Hrvatu tako všeč v Sloveniji, da ga sploh ne vleče domov

Nogometaši Olimpije se bodo danes ob 18. uri na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa pomerili s finskim prvakom HJK Helsinki. V Ljubljani so zmagali s 3:0.

Hrvaška, dežela svetovnih nogometnih podprvakov, lahko v tej sezoni v domačem prvenstvu občuduje kar nekaj starih znancev Prve lige Telekom Slovenije. Pri vodilnem Osijeku nastopa Erik Janža, barve zagrebškega Dinama, ki mu gre imenitno v kvalifikacijah za ligo prvakov, zastopa Petar Stojanović, z Rijeko je visoko pri vrhu Matjaž Kek.

Pri Olimpiji uresničuje sanje

Dino Štiglec je nogometno kariero začel v NK Zagreb, nato je kot posojen igralec nastopal za Vrapče in Lučko, med letoma 2015 in 2017 pa je v hrvaškem prvenstvu nosil dres Slavena Belupa iz Koprivnice. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na Hrvaškem pa si služita nogometni kruh tudi tuja napadalca, ki sta imela nedavno za veliko pokazati v 1. SNL. Pri Osijeku navdušuje Nigerijec Ezekiel Henty, s tremi zadetki tudi prvi strelec tekmovanja, pri Slaven Belupu pa se vedno pogosteje med strelce vpisuje Jean-Philippe Mendy. Francoz je bil pred dvema letoma najboljši strelec slovenskega prvenstva, zdaj pa igra v Koprivnici, kjer sta prvoligaške izkušnje pred leti nabirala tudi zdajšnja nogometaša Olimpije.

To sta Avstrijec srbskih korenin Stefan Savić in Hrvat Dino Štiglec. Slednji igra pri zmajih poldrugo leto in je s tistim, kar ima na voljo v Ljubljani, več kot zadovoljen. ''V Sloveniji mi je zelo lepo. Počutim se, kot da prihajam od tukaj. Prišel sem v začetku leta 2017 in uživam,'' je 27-letni Štiglec, rojen v Zagrebu, navdušen nad pogoji, ki ga spremljajo pri delu v Sloveniji.

Čeprav je hrvaško prvenstvo po zgodovinskemu uspehu ognjenih, ki so na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojili drugo mesto, zažarelo še v bolj atraktivnih tonih, se Štiglec v tem trenutku ne bi vrnil domov.

''Dolgo sem igral na Hrvaškem. Vrnitev v domovino me kaj prida ne privlači. Čeprav je prvenstvo pridobilo na kakovosti, mi je ljubše ostati v tujini. Zaradi tega sem tudi zapustil Slaven Belupo, ki je na Hrvaškem vedno zaostajal za štirimi najmočnejšimi klubi (Dinamo, Rijeka, Hajduk in Osijek, op. p.). Finančno mi pri Slavenu ni bilo slabo, a sem se hotel boriti za lovorike. Zato sem tudi sklenil dogovor z Olimpijo, kjer uresničujem sanje, boljše pa mi je tudi v finančnem smislu,'' je priznal hrvaški legionar, ki je v prejšnji sezoni pomagal Olimpiji do dvojne krone.

Obožuje oba treninga, raje ima tistega doma

V dresu Olimpije je v 1. SNL zbral 52 nastopov in dosegel tri zadetke. Foto: Vid Ponikvar Da mu je življenje v slovenski prestolnici še lepše, je pred tedni poskrbela vesela novica o rojstvu hčerke Sare. Dino je postal ponosni očka, tako da se zdaj v Ljubljani spopada z novimi, a zelo sladkimi nalogami, ki jih prinaša starševstvo. ''Največ postori žena, ki je s hčerko čez noč, sam pa skušam pomagati, kolikor utegnem. Čez dan jo peljem na sprehode ali pa jo spravim v spanec. Navdušen sem nad novo vlogo. Zdaj imam vsak dan dva treninga. Dopoldan v klubu, popoldan pa doma. Oba obožujem, mi je pa vseeno nekoliko ljubši popoldanski,'' je hrvaški bočni branilec izžareval dobro voljo, ko je spregovoril o nalogah novopečenega očka.

Zdaj veliko lažje preboli rezultatske neuspehe. Na začetku sezone jih je Olimpija doživela kar nekaj, a se je ob prisotnosti hčerke hitro razvedril. ''Ko vidiš otroka, ti je takoj lepše pri srcu. Pozabiš na vse, kar se ti je zgodilo hudega,'' nam je dejal pred odhodom na Finsko, kjer ga danes čaka povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo.

Najprej Finci, šele nato Maribor

Hrvat nosi pri Olimpiji številko 44. Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpija bo gostovala pri HJK Helsinki, ki igra doma na umetni travnati podlagi. Ljubljančani so na sever Evrope pripotovali z velikansko prednostjo (3:0), a ostaja Štiglec previden. ''Prednost je velika, a nas to ne sme zavesti. Zaradi tega ne smemo vstopiti v tekmo preveč sproščeno, ampak maksimalno resno. Želimo odigrati dobro tekmo. Če jo bomo, bo HJK ostal brez možnosti,'' upa na ponovitev razmerja moči, ki je prejšnji četrtek v Stožicah zagotovilo Olimpijo visoko prednost s 3:0.

Ljubljančane že konec tedna čaka nov spektakel, večni derbi z Mariborom, a Hrvat, ki ga trener Aleksandar Linta preizkuša na dveh igralnih položajih, tako da igra bistveno bližje vratom tekmeca, noče preskakovati stopničk. ''Najprej moramo izločiti Fince, šele potem lahko govorimo o Mariboru,'' je povsem osredotočen na evropski izziv.

''Z Olimpijo sem v domačih tekmovanjih osvojil vse, kar se osvojiti da, lahko pa še nekaj napravimo v Evropi. Imamo dober žreb in priložnost, da se prebijemo v skupinski del lige Europa,'' čuti, da bi lahko zmaji v tej sezoni napravili evropski podvig in si zagotovili nastope vsaj do zime. Če bo Olimpija izločila Fince, jo v play-offu čaka slovaški prvak Spartak Trnava.