Bo Olimpija zadala nov udarec Štajercem?

Danes se bosta v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja v Stožicah pomerila Aluminij in Olimpija. Kidričani, ki so na papirju gostitelji, bodo lovili zgodovinsko prvo klubsko lovoriko, zmaji pa skušali oplemenititi državni naslov in si na glavo nadeti dvojno slovensko krono. Srečanje se bo začelo ob 20.15.

Pokalni dan v Ljubljani obeta številne spopade. Aluminij se danes poteguje za dve lovoriki, saj se njegovi mladinci v Stožicah, dvoboj se je začel ob 15. uri, merijo z Domžalami za pokalni naslov.

Trener članske ekipe Oliver Bogatinov je izjemno ponosen na ta podatek. Za večerno tekmo bo kandidiralo šest igralcev, ki so leta 2014 in 2015 z mlado postavo Aluminija igrali pokalni finale. Upa, da se bo podobno pripetilo tudi upom kidriškega kluba, ki skušajo danes premagati sovrstnike iz Domžal.

Bišćan bo menjal, Aluminij brez nekaterih najboljših

Aluminij je v tej sezoni v 1. SNL štirikrat izgubil z Olimpijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Članski finale bo ob 20.15. Trener Olimpije Igor Bišćan je napovedal, da bo v udarni enajsterici, ki je začela nedeljsko tekmo v domžalskem Športnem parku, zamenjal vsaj dva ali tri igralce.

To bo že četrta tekma zmajev v dveh tednih, tako da je v taboru zeleno-belih prisotna utrujenost, ki pa bo ob toplem spoznanju, da so Ljubljančani prvaki Slovenije in jih julija čaka začetek kvalifikacij za ligo prvakov, v manjše breme kot sicer. Zmaji bodo uradno na tekmi nastopili kot gostje, sicer pa računali na večinsko podporo občinstva. Na tribunah velja pričakovati veliko gledalcev, saj je do ponedeljka našlo lastnika že 5.000 vstopnic.

Kidričani ne bodo mogli računati na poškodovanega kapetana Matica Vrbanca in obrambnega stebra Denisa Šmeja, klubski zdravniki pa se trudijo za najpomembnejši nastop sezone, ki ne prinaša le lovorike, ampak tudi igranje v Evropi, najboljšega strelca Ibrahima Arafata Mensaha.

Ob 17.30 se bosta na Kodeljevem v finalu ženskega pokala pomerili ekipi Moje-lece.si Radomlje in Telemach GMZ Beltinci, na štadionu ŽAK v Spodnji Šiški pa se bosta v tradicionalnem obračunu pomerili selekciji ljubljanske in mariborske univerze.

