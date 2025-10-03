Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
3. 10. 2025,
19.02

Petek, 3. 10. 2025, 19.02

1 ura, 39 minut

To so najbolj seksapilne ženske med znaki horoskopa

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsako nebesno znamenje ima svoje edinstvene lastnosti. Za ženske, rojene v treh znakih, velja, da so še posebej zapeljive in jih vsakdo opazi takoj, ko vstopijo v prostor.

Škorpijon

Zapeljive škorpijonke imajo prirojen magnetizem, izžarevajo intenzivno privlačnost, ki se ji je težko upreti. Njihov intenzivni pogled in skrivnostna narava očarata vsakogar. Škorpijonke so znane po svoji neizmerni strasti in čutnosti, kar le še krepi njihov seksapil. S svojo osebnostjo privlačijo oboževalce, kot luč privlači vešče.

Lev

Karizmatične levinje s svojo prisotnostjo osvojijo vse okoli sebe. Brez truda privlačijo pozornost, saj imajo kraljevsko gracioznost in bleščečo karizmo. Njihova živahna energija in samozavest še krepita njihovo prirojeno privlačnost, smisel za dramo pa jim da šarm, ki na vsakomur, ki se jim znajde na poti, pusti neizbrisno sled.

Tehtnica

Očarljive tehtnice imajo izjemen šarm, ki se mu je težko upreti. Zaradi svoje brezčasne lepote in prirojenega občutka za harmonijo so med najbolj seksapilnimi ženskami v zodiaku. Dodatno privlačnost jim prinese sposobnost, da ustvarijo skladne odnose z vsakomer, za piko na i pa poskrbi njihovo graciozno obnašanje.

Preverite svoj današnji horoskop.

astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja astrologija horoskop tehtnica horoskop škorpijon horoskop lev horoskop horoskop
Ne spreglejte
