Keku se je zalomilo, vroči slovenski strelci #video

Slovenski trenerji na delu v tujini:

Kek ni več stoodstotni Kekovp Rijeko v četrtek čaka povratno srečanje 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti norveškemu Sarpsborgu. Prva tekma se je končala z 1:1. Foto: Reuters Slovenski nogometni trener in nekdanji selektor Matjaž Kek, ki na vročem stolčku Rijeke vztraja že več kot pet let in na Hrvaškem podira rekorde, je v nedeljo v jadranskem derbiju pričakal splitski Hajduk. Čeprav je bila Rijeka veliko boljši tekmec in si je priigrala številne priložnosti, se je mreža Dalmatincev zatresla le enkrat. V 62. minuti je Rijeko popeljal v vodstvo Jakov Puljić. Navijači so že skoraj proslavljali vedno sladko zmago, s katerim bi Rečani ohranili stoodstotni izkupiček, a so nato prejeli zadetek. Splitčani so z bele točke, to je bila edina omembe vredna akcija v kazenskem prostoru Rijeke, izenačili na 1:1. Mijo Caktaš je v 87. minuti izenačil na 1:1, pred tem pa moral kar nekaj minut čakati na dovoljenje za izvajanje, saj so ga jezni navijači Rijeke obmetavali z najrazličnejšimi predmeti, proti njemu je poletelo tudi nekaj zlomljenih stolov. Nogometaši Rijeke i @hajduk remizirali su (1:1) u 150. Jadranskom derbiju u trećem kolu Hrvatski telekom Prve lige.https://t.co/zs6Yee9tUR#ZajednosmoRijeka #Jadranskiderbi pic.twitter.com/SIjnrmPRNG — NK Rijeka (@NKRijeka) August 12, 2018 Jubilejni 150. jadranski derbi se je razpletel brez zmagovalca (1:1), Rijeka pa ni več stoodstotna, kar se tiče števila osvojenih točk. Na lestvici zaseda drugo mesto. Dve točki zaostaja za vodilnim Osijekom, ki je kot edini v uvodnih treh krogih osvojil vseh devet točk, zanj pa je v nedeljo prvič zaigral tudi Erik Janža. Sedem točk ima tudi zagrebški Dinamo Petra Stojanovića, Hajduk pa je z zgolj dvema na skromnem sedmem mestu. Stojanoviću gre odlično v Bolgariji Slaviša Stjojanović je v Bolgariji z Levskim zmagal še drugič zapored. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovensko nogometno izbrano vrsto je pred leti vodil tudi Slaviša Stojanović. Ljubljančan, ki ima bogate izkušnje z vodenjem tujih klubov, saj je pred tem deloval tudi v Srbiji, Belgiji, Latviji in na Kitajskem, je nedavno sklenil sodelovanje z bolgarskim velikanom Levskim iz Sofije. Z njim je debitiral z gostujočo zmago pri Botevu Vratsi (2:0), nato pa je bil uspešen tudi v drugo. V soboto ga je vodil še drugič zapored na gostovanju. V 4. krogu bolgarskega prvenstva je na severu Bolgarije ugnal Dunav Ruse z 2:1. Levski je po štirih krogih z desetimi točkami na drugem mestu, več točk je zbral le mestni tekmec CSKA (12). Elsner nesrečno brez točke Luka Elsner je na domačem štadiona Uniona debitiral s porazom. Foto: Grega Valančič/Sportida Mladi slovenski strateg Luka Elsner v tej sezoni na klopi belgijskega drugoligaša Royal Union Saint-Gilloise še ni osvojil točk(e). Najprej je izgubil pri Lommelu (0:1), v nedeljo pa je dočakal še prvo tekmo na domačem stadionu in ostal prazniih rok proti Oud-Heverleeju (1:2). Gostje so zmagoviti zadetek dosegli v zadnji minuti. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je v 1. SNL vodil Domžale in Olimpijo, lani pa je bil trener ciprskega Pafosa, s klubom iz Bruslja zaseda zadnje mesto v drugoligaški skupini B. Union je v prejšnji sezoni v drugi belgijski ligi osvojil šesto mesto in ima bogato preteklost. Pred drugo svetovno vojno je bil kar 11-krat belgijski prvak.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Samir Handanović je v soboto v Madridu dobil veliki slovenski vratarski obračun in premagal Jana Oblaka (1:0). Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v novo sezono vstopila v nedeljo z zmago v dvoboju 3. kroga italijanskega pokala, teden dni pozneje pa se bo v uvodnem krogu serie A v Genovi pomerila s Fiorentino. V pokalu je na domačem stadionu upravičila vlogo favorita proti tretjeligašu Viterbese Castrense. Zmagala je z 1:0, Štajerec pa je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce.

