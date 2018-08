Milan Mandarić se s trenerjem še kar ni pogovoril #video

Nogometaši Olimpije bodo v četrtek na Finskem proti HJK skušali obraniti prednost 3:0, ki so si jo priigrali prejšnji teden v Ljubljani, in se uvrstiti v play-off kvalifikacij za ligo Europa. V Helsinkih jih je pričakalo nekaj lovcev na avtograme. Z ekipo je tudi predsednik Milan Mandarić, ki se z začasnim trenerjem Aleksandrom Linto še ni pogovarjal o njegovem nadaljnjem statusu.

"Imamo lepo prednost, ampak se zavedamo, da to v nogometu ne pomeni prav veliko. Ko se tekma začne, gre lahko marsikaj v neželeno smer. Upamo, da bomo to preprečili. Želimo si nadzorovati tekmo in priti do napredovanja," je na novinarski konferenci pred zadnjim treningom povedal trener Aleksandar Linta, ki je na pot popeljal 20 nogometašev. Med njimi ni kaznovanega Matica Črnica in tudi ne napadalca Andresa Vombergarja, ki se mu v Ljubljani očitno ne piše nič dobrega.

Bo Aleksander Linta neporažen na klopi Olimpije ostal tudi po povratni tekmi proti finskemu HJK? Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da nas Finci ne morejo presenetiti. Zagotovo bodo skušali narediti vse, da popravijo vtis s prve tekme. Zagotovo bodo napadli, a ob tem se bo odprlo precej prostora za nas. Ne smemo pa dovoliti, da bi padli v njihovo zanko. Tekmo bomo želeli odigrati na naš način. Ne smemo se podati v juriš, ne smemo odstopati od našega načina igre," je še povedal do pred kratkim pomočnik prejšnjega trenerja Ilije Stolice, ki je trenutno uradno še vedno le začasna rešitev na klopi Olimpije.

Z Milanom Mandarićem se (še) ni pogovarjal o svojem statusu

Milan Mandarić na poti v Helsinke Foto: Planet TV Na pot na Finsko je odšel tudi predsednik Milan Mandarić, ki je po dveh zmagah in tudi ob podpisu pogodbe z novim generalnim sponzorjem vse boljše volje. Srbski trener se je na poti v Helsinke zapletel v pogovor z njim, zato se poraja vprašanje, o čem je tekla beseda. Sta se pogovarjala tudi o trenerjevem nadaljnjem statusu? "Ne, pogovarjala sva se o življenjskih stvareh. Ne o nogometu in mojem statusu," je povedal Linta, ki je po dveh remijih na klopi Olimpije nanizal dve zmagi. Ne čudi, da je zato vse več takih, ki mislijo, da bi bil pravšnji za trajno rešitev na klopi Olimpije.

Če bo uspešno prestal preizkus na Finskem in potem v nedeljo zmagal še na težko pričakovanem derbiju proti Mariboru, ki bo v Stožicah, bo takšnih seveda še veliko več. Morda nogometašem že uhajajo misli k nedeljskemu spektaklu? "Ne, ne verjamem. So profesionalci. Verjamem, da bodo na Finskem dali vse od sebe, šele po tem pa začeli razmišljati o derbiju," je še povedal Linta.

Asmir Suljić se počuti vse bolje

Ob njem je na novinarski konferenci sedel tudi novinec Asmir Suljić.

"Počutim se dobro. Po tem, ko nisem igral kar pol leta, sem končno začel igrati. Jutri pričakujem težko tekmo. Ali bom zadel ali ne, niti ni pomembno, saj sploh ne vem, ali bom igral. Pomembno je le to, da dosežemo pozitiven izid. To je šele drugi polčas obračuna s Finci, zato se bo treba maksimalno potruditi, da pridemo do play-offa," je povedal bosanski krilni napadalec, ki je v Ljubljano iz Madžarske prišel poleti in prejšnji konec tedna pri prvenstveni zmagi nad Triglavom v Kranju v sedmem nastopu prispeval tudi prvi gol.

Lovci na avtograme napadli nogometaše Olimpije

Issah Abass deli avtrograme. Foto: Planet TV "Vesel sem, da mi je uspelo. Od prvega dne v klubu se počutim sijajno. Vsi so me sprejeli zelo dobro, iz dneva v dan je bolje. Verjamem, da bo tako še naprej," je še povedal 26-letni nogometaš Olimpije. To je ob prihodu v Helsinke na letališču pričakalo tudi nekaj oboževalcev, ki so se podali v lov na avtograme. Najbolj zaželen je bil podpis afriškega napadalca Issaha Abassa. Nič čudnega, komaj 19-letni Ganec je pred tednom dni v Stožicah navdušil z dvema goloma v mreži HJK.

Sicer pa je v Helsinkih temperatura malo pod 20 stopinjami Celzija, torej idealna za igranje nogometa, na štadionu HJK, ki sprejme deset tisoč gledalcev, pa pričakujejo okoli štiri tisoč navijačev.

Nejc Vidmar pred odhodom v Helsinke:

Časa za pripravo na derbi skoraj ne bo

Zagotovo se Finci še niso predali in verjamejo v velik preobrat, a Ljubljančani, ki so končno poskrbeli za boljše rezultate, zagotovo nočejo pokvariti vsega dobrega, kar so naredili v zadnjih dveh tednih. Sploh ne pred velikim derbijem, ki se obeta v nedeljo.

Časa za pripravo na tekmo proti Mariboru sicer ne bodo imeli veliko. V petek dopoldne bodo na Finskem opravili regeneracijski trening, potem sledi pot v Ljubljano, v soboto pa še zadnji trening in potem tekma.

