Maribor ponižal Gorico: Tavares že pri številki 141! #video

V četrtek krogu domačega tekmovanja sta se v Ljudskem vrtu pomerili doslej še neporaženi ekipi. Mariborčani so med tednom doživeli poraz na evropski sceni, ko so izgubili v kvalifikacijah za evropsko ligo, naslednji teden jih v tem tekmovanju čaka povratna tekma s Škoti. Za ogrevanje pred evropskim dvobojem so v Ljudskem vrtu gostili Goričane, ki so v začetku sezone že premagali prvake iz Ljubljane. Danes so bili daleč od možnosti za podoben uspeh, Maribor je vse dvome o zmagovalcu odpravil že v prvi četrtini tekme.

Začetek je s prvo nevarnejšo akcijo sicer pripadel gostom, a je po prostem strelu Uroša Celcerja s kakšnih 20 metrov vratar Jasmin Handanović dobro posredoval.

Prva prava akcija Mariborčanov pa je že poskrbela za veselje domačih navijačev. Dolgo podajo v kazenski prostor v deseti minuti je sprejel Jasmin Mešanović in z glavo podaljšal do druge vratnice, kjer je žogo meter pred vrati počakal Jan Mlakar ter jo porinil v gol.

Precej podobno akcijo, le da z desne stran, so domači izvedli šest minut zatem. Tokrat je Mešanović podal pred gol z glavo, na drugi strani vrat pa sta bila skupaj Luka Zahović in goriški branilec Žiga Lipušček, domači napadalec pa je bil dovolj hiter, da je žogo z glavo potisnil v mrežo, tako da so imeli Mariborčani že po 15 minutah v rokah trdno vodstvo.

Darko Milanič je bil po visoki zmagi kaj pak zelo zadovoljen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

To je postalo še trdnejše v 22. minuti. Maribor je izvajal kot, pred vrati je do skoka prišel precej neovirani Saša Ivković, vratar gorice Grega Sorčan je bil sicer blizu in se je žoge celo dotaknil, a se je le odbila za njegov hrbet za 3:0.

Kljub visokemu zaostanku so Goričani še poskušali, najbližje je bil Andrija Filipović v 26. minuti, a je akcijo slabo končal in s kakšnih desetih metrov zgrešil vrata Maribora. Domača ekipa pa je imela ob koncu polčasa še dve priložnosti, najprej Mešanović, ki je zaposlil Sorčana, potem pa še Zahović, ki pa je udaril prek vrat.

V nadaljevanju je ritem precej popustil. Mariborčani so se zadovoljili z visokim vodstvom, gostje niso mogli resneje zapretiti, poskus Jake Kolenca pa je domači vratar ustavil. Maribor je bil v 60. minuti blizu četrtemu golu, ko je Zahović po podaji Amirja Derviševića že premagal Sorčana, a je žogo z golove črte izbil Jani Curk.

Marcos Tavares je zabil že 141. gol v prvi ligi in že jubilejni 20. proti Gorici. Foto: Mario Horvat/Sportida

Brez moči pa so bili gostje v 78. minuti, ko je Dare Vršič, v igro je vstopil deset minut prej, z natančnim udarcem poskrbel za 4:0. A to še ni bil končni izid tekme, zadnjo besedo je imel domači kapetan Marcos Tavares; v igri je bil od 75. minute, v 90. pa je po podaji Denisa Klinarja iz bližine zadel za končnih 5:0 - to je bil njegov 141. gol v prvi ligi in že jubilejni 20. proti Gorici.

Mariborčani bodo v 5. krogu v nedeljo gostovali v Ljubljani, Novogoričani pa bodo gostili Domžale.

Maribor : Gorica 5:0 (3:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3000, sodniki: Skomina Damir (Koper), Praprotnik (Ljubljana) in Vukan (Apače).



Strelci: 1:0 Mlakar (10.), 2:0 Zahović (16.), 3:0 Ivković (22.), 4:0 Vršič (78.), 5:0 Tavares (90.).



Maribor: Handanović, Klinar, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević (od 68. Cretu), Pihler, Hotić, Mešanović, Mlakar (od 68. Vršič), Zahović (od 75. Tavares).



Gorica: Sorčan, Lipušček, Tomiček, Celcer, Hodžić (od 21. Curk), Kolenc, Humar, Kotnik (od 84. Jermol), Osuji, Džuzdanović, Filipović (od 61. Smajlagić).



Rumeni kartoni: /

Rdeči karton: /