Jan Koprivec: Pafos bo začel novo sezono ciprskega prvenstva 25. avgusta, ko bo gostoval pri Aeku v Larnaki.

Matic Kotnik: Grško prvenstvo se bo predvidoma začelo konec meseca, Panionios pa bo do takrat odigral kar nekaj prijateljskih tekem.

Jan Oblak: 25-letni slovenski vratar se z Atleticom pripravlja na pestro sezono, v katero bo uradno vstopil z evropsko superpokalno tekmo, ko se bo 15. avgusta v Talinu udaril z evropskim prvakom Realom. Pet dni pozneje bo v uvodnem krogu španskega prvenstva gostoval pri Valencii. V sredo je branil prvi polčas na prijateljski tekmi v Cagliariju (1:0) in dokazal, da je poškodba leve rame že preteklost. V soboto je v zanimivi tekmi mednarodnega pokala narodov na stadionu Wanda Metropolitano pričakal milanskega Interja.

Kako je Martinez atraktivno premagal Oblaka:

Pomerila sta se najboljša slovenska vratarja. Tako Jan Oblak kot Samir Handanović sta branila vso tekmo. Več razlogov za zadovoljstvo je imel Ljubljančan, ki je z Interjem zmagal z 1:0. Nekdanji vratar Domžal in Udineseja je v izdihljajih srečanja z izjemnim posredovanjem ubranil nevaren strel Vitola in poskrbel za najlepšo obrambo dvoboja. Milančani so zmagali z 1:0, naslov najboljšega v letošnjem mednarodnem pokalu prvakov pa je osvojil londonski Tottenham.

Obramba večera, ki jo je uprizoril Handanović:

Unreal save by Handanovic on Vitolo. Gelson been lively for Atleti pic.twitter.com/pgUPEWqoLf — Billy Marshall (@BillyM_91) August 11, 2018

Oblak se je izkazal z obrambo na začetku dvoboja, ko je ubranil strela Maura Icardija, nato pa ga je v 31. minuti atraktivno premagal Lautaro Martinez. Argentinec, ki se je Interju pridružil to poletje, je z neubranljivim volejem, po katerem je lahko Oblak le nemočno širil roke, je tako poskrbel za edini gol na srečanju.

Kako je Oblak ubranil strel Icardiju:

King Oblak with the save on Icardi. Poor tracking by Thomas to allow Inter in behind pic.twitter.com/WSnRcrAXck — Billy Marshall (@BillyM_91) August 11, 2018

Najboljša slovenska vratarja bi se lahko v tej sezoni srečala tudi v ligi prvakov, saj bosta oba nastopila v elitnem tekmovanju.

Nejc Skubic je v novo sezono v Turčiji vstopil z domačo zmago s 3:2, pri tem pa zapravil strel z bele točke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave je v nedeljo v 4. krogu slovaškega prvenstva brez pomoči Ljubljančana doma remiziral z Nitro (1:1). Slovan je z desetimi točkami na prvem mestu.

Jure Balkovec: Slovenski branilec se je po finančnem propadu Barija pridružil Veroni, ki je v prejšnji sezoni izpadla iz serie A in se bo poskušala ekspresno vrniti med najboljše. Trener Verone je Fabio Grosso, ki je sodeloval z nekdanjim branilcem Domžal že pri Bariju. Verona je v nedeljo izpadla iz pokalnega tekmovanja. Na gostovanju pri tretjeligašu Catanii, za katerega je Maks Barišič odigral vso tekmo, je izgubila dvoboj 3. kroga italijanskega pokala (0:2). Balkovec je odigral vso tekmo in debitiral za klub iz mesta ljubezni.

Miha Blažič: Ferencvaroš je v soboto v 4. krogu madžarskega prvenstva v gosteh odpravil Paksi, zadržal stoodstotni točkovni izkupiček in vodilni položaj. Primorec je odigral vso tekmo.

Matija Boben: Rostov je v soboto v 3. krogu ruskega prvenstva doma ostal praznih rok proti Krilja Sovjetov (0:1). To je bil prvi poraz Rostova v tej sezoni. Slovenski branilec ni kandidiral za tekmo.

