubila. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ker pa je dvoboj z Mariborom na sporedu šele v nedeljo, pred tem pa čaka zeleno-bele še ena naloga, s katero se lahko zapišejo v klubsko zgodovino, se je predsednik raje posvetil četrtkovemu gostovanju v Helsinkih. ''Najprej nas bo pot ponesla na Finsko, po tekmi bodo igralci en dan počivati, nato pa zavihali rokave in naredili vse, da premagamo Maribor. To zmago potrebujemo,'' se prvi mož Olimpije veseli prihodnjih dni, ko bodo srca navijačev utripala za usodo nogometašev proti HJK in Mariboru. Da navijaška vročica pred večnim derbijem že narašča, je potrdil podatek, da je za nedeljski derbi že prodanih okrog štiri tisoč vstopnic.

''O derbiju raje še ne bi govoril, čaka nas še tekma na Finskem. Če bomo igrali tako, kot znamo, ne bi smelo biti težav,'' je Dino Štiglec, eden od najboljših nogometašev na zadnji tekmi, ko so zmaji v soparnem Kranju napolnili mrežo Triglavu, povsem osredotočen na povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, na kateri bo Olimpija v finski prestolnici branila visoko prednost treh zadetkov (3:0).

''Pričakujem agresivne in bolj napadalne Fince. V tem vidim našo priložnost. Odpiralo se bo veliko prostora za protinapad,'' je pojasnil srbski strokovnjak Linta, ki kot (začasni) prvi trener Olimpije še ni izgubil. Zmaji bodo v četrtek na Finskem gostovali ob 18. uri po slovenskem času.

Linte ne bi ponesla čustva do srbskega velikana

Če bi se Mandarićeva Olimpija v play-offu pomerila s Crveno zvezdo, bi Beograjčani na domači tekmi zaradi kazni Uefe igrali pred praznimi tribunami. Foto: Urban Urbanc/Sportida Če bodo napredovali, jih v play-offu čaka poraženec 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov med srbskim in slovaškim prvakom. Dvoboj med Crveno zvezdo in Spartakom iz Trnave se je v Beogradu končal z 1:1, tako da bi se lahko v play-offu pomerila nekdanja tekmeca iz jugoslovanskega prvenstva, Olimpija in Crvena zvezda.

Da o tej možnosti razmišlja tudi predsednik Mandarić, je dokazal sredi novinarske konference, ko je prijel mikrofon in postavil trenerju Linti vprašanje, kako bo brzdal čustva, če se bo Olimpija res pomerila proti rdeče-belim iz Beograda. ''Misli bodo ostale povsem osredotočene na zmaje, lojalen bi ostal Olimpiji. In Olimpija bi imela dobre možnosti,'' mu je kot strogi profesionalec zagotovil Linta, ki ga v četrtek čaka drugo evropsko gostovanje z Olimpijo.

Lendrić lahko nastopi proti Mariboru Na prvem se je v Belfastu s Crusaders razšel brez zmagovalca (1:1), v Helsinkih pa si lahko privošči celo poraz z dvema zadetkoma, pa se bo slovenski prvak še vedno znašel v play-offu. Pred Ljubljančani je torej teden resnice, od danes pa je za zmaje registriran tudi hrvaški novinec Ivan Lendrić, tako da bo že lahko kandidiral za nastop na nedeljskem spektaklu. Morda bo že oblekel dres, na katerem bo prvič tudi znak novega generalnega sponzorja …