Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Nedelja,
9. 11. 2025,
15.08

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop bik horoskop oven horoskop lev horoskop škorpijon horoskop horoskop

Nedelja, 9. 11. 2025, 15.08

50 minut

V teh znakih se rodijo najbolj strastni partnerji

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ljubezen, flirt, zveza | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ljubezen ima ogromno oblik, pri nekaterih znakih horoskopa pa se vedno razvije v najbolj intenzivno različico. Njihova čustva ne poznajo polovičarstva, njihova predanost ne zbledi, njihova energija pa ogreje tudi najhladnejše srce. Ko se ti znaki horoskopa zaljubijo, vse drugo postane nepomembno.

Škorpijon

Škorpijoni so utelešena strast, njihova čustva so globoka, intenzivna in nepredvidljiva, ljubezen pa razumejo kot močno silo, ki spremeni čisto vse. V zvezi se predajo v celoti, enako pa pričakujejo tudi od partnerja. V njihovem svetu ni površnosti ali igric, le resnična povezanost, ki nikoli ne zbledi. Škorpijoni ljubijo tiho, a močno, in vedno pustijo globoko sled.

Lev

Levi v ljubezni ne pristanejo na povprečnost. Ljubijo strastno, velikodušno in z odmerkom teatralnosti, ki vse spremeni v spektakel. Ko ljubijo, dajo od sebe vse najboljše in pričakujejo, da jih bo partner opazil, cenil in jim vrnil v isti meri. Ljubezen, ki jo dajejo levi, greje, motivira in osvaja. Z njimi vsak dan prinese novo vznemirjenje, vsaka gesta pa je simbol predanosti.

Oven

Ovne v ljubezni vedno vodi srce. Njihova strast je iskrena, neposredna in pogosto tako nalezljiva, da se ji je nemogoče upreti. Ljubijo brez preračunljivosti, brez zadržkov in brez strahu. V njihovi družbi so čustva živa, iskrena in glasna. Vsako srečanje z ovnom spominja na prvi zaljubljeni trenutek: poln pričakovanja, vznemirjenja in surove energije.

Bik

Biki ljubijo globoko, nežno in otipljivo. Njihova strast ni burna, ampak trajna – gradijo jo počasi, zato traja dolgo. V zvezi si želijo bližine, varnosti in topline, ko pa to najdejo, vsak trenutek spremenijo v užitek. Biki znajo ceniti majhne stvari, kot so večerja ob svečah, nežen objem in pogled, ki traja dlje kot besede. Zanje je ljubezen vsakodnevna čarovnija, ki jo živijo z vsemi čuti.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle, oči, pogled
Trendi Ljudem, rojenim v teh znakih, se raje ne zamerite
ženska
Trendi To so najbolj seksapilne ženske med znaki horoskopa
ženska, dekle, nasmeh
Trendi Najbolj naivni ljudje se rodijo v teh znamenjih
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop bik horoskop oven horoskop lev horoskop škorpijon horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.