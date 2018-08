Ena največjih bolečin Matjaža Keka v Mariboru

Mesto ob Dravi nestrpno pričakuje in diha za četrtkov spopad z Glasgow Rangers, na katerem bi se lahko pisala zgodovina. Vijolice bodo lovile zaostanek s prve tekme (1:3) in skušale ostati v boju za nastop v skupinskem delu evropske lige. Maribor ni še nikoli napredoval po porazu v gosteh z vsaj dvema zadetkoma razlike. Spodletelo je tudi Matjažu Keku, uspešnemu slovenskemu strategu, ki je leta 2000 izkusil enega največjih razočaranj na klopi Maribora.

Mariborčani potrebujejo v četrtek v Ljudskem vrtu izdatno zmago nad Glasgow Rangers, če želijo napredovati v odločilni krog kvalifikacij za udeležbo v skupinskem delu evropske lige.

Sprehod po bogati zgodovini evropskih nastopov Maribora razkriva kruto resnico. Še vedno, ko je Maribor v izločilnem delu evropskega tekmovanja na prvi tekmi v gosteh izgubil za več kot zadetek, se na povratnem srečanju v Ljudskem vrtu ni veselil napredovanja.

Maribor vedno pomahal v slovo

Darku Milaniču je optimizem vlila gladka zmaga nad Novogoričani (5:0). Foto: Morgan Kristan / Sportida Takšen scenarij so navijači vijoličastih doživeli kar petkrat. Prvič daljnega leta 1995, nazadnje pa pred dvema letoma. V preteklosti se Ljudski vrt v iskanju čudežnega preobrata in vrnitve na povratnih tekmah ni obnesel kot najboljša rešitev. Čeprav so Mariborčani računali na pomoč glasnega 12. igralca, so tekmeci v vijoličastem kotlu vedno našli rešitev, kako izločiti najbolj trofejni slovenski klub.

Vse skupaj ni preveč prijetna popotnica za četrtkov spopad z Glasgow Rangers, ki bodo na Štajerskem branili prednost dveh zadetkov. Na Škotskem so zmagali s 3:1 in izkoristili večer, v katerem so si izbranci Darka Milaniča dovolili preveč nepotrebnih napak, eno najbolj odločilnih pa si je že v začetku dvoboja privoščil Amir Dervišević.

Kek kmalu po neuspehu ostal brez stolčka

Matjaž Kek je kot prvi trener Maribora v sezoni 2000/01 nepričakovano obstal že na uvodni stopnički v Evropi. Foto: Vid Ponikvar Mariborčani vseeno verjamejo, da lahko škotskemu velikanu vrnejo z vsaj enako, če ne še večjo mero. V nedeljo so se znesli nad Gorico, opravili strelski trening, ki bi jim lahko v četrtek, ko se bodo ponovno spopadli z varovanci legendarnega Stevena Gerrarda, prišel še kako prav.

Ne smejo ponavljati napak, ki so si jih v dresu Maribora privoščili njihovi predhodniki. Ti so zaman iskali pot do popolnega preobrata nad Olympiakosom (1995), Zimbrujem (2000), Palermom (2010), Viktorio Plzen (2013) in Qabalao (2016). Največje razočaranje je zagotovo, vsaj na papirju, sprožil izpad proti Zimbruju. Nekdanji moldavski prvak iz Kišinjeva je bil v začetku tisočletja slovenski nogometni javnosti bolj ali manj neznan klub. Maribor se je z njim pomeril v uvodnem krogu kvalifikacij po nepozabni sezoni, v kateri se je prvič družil z evropsko elito in se uvrstil v ligo prvakov.

Maribor je vodil Matjaž Kek, ki je na vročem stolčku nasledil nekdanjega "šefa" Bojana Prašnikarja. Eden najboljših slovenskih trenerjev, ki v zadnjih petih letih dosega imenitne rezultate z Rijeko in je najlepša reklama za slovenski šport na Hrvaškem, se nerad spominja obračunov z Zimbrujem. Mariborčane je na prvi tekmi v Moldaviji pričakala slabo pripravljena in bistveno previsoka travnata površina.

Matjaž Kek je kot selektor leta 2009 v Ljudskem vrtu doživljal ene od najlepših trenutkov v karieri, devet let pred tem pa je nepričakovano izkusil moldavski šok. Foto: Reuters

Vijolice se niso znašle in izgubile z 0:2. Na povratni tekmi je bilo drugače. Nastja Čeh je hitro popeljal Maribor v vodstvo, dišalo je po preobratu, a je obramba gostov zdržala. Imela je tudi srečo, saj je Stipe Balajić zadel okvir vrat.