Bojan Jokić: kapetan Slovenije bo v 3. krogu ruskega prvenstva v ponedeljek ob 16.30 pričakal Krasnodar. Ufi gre odlično v domačem tekmovanju, kjer je na visokem tretjem mestu, v četrtek pa si je v kvalifikacijah za evropsko ligo priigrala prednost pred povratno tekmo v Luksemburgu, ko je premagala Progres z 2:1.

Luka Krajnc: Frosinone je v novo sezono vstopil z nepričakovanim porazom v pokalnem tekmovanju. V nedeljo je doma v 3. krogu tekmovanja izgubil proti tretjeligašu Südtirol (0:2). Štajerec je dvoboj spremljal na klopi za rezervne igralce. Frosinone bo 20. avgusta v prvem krogu serie A gostoval pri Iličićevi Atalanti.

Miha Mevlja: Zenit bo v zadnji tekmi 3. kroga ruskega prvenstva v ponedeljek ob 19. uri gostoval pri Rubinu v Kazanu. Ekipa iz St. Peterburga si je v četrtek privoščila visok poraz v Minsku v kvalifikacijah za ligo Europa (0:3), v prvenstvu pa ji gre neprimerno bolje, saj po dveh krogih vodi.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v nedeljo v 4. krogu poljskega prvenstva v gosteh premagala Zaglebie Lubin (2:0) in se na lestvici povzpela na drugo mesto. V tej sezoni je zmagala že trikrat. Ljubljančan je odigral vseh 90 minut.

Aljaž Struna: Palermo je v nedeljo v otoškem pokalnem derbiju gostoval pri Cagliarju in v 3. krogu tekmovanja izgubil z 1:2. Pirančan ni kandidiral za srečanje. Obstaja velika verjetnost, da bo do konca prestopnega roka zamenjal klub.

Zapravljena 11-metrovka Skubica (pri 0:25):

Nejc Skubic: Konyaspor je v novo sezono turškega prvenstva vstopil z domačo nedeljsko zmago nad BB Erzurumsporjem (3:2). Nekdanji branilec Domžal je odigral vso tekmo in v 18. minuti zapravil strel z bele točke.

Vezisti:

Domen Črnigoj: Lugano je v soboto v 4. krogu švicarskega prvenstva doma remiziral z Grasshopperjem iz Züricha (2:2). Primorec je odigral 72 minut.

Josip Iličić: Atalanta bo v novo sezono italijanskega prvenstva vstopila 20. avgusta, ko se bo doma pomerila z novopečenim prvoligašem Frosinonejem. V Evropi blesti tudi brez Kranjčana, ki se vrača po poškodbi. V prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo je v Izraelu pri Hapoelu Haifi zmagala kar s 4:1, pred tem pa premagala Sarajevo z neverjetnih 8:0.

Kevin Kampl: RB Leipzig bo 19. avgusta v prvem krogu nemškega pokalnega tekmovanja gostoval pri Viktorii v Kölnu. V Evropi mu gre vse po načrtih, saj je po četrtkovi zmagi nad Craiovo (3:1) blizu preboja v play-off kvalifikacij za evropsko ligo. Kampl igra redno.

Rene Krhin: Nantes je v novo sezono v soboto, ko je v uvodnem krogu francoskega prvenstva doma pokleknil proti Monacu (1:3). Štajerec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce.

Jasmin Kurtić: Spal je v novo sezono vstopil v nedeljo z zmago na pokalnem gostovanju v 3. krogu pri drugoligašu Spezii (1:0). Nekdanji zvezni igralec Gorice ni kandidiral za srečanje. Prvo tekmo v serie A bo odigral 19. avgusta na gostovanju pri Bologni.

Žan Majer: Rostov je v soboto v 3. krogu ruskega prvenstva doma ostal praznih rok proti Krilja Sovjetov (0:1). To je bil prvi poraz Rostova v tej sezoni. Slovenski zvezni igralec ni kandidiral za tekmo.

Rajko Rotman: Kayserispor se bo v uvodnem krogu turškega prvenstva v ponedeljek ob 20.45 udaril z Antalyasporom.

Leo Štulac: Parma je bila prvič v novi sezoni dejavna v nedeljo v italijanskem pokalu, ko je doma izgubila dvoboj 3. kroga proti tretjeligašu Pisi (0:1). Teden dni pozneje jo čaka dvoboj uvodnega kroga serie A proti Udineseju. Primorec je proti Pisi odigral vso tekmo.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev, vodilni ukrajinski prvoligaš, je konec tedna počival in se pripravljal na povratni dvoboj 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov s praško Slavio. Na prvi tekmi je remiziral z 1:1, zadetek za ukrajinskega podprvaka pa je dosegel prav Vojničan. To je bila že druga tekma zapored, na kateri se je slovenski reprezentant vpisal med strelce.

