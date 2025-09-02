Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Torek,
2. 9. 2025,
14.36

Teh nebesnih znamenj nočete za sovražnike

dekle, pogled | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko so nekateri znaki horoskopa umirjeni ljudje, ki se izogibajo konfliktom, pa obstajajo tudi takšni, ki nikoli ne pozabijo žalitve in so pripravljeni na dolgotrajne bitke. Katera nebesna znamenja so najhujši sovražniki? Ta štiri.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji intenzivni naravi in izjemni sposobnosti, da si zapomnijo prav vsako krivico. Če jih prizadenete ali izdate, vam bodo le stežka oprostili, še težje pa to pozabili. Ker so vztrajni in prodorni, gredo kot sovražniki vedno do konca ne glede na vse. Spor s škorpijoni se le redko hitro konča, njihovo maščevanje lahko traja izjemno dolgo.

Kozorog

Kozorogi na prvi pogled ne delujejo kot znamenje, ki bi se dolgo ukvarjalo z maščevanjem, a zna biti njihova hladna in preračunljiva narava prav zastrašujoča. Ko kdo prestopi njihove meje, ne reagirajo burno, temveč premišljeno in po korakih. Imeti kozoroga za sovražnika pomeni imeti nasprotnika, ki ne bo odnehal, vse dokler ne doseže, kar si je zamislil.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti, ne prenašajo pa izdaje ali pomanjkanja spoštovanja. Če jim prekrižate pot ali ranite ponos, lahko postanejo siloviti nasprotniki. Moč črpajo iz svoje karizme, ki jim daje sposobnost, da vse ostale pridobijo na svojo stran. Ko začutijo, da so ogroženi, bodo uporabili vso svojo moč in vpliv, da bi pokazali, da se jim nočete zameriti.

Bik

Biki so znani po svoji trmoglavosti in ko se odločijo, da vam ne morejo oprostiti, bodo to odločitev le stežka preklicali. V konfliktih se držijo svojih prepričanj in principov. Ne popuščajo niti takrat, ko je jasno, da bi bil kompromis preprostejša rešitev. Ker so tako vztrajni, so izjemno neprijetni sovražniki. Izdaje ne bodo pozabili in vas bodo nanjo opominjali še leta.

Preverite svoj dnevni horoskop.

