Koprčani so se razbesneli na Jesenicah, Kranjčani stežka prek tretjeligaša

Začelo se je pokalno tekmovanje. V uvodnem krogu nastopa šest prvoligašev, štirje najboljši iz prejšnje sezone, ki so zastopali slovenske barve v Evropi, pa se bodo pridružili šele v 2. krogu. Na uvodnem srečanju v Prekmurju sta se udarila tretjeligaš Turnišče in Krško, ki je upravičilo vloga favorita. Slavilo je s kar 8:0, polovico zadetkov je prispeval Ivan Božić. V sredo bo odigranih deset tekem, prvi krog pa se bo sklenil v četrtek v Rogaški Slatini.

Vseh šest prvoligašev je uspešno preskočilo uvodno oviro, najbolj prepričljivo zmago so dosegli nogometaši Kopra, ki so z 12:0 odpravili NK Sij Acroni Jesenice.

Največ težav je imel NK Triglav Kranj, ki je odpor tretjeligaša Vidma pri Ptuju strl šele po podaljških (2:1). Z istim rezultatom, a po rednem delu, je Aluminij preskočil tretjeligaša Grad, Krčani so bili z 8:0 boljši od tretjeligaša Turnišča, Goričani so s 5:0 odpravili Plamo Podgrad, Celjani pa z 2:0 Bilje. Napredovali so še Bravo, Brda, Ivančna Gorica, Korotan in Nafta.

V četrtek bosta za zadnje dejanje 1. kroga v Rogaški Slatini poskrbela drugoligaš Rogaška in prvoligaš Mura.

Pokalni naslov brani Olimpija, ki se bo tekmovanju pridružila v 2. krogu (osmini finala). Foto: Vid Ponikvar

Naslov najboljšega v pokalu Slovenije brani Olimpija, ki pa se bo, podobno kot Maribor, Domžale in velenjski Rudar, tekmovanju pridružila šele v 2. krogu.

Pokal Slovenije, 1. krog:

