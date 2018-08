Tako nora eksplozija, da je Slovenija ena najbolj vročih v Evropi

Poletje je obdobje festivalov. Zlasti glasbenih, ki v soparnih dneh razvajajo in navdušujejo množice. Svoj priljubljeni festival pa poznajo tudi nogometaši. To je strelski festival. Žal ni na sporedu vsako leto. Je bolj zadržan in se ne dogaja prav pogosto, zato smo lahko zelo veseli, da se nam v zadnjih tednih razdaja v najboljši možni podobi. To so tedni, ko padajo zadetki kot nori.

Strelski festival nam v zadnjih dveh krogih ponuja nepopisno kanonado zadetkov. Ponuja bistvo vsega, kar obožujejo navijači, pa tudi bistvo vsega, kar osmišlja želen potek karier nogometašev. Cilji so bolj ali manj osredotočeni v eno smer. V doseganje zadetkov, točk, zmag. Več je zadetkov, večja je radost.

V zadnjih krogih Prve lige Telekom Slovenije so strelci skoraj ponoreli. Padajo tako lepi in atraktivni zadetki, da so zasloveli tudi v nogometno bolj razvitih državah. Edinstven primer je težko ponovljiva spektakularna rabona Nina Kouterja v mreži Domžal. Stroji za zadetke meljejo na polno. Brez milosti do branilcev, zlasti pa vratarjev, delajo na visokih obratih in prežijo na nove žrtve. Na zadovoljstvo občinstva poteka eksplozija zadetkov.

Zagovorniki teorije, da ne bo šlo tako v nedogled in da bodo že prihodnji krogi, ko se bodo obrambe malce bolj spoznale in utrdile, postregli z bistveno manj zadetki, udrihajo svoje. Druga skupina bolj razmišlja o zvezni vrsti in napadu. O tem, kako se v prvoligaških ekipah, prepolnih kadrovskih sprememb, kar v obdobju prestopnega roka ni nikakršna novost, še manj pa posebnost, še uigravajo akcije v napadu. Kako soigralci še spoznavajo in tipajo drug drugega. Če bodo trenerji uspešni pri prenašanju znanja in idej na varovance, bi lahko iz tedna v teden spremljali določen napredek. Akcije bi bile bolj utečene, napadalci bi si priigrali več priložnosti. To bi bila slaba novica za obrambo. Napadi lahko torej postanejo vedno nevarnejši, s tem pa lahko naraste število morebitnih zadetkov. A kako bi se lahko povečalo, če bodo bistveno bolj čvrste tudi obrambe? Kdor se bo uigral prej, bo očitno zmagovalec.

V tej sezoni so slovenski prvoligaški klubi odigrali 20 tekem, mreže pa so se zatresle že 67-krat. Izjemno. V prvem krogu se je prvoligaška deseterica podpisala pod 14 zadetkov, v naslednjem jih je bilo še malce manj, le dvanajst, to pa je bil tudi edini krog, v katerem sta se tekmi končali z začetnim rezultatom 0:0 – zanimivo je, da sta takrat brez zadetkov ostala tako Maribor kot tudi Olimpija. Po dveh krogih torej povprečje doseženih zadetkov ni obetalo tako bombastičnih naslovov. Na obračun je padlo v povprečju 2,6 golov, kar je število, ki v zgodovinsko-statističnih okvirjih kaj dosti ne izstopa.

Nato pa se je začelo. Nori tretji krog je vse skupaj spremenil. Rezultati so spominjali na hokejske, doseženi pa so bili na način, ki ga ljubitelji najbolj pomembne stranske reči na svetu obožujejo. Na nogometnem igrišču. Z nogo, glavo, ali katerim koli drugim delom telesa, s katerim se lahko premaguje vratarje. Čeprav so kar štirje slovenski klubi le nekaj dni pred tem krogom še igrali evropske tekme, so si strelsko dali duška. Vijolice so tako s 5:2 torpedirale Aluminij, Mura pa je v nepozabnem srečanju še dodatno zasolila rane Domžalam in jih ponižala s 5:1. Veliko zadetkov je padlo tudi v Ljubljani (2:2), kjer je gostovalo Celje. Skupno je bilo v tretjem dejanju prvenstva doseženih kar 21 zadetkov, več kot štiri na tekmo!