Miha Zajc: drugoligaški prvak Empoli je v nedeljo v italijanskem pokalu razočaral navijače. Gostil je drugoligaša Cittadello in visoko izgubil (0:3), s tem pa izpadel iz tekmvanja. Primorec je odigral vso tekmo. 19. avgusta se bo pred domačimi gledalci udaril za prvoligaške točke proti Cagliariju.

Tim Matavž je v novo sezono nizozemskega prvenstva vstopil z zadetkom proti klubu, do katerega goji veliko pozitivnih čustev. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: slovenski reprezentančni napadalec se ubada s poškodbo desne stegenske mišice, zaradi katere ni kandidiral za dvoboj uvodnega kroga francoskega prvenstva, v katerem je St. Etienne v soboto doma premagal Guingamp z 2:1. V zadnjih tednih se je veliko govorilo o tem, da bi lahko Krčan zamenjal klub. Med kandidati se je omenjal prav Guingamp.

Roman Bezjak: Jagiellonia Bialystok je v nedeljo v 4. krogu poljskega prvenstva v gosteh premagala Zaglebie Lubin (2:0) in se na lestvici povzpela na drugo mesto. Korošec je še drugič zapored zatresel mrežo tekmeca. V 25. minuti je zadel za 1:0, to pa je bil že njegov drugi zadetek v tej sezoni v poljskem prvenstvu. Korošec je odigral vso tekmo. Jagiellonia bo v četrtek v gosteh skušala izboriti nastop v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, ko bo gostovala pri Gentu. Prvo tekmo je izgubila z 0:1.

Zadetek Romana Bezjaka pri 0:35:

Tim Matavž: Vitesse je v nedeljo v uvodnem krogu nizozemskega prvenstva doma nadigral Groningen s 5:1. Primorec je ponižal nekdanji klub, v dresu katerega je pred leti opozoril nase v domovini tulipanov. Odigral je 75 minut in dosegel zadnji zadetek za svojo ekipo.

Izjemen zadetek Matavža pri 2:12:

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave je v nedeljo v 4. krogu slovaškega prvenstva doma stežka osvojil točko proti Nitri (1:1). Ljubljančan, ki je v izjemni strelski formi, je znova osrečil navijače Slovana. V 88. minuti je dosegel izenačujoči gol. V tej sezoni je odigral osem tekem in se med strelce vpisal kar devetkrat. V četrtek bo skušal v "sosedskem" derbiju v kvalifikacijah za ligo Europa ubraniti prednost pri dunajskemu Rapidu (2:1) in ga izločiti.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos oziroma nogometaši, ki so bili na zadnjem reprezentančnem seznamu konec maja za gostovanje proti Črni gori v Podgorici.

Zadetek Zlatka Dedića (pri 0:56):