Kek je nepričakovano obtičal že na prvi oviri in doživel eno največjih razočaranj, ko je vodil mariborski klub. Njegov ljubljeni, saj ga še vedno nosi globoko v srcu. Nepričakovan izpad Maribora je poskrbel, da je kmalu zapustil klop, s tem pa se je nadaljevalo prekletstvo obračunov, v katerih je Maribor v Evropi neuspešno lovil večji zaostanek s prve tekme.

Poraz z 1:3 se je vedno izkazal za usodnega

Ante Čačić je leta 2012 z Dinamom izločil Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov, leto dni pozneje pa z vijolicami izpadel proti Viktorii Plzen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tako je bilo že leta 1995, ko je Maribor po porazu v Pireju proti Olympiakosu (0:2) ostal praznih rok proti grškemu velikanu tudi v Ljudskem vrtu. Leta 2010, nemalo po odmevnem nastopu slovenske reprezentance pod vodstvom Keka na jugu Afrike, so vijolice skušale poskrbeti za podvig podvigov in nadoknaditi visok poraz iz Palerma (0:3). Kljub izjemnemu vzdušju razprodanega Ljudskega vrta, ki je v čudež verjel vse od zadnjega, Mariboru ni uspelo. Po pirovi zmagi s 3:2, takrat je Maribor že vodil Darko Milanič, se je poslovil z dvignjeno glavo.

Tri leta pozneje je vijolice v kvalifikacijah za ligo prvakov vodil Ante Čačić. V play-offu je potegnil krajšo na gostovanju na Češkem, kjer je bila Viktoria v Plznu boljša s 3:1. Vijolice so sanjale o maščevanju v Ljudskem vrtu, a so Čehi hitro umirili gostitelje in jih na koncu premagali še drugič zapored. Maribor na povratni tekmi ponovno ni izkoristil prednosti domačega igrišča na način, kot si ga je zamišljala slovenska javnost.

Leta 2016 je Mariboru do preboja v skupinski del evropske lige zmanjkalo zelo malo. V play-offu so naleteli na Qabalo in v oddaljenem Azerbajdžanu izgubili z 1:3. Ravno z rezultatom, ki je prejšnji četrtek krasil semafor na Ibroxu po končnem pisku sodnika.

Qabala je leta 2016 preprečila Mariboru, da bi zaigral v skupinskem delu evropske lige. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Milaničeva četa je proti Qabali iskala pot do zgodovinskega preobrata. Bila je na dobri poti, vodila z 1:0, imela igralca več, si priigrala številne priložnosti, a silni pritisk v zadnjih minutah ni prinesel napredovanja. Maribor je še enkrat, še petič zapored pomahal Evropi v slovo. Poraz v gosteh na prvi tekmi z vsaj dvema zadetkoma se je izkazal za previsokega.

V enajstih primerih napredovali le dvakrat

Veselje Maribora, ki je lani v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov izločil Hapoel. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ker se v nogometu skoraj vsak niz enkrat konča, je pred Mariborom nova priložnost, da poskrbi za začetek novega poglavja. Proti Glasgowu potrebujejo izdatno zmago, vsaj za dva zadetka, pri čemer pa se mreža Jasmina Handanovića v nasprotju z dvobojem na Škotskem ne sme zatresti niti enkrat.

Bistveno uspešnejši niso bili Mariborčani niti takrat, ko so skušali nadoknaditi zaostanek enega zadetka. V šestih poskusih so bili uspešni le dvakrat. Na začetku (Skonto) in na koncu (Hapoel Be'er Sheva), vmes pa se jim štirikrat ni posrečilo.

Tako se je izkazalo, da Ljudski vrt v preteklosti resnično ni bil preveč srečen kraj za vijolice, ko je bilo treba vrniti tekmecu milo za drago ob izdatnejšem porazu v gosteh. A vsakega niza je v Evropi enkrat konec …

Vse tekme Maribora v Evropi po porazu v gosteh:

Sezona Prva tekma Povratna Maribor 1995/96 Skonto Riga (Lat) : Maribor 1:0 0:2 napredoval 1995/96 Olympiakos Pirej (Grč) : Maribor 2:0 3:1 izpadel 2000/01 Zimbru Kišinjev (Mol) : Maribor 2:0 0:1 izpadel 2004/05 Parma (Ita) : Maribor 3:2 0:0 izpadel 2005/06 Partizan Beograd (Srb) : Maribor 2:1 1:1 izpadel 2010/11 Palermo (Ita) : Maribor 3:0 2:3 izpadel 2011/12 Maccabi Haifa (Izr) : Maribor 2:1 1:1 izpadel 2012/13 Dinamo Zagreb (Hrv) : Maribor 2:1 1:0 izpadel 2013/14 Viktoria Plzen (Češ) : Maribor 3:1 1:0 izpadel 2016/17 Qabala (Aze) : Maribor 3:1 0:1 izpadel 2017/18 Hapoel Be'er Sheva (Izr) : Maribor 2:1 0:1 napredoval