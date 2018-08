Pri NK Mariboru po razkritju plače Zlatka Zahovića: To ni korektno

Zlatko Zahović je med letoma 2013 in 2017 v povprečju zaslužil med 229 tisoč in 303 tisoč evri letno.

Po včerajšnjem članku Večera , ki je pisal o zaslužkih NK Maribor in razkril tudi plačo glavnega snovalca uspešne mariborske nogometne zgodbe, Zlatka Zahovića, so se v Ljudskem vrtu odzvali. Oglasil se je poslovni direktor Bojan Ban.

Pri Večeru so prečesali podatke Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in secirali finančno poslovanje NK Maribor. Ta je lani ustvaril 23,4 milijona evrov prihodkov in leto 2017 končal s slabimi sedmimi milijoni evrov plusa.

Pri štajerskem lokalnem časniku so pisali tudi o izdatkih za razne stroške in zaposlene, pri teh pa poimensko izpostavili Zlatka Zahovića, ki je v klubu od leta 2008. To je ljudi v vodstvu 14-kratnega slovenskega prvaka očitno zmotilo.

Mimogrede, športni direktor vijoličastih, ki v klubu ni zaposlen, ampak dela kot samostojni podjetnik, je med letoma 2013 in 2017 z naslova svojega s.p. v povprečju zaslužil med 229 tisoč in 303 tisoč evri letno, veliko večino pa je ustvaril s pogodbo z mariborskim klubom.

Bojan Ban: Ni korektno, da so izpostavili samo športnega direktorja

"Na Ajpesu so bili v preteklih dneh objavljeni rezultati poslovanja NK Maribor v letu 2017, kar je v članku v današnji izdaji povzel časnik Večer. Podatki so javni in v skladu s transparentnim delovanjem, je pa treba k zapisu v edinem mariborskem dnevnem časopisu podati pojasnilo. Želel bi poudariti, da smo izredno ponosni na tekmovalno leto 2017, ko se nam je uspelo uvrstiti v ligo prvakov, že tretjič v zgodovini kluba. Tako smo si z uvrstitvijo v elitno druščino evropskega klubskega nogometa prislužili 16,672.000 evrov, še dodatno pa smo 1,576.480 evrov zaslužili z odškodninami ob prestopih igralcev," je v odzivu, zapisanem na spletni strani NK Maribor, povedal njegov poslovni direktor Bojan Ban.

Poslovni direktor NK Maribor Bojan Ban se je postavil za športnega direktorja. Foto: Vid Ponikvar

"Na drugi strani uvrstitev v ligo prvakov prinaša tudi višje stroške poslovanja. V klubu je v organizacijskem delu in za uspešno delovanje celotnega ustroja redno zaposlenih 24, pogodbeno pa 16 ljudi, ki so vsi zaslužni, da lahko igralci ter strokovni štab delujejo in dosegajo vrhunske rezultate ter prejemajo plačilo. Zato nam ni prav in se nam zdi skrajno nekorektno, da se je v članku izpostavilo finančne postavke samo enega predstavnika, športnega direktorja, kot da samo on v tem klubu prejema plačilo za svoje dobro opravljeno delo in kot da je samo on odgovoren za dobro poslovanje kluba. Klub smo mi vsi, klub smo igralci, strokovni štab in mi, zaposleni v klubu. Tako kot na igrišču in tribunah velja tudi v pisarnah le eno vijol'čno pravilo: Mi skupaj eno smo!" je še dodal človek, ki je že vrsto let zadolžen za finance pri najuspešnejšem slovenskem nogometnem klubu.

Mariborčani v lovu na nov evropski podvig

Mariborčane, ki so trenutno vodilno moštvo v Prvi ligi Telekom Slovenije in so v nedeljo v 4. prvenstvenem krogu navdušili z zmago s 5:0 nad Gorico, v četrtek v Ljudskem vrtu sicer čaka povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa.

Proti Rangersu bodo lovili zaostanek z 1:3, ki so si ga priigrali v Glasgowu.