Strelski ritem je bil razgret do obisti, a so ga nogometaši, zbrani v klubski eliti sončne strani Alp, zmogli ponoviti še enkrat. Skoraj. Festival zadetkov se je nadaljeval. V četrtem krogu, ki je trajal od sobote do ponedeljka, so se mreže ponovno tresle kot na ekshibicijskih tekmah. Maribor je bledi Gorici prisolil petico, Olimpiji je pripadel poker na Gorenjskem, Domžalčani so zaploskali trem od štirih zadetkov, ki so jih videli na derbiju za drugo mesto in so jih dosegli rumeni, v ponedeljek pa je dramo, napeto do zadnjih sekund, prepolno zadetkov, priložnosti, razveljavljenih golov in strelov v okvir vrat, dobil Rudar. Velenjčani so zmagali s 3:2, četrti krog pa je tako postregel s strelsko učinkovitostjo skoraj v rangu prejšnjega. Padlo je 20 golov, okrogli štirje na tekmo. S tem pa se je število doseženih zadetkov v tej sezoni povzpelo že na 67.

Povprečno torej na tekmo pada 3,35 golov! Gostitelji jih dosegajo malce več (1,80 proti 1,55), Slovenija pa je v tem trenutku strelsko ena najbolj vročih prvih lig v Evropi. Zaostaja le za dvema. Za Estonijo, kjer padajo zadetki z neverjetno lahkoto, in pa Švico, kjer so navijači v uvodnih krogih v tej sezoni zagotovo že prišli na svoj račun.

Če bodo slovenski prvoligaši ohranili tako visoko povprečje doseženih zadetkov na tekmo, se bo izpisal nov rekord. V preteklosti so bile večje razlike med velikimi in mali, najslabši klubi pa so lahko hitro postali nič hudega sluteča topovska hrana za najboljše. Takšna obdobja, ki so jih zaznamovale večkratne razlike med klubi, so minila. Če bi zato v tej sezoni obveljalo pri tem strelskem povprečju, bi Slovenija zaploskala novemu rekordu. Za zdaj ga v strelskem smislu drži prvoligaška sezona ob koncu prejšnjega stoletja (1999/2000), na kateri je bilo na tekmo doseženo 3,10 zadetka.

V tem tisočletju je še ni bilo sezone, kjer bi na dvoboj povprečno padli vsaj trije zadetki. Morda jo dočakamo v tej. Če bo tako tudi v prihodnje, ljubitelji ne bi imeli prav nič proti, da se strelski festival nadaljuje, bi lahko že to nedeljo na večnem derbiju v Stožicah videli ogromno zadetkov. To bi bilo šele nekaj! To bi bila prava strelska rapsodija v pravem pomenu besede!

Koliko zadetkov se povprečno na tekmo dosega v prvih ligah na tleh Evrope?

Prva liga (država) Zadetki Tekme Povprečje Estonija 416 109 3,82 Švica 72 20 3,60 Slovenija 67 20 3,35 Nizozemska 30 9 3,33 Slovaška 73 22 3,32 Francija 33 10 3,30 Hrvaška 49 15 3,27 Luksemburg 39 12 3,25 Makedonija 17 5 3,20 Portugalska 28 9 3,11 Turčija 28 9 3,11 Severna Irska 37 12 3,09 Češka 97 32 3,03 Latvija 193 65 2,97 Belgija 71 24 2,96 Avstrija 52 18 2,89 Norveška 406 144 2,82 Madžarska 64 23 2,78 Švedska 375 136 2,76 Irska 377 138 2,73 Danska 92 35 2,63 Moldavija 162 64 2,53 Finska 341 135 2,53 Anglija 25 10 2,50 Bolgarija 70 28 2,50 Romunija 67 28 2,39 Bosna in Hercegovina 55 24 2,29 Litva 180 79 2,28 Poljska 72 32 2,28 Gruzija 279 128 2,18 Škotska 26 12 2,17 Ukrajina 48 23 2,09 Srbija 66 32 2,06 Belorusija 269 134 2,00 Azerbajdžan 6 3 2,00 Armenija 9 6 1,50 Rusija 35 24 1,46 Črna gora 8 9 0,88