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town : Chelsea 0:3 Ni igral, ostal je na klopi. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Altach : Wacker 1:2 Odigral je 90 minut in v 21. minuti dosegel zadetek za vodstvo Wackerja z 1:0. To je njegov drugi gol v tej sezoni. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Altach : Wacker 1:2 V igro je vstopil v 90. minuti. Alen Ožbolt (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : Mattersburg 4:2 Ni kandidiral za tekmo. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : Mattersburg 4:2 Odigral je 90 minut in prispeval podajo za zadnji gol Hartberga. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Wattens : Austria Celovec 1:1 Branil je vso tekmo. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Oostende : Genk 0:2 Ni igral, ostal je na klopi. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Naslednja prvenstvena tekma bo 18. avgusta. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Sarajevo : GOŠK Gabela 1:1 V igro je vstopil v 90. minuti. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Krupa : Mladost Doboj 2:2 Ni igral, ostal je na klopi. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Sarajevo : GOŠK Gabela 1:1 Ni igral. Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Sezona se bo začela 25. avgusta. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Sezona se bo začela 25. avgusta. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Sezona se bo začela 25. avgusta. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Opava : Slovan Liberec 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga Jablonec : Karvina 4:1 Odigral je vso tekmo. Gregor Sikošek (Bröndby) Danska, 1. liga Köbenhavn : Bröndby 3:1 Ni kandidiral za tekmo. Filip Valenčič (HJK Helsinki) Finska, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Zaradi spora s trenerjem ni v načrtih za nastope, blizu je prestopu na Norveško. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga St. Etienne : Guingamp 2:1 Ni kandidiral za tekmo. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga PSG : Caen 3:0 Ni kandidiral za tekmo. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Sezona se bo začela konec meseca. Matic Kotnik (Panionios) Grčija, 1. liga Sezona se bo začela konec meseca. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Sezona se bo začela konec meseca. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Osijek : Istra 1961 3:0 V igro je vstopil v 81. minuti. Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb : Slaven Belupo 2:1 Igral je od 61. minute. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Valter Birsa (Chievo) Italijanski pokal, 3. krog Chievo : Pescara 1:0 Odigral je 68 minut. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Pescara 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Zaradi operacije kolena bo odsoten vsaj tri tedne. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Sezona se bo začela 19. avgusta. Rok Vodišek (Genoa) Italijanski pokal, 3. krog Genoa : Lecce 4:0 Ni dočakal priložnosti za debi v Genoi. Vso tekmo je presedel na klopi. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Ta konec tedna nima tekme. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Ta konec tedna nima tekme. Maks Barišić (Catania) Italijanski pokal, 3. krog Catania : Hellas Verona 2:0 Odigral je vso tekmo. Adnan Golubović (Catanzaro) Italija, 3. liga Igral je pokalno tekmo serie C. Til Mavretič (Monopoli) Italija, 3. liga Ta konec tedna nima tekme Matevž Vidovšek (Reggina) Italija, 3. liga Igral je pokalno tekmo serie C. Urban Žibert (Juve Stabia) Italija, 3. liga Ta konec tedna nima tekme Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Sagan Tosu : Urawa 1:0 Zaradi poškodbe hrbta ni kandidiral za tekmo. Nejc Pečnik (Tochigi) Japonska, 2. liga Albirex Niigata : Tochigi 0:3 Ni kandidiral za tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Haladas : Puškaš 2:1 Odigral je 90 minut, nato zapustil igro v sodnikovem podaljšku. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Sezona se bo začela 17. avgusta. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Ingolstadt : Greuther Fürth 1:1 Igral je v prvem polčasu. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Aalen 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Etien Velikonja (Willem II) Nizozemska, 1. liga Willem II : VVV Venlo 0:1 Ni kandidiral za tekmo. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Sezona se bo začela 17. avgusta. Slobodan Vuk (Tromsö) Norveška, 1. liga Sandefjord : Tromsö 1:0 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Jagiellonia Bialystok 0:2 V igro je vstopil v 53. minuti. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gdynia : Gornik Zabrze 1:1 V igro je vstopil v 65. minuti. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Legia Varšava 1:3 Ni igral, ostal je na klopi. Dejan Lazarević (Jagiellonia Bialystok) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Jagiellonia Bialystok 0:2 .Ni kandidiral za nastop. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Wisla Plock 1:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi, saj je poškodovan. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Lech Poznan : Zaglebie Sosnowiec 4:0 Ni kandidiral za tekmo. Žiga Škoflek (Stal Mielec) Poljska, 2. liga Bytovia Bytow : Stal Mielec 1:2 Ni kandidiral za tekmo. Dalibor Volaš (GKS Katowice) Poljska, 2. liga Sandecja Nowy Sacz : GKS Katowice 1:0 Ni igral. Gregor Balažic (Ural) Rusija, 1. liga Ural : Dinamo Moskva 1:1 Igral je vso tekmo, Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Jenisej Krasnojarsk : CSKA Moskva 1:1 Igral je vso tekmo. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : Lokomotiv Moskva 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Miral Samardžić (Anži Mahačkala) Rusija, 1. liga Spartak Moskva : Anži 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Matej Pučko (Oviedo) Španija, 2. liga Sezona se bo začela 19. avgusta. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Xamax : Thun 1:5 Ni igral, ostal je na klopi. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Chiasso : Schaffhausen 2:1 Igral je vso tekmo. Danijel Šturm (Chiasso) Švica, 2. liga Chiasso : Schaffhausen 2:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor : Kasimpasa 2:3 Ni igral, ostal je na klopi. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Fenerbahče : Bursaspor 2:1 Ni kandidiral za dvoboj. Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) Liga MLS New England Revolution : Philadelphia Union 2:3 Igral je vso tekmo in v 75. minuti prejel rumeni karton.