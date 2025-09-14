Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
14. 9. 2025,
14.39

1 ura, 24 minut

Najbolj naivni ljudje se rodijo v teh znamenjih

Naivnost pogosto velja za šibkost, a se v njej skriva tudi veliko iskrenosti in zaupanja. Nekateri znaki horoskopa preprosto verjamejo ljudem, čeprav bi morali včasih biti bolj previdni.

Ribi

Ribe verjamejo, da so ljudje v svojem bistvu dobri, in na svet gledajo skozi rožnata očala. So neizmerno empatične in sočutne, zaradi česar pa so tudi lahka tarča za tiste, ki imajo zle namere. Kljub temu se ribe nikoli ne spremenijo, naivne ostanejo, ker si v ljudeh iskreno želijo videti vse najboljše.

Tehtnica

Tehtnice si želijo verjeti, da so vsi ljudje iskreni in pravični kot one, zato pogosto zanemarijo opozorilne znake. Ker imajo prirojeno potrebo po skladnosti in harmoniji, verjamejo tudi obljubam, ki niso realne. To jih pogosto privede v nerodne situacije, a se kljub temu le redko navadijo biti bolj sumničave.

Strelec

Strelci so večni optimisti, ki od ljudi pričakujejo vse najboljše. Vodi jih želja po novih doživetjih in pustolovščinah, to pa je tesno povezano z zaupanjem, ki ga izkazujejo tudi ljudem, ki jih šele spoznavajo. Ta naivnost jih pogosto privede v težave, a kljub temu še naprej verjamejo, da se bo vse dobro izteklo.

Preverite svoj dnevni horoskop.

