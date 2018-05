V reprezentanci prvič Zahović. Na seznamu ni Birse, Oblaka in Iličića.

Tomaž Kavčič je objavil seznam igralcev, na katere bo računal na svoji tretji tekmi v vlogi selektorja slovenske nogometne reprezentance, prijateljskem obračunu v Črni gori (2. junij). Na njem ni Valterja Birse, ki se je nekoliko presenetljivo odločil, da pri 31 letih in po 90 nastopih za Slovenijo zaključuje reprezentančno pot. V reprezentanci zaradi težav s poškodbami ni niti Jana Oblaka in Josipa Iličića. Kot smo pravilno napovedali, se je na selektorjevem seznamu prvič znašel napadalec Maribora Luka Zahović. Ob njem so priložnost dočakali še štirje nogometaši iz slovenske lige.

"Z Valterjem sem se pogovoril. Odločil se je, da se zaradi obveznosti v klubu poslovi od reprezentance. To je njegova odločitev, ki sem jo sprejel in jo spoštujem. Lahko se mu zahvalim za vse, kar je tej reprezentanci dal. Dal pa je veliko. Ne bo ga lahko nadomestiti," je Tomaž Kavčič komentiral novico dneva, da se od reprezentance po 90 nastopih poslavlja Valter Birsa.

Z imenom in priimkom Luke Zahovića se ne misli obremenjevati

Luka Zahović je dočakal klic selektorja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Druga novica, ki je vzbudila precej zanimanja, je prvi vpoklic Luke Zahovića, sina rekorderja po številu zadetkov v majici Slovenije Zlatka Zahovića, ki smo ga napovedali ta teden.

"Zahoviča spremljam že dolgo časa. Poznam njegove kvalitete, vem tudi, kaj mu manjka. Z njegovim imenom se ne obremenjujem in ne želim, da se zaradi tega vrši dodaten pritisk na fanta," je selektor povedal o enem izmed kar petih nogometašev s tokratnega seznama, ki prihajajo iz prve slovenske nogometne lige.

Ob njem sta tu še dva njegova soigralca iz Maribora, branilec Martin Milec, ki je v izbrani vrsti že nekaj časa, in novinec, vezist Amir Dervišević.

Iz Celja prihaja vezist Rudi Požeg Vancaš, iz Domžal pa branilec Gaber Dobrovoljc.

Jan Oblak bo manjkal tudi tokrat, ne bo niti Josipa Iličića

V reprezentanci tokrat ne bo Josipa Iličiča in Jana Oblaka, ki je zaradi poškodbe odpovedal tudi marčevsko prvo reprezentančno akcijo novega selektorja, tekmi proti Avstriji in Belorusiji. Tako zvezdnik italijanskega prvoligaša Atalante kot eden najboljših vratarjev na svetu, ki se je z Atleticom Madridom prejšnji teden veselil zmage v ligi Europa, sta prihod odpovedala zaradi težav z zdravjem.

Jana Oblaka ne bo zraven niti na tretji tekmi novega selektorja slovenske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Termin je neugoden. Sploh za nogometaše, ki so v tej sezoni odigrali veliko tekem in so se mučili s poškodbami. Dobro je, da se zdaj spočijejo," je ob tem povedal Kavčič, ki ne bo mogel računati tudi na niti kar štiri nogometaše, ki so bili na zadnjem selektorjevem seznamu, tokrat pa jih čakajo tekme play-offa v drugi italijanski ligi za preboj med tamkajšnjo nogometno elito. Tako tokrat ni zraven Jureta Balkovca (Bari), Luke Krajnca (Frosinone), Aljaža Strune (Palermo) in Lea Štulca (Venezia).

Tekma proti Črni gori, ki bo v Podgorici v soboto, 2. junija, namreč ni v terminu Fife, tako da klubi nogometašev niso primorani spustiti na reprezentančne akcije.

Kaj je še povedal Tomaž Kavčič?

O tem, kako nadomestiti Valterja Birso:

"Igralca, kot je on, ne moreš nadomestiti čez noč. Cilj, ki ga imamo, je prenova reprezentance. Ta faza je za Slovenijo zelo pomembna."

O igralcih iz slovenske lige:

"Pet igralcev sem vpoklical, ker v njih vidim kakovost. Če ste bili na derbiju v Mariboru, ste videli, da imamo dobro ligo. Je pa seveda drugače, ali igraš pred polnimi tribunami in pod reflektorji ali pa ob štirih popoldne pred 30 gledalci. Slovenska liga je kakovostna, sploh za razvoj mladih igralcev."

O tem, da se bo treba na naslednjih tekmah "stepsti":

"Na meni je, da poskrbim, da bo tako. Treba se bo pogovoriti. Kdor bo tako delal, bo tako delal. Naliti si bo treba čistega vina. Tukaj je treba biti jasen, brez tega danes v nogometu ne gre. Čarobne formule za uspeh pa ni."

O pritisku rezultata in tem, da bo reprezentanca oslabljena:

"Na to moraš biti pripravljen, na take stvari nimaš vpliva. S tem se ne obremenjujem. Ob Oblaku in Iličiću visi tudi Kampl, a tisti, ki so bili vpoklicani, imajo kakovost, zato so tu, kjer so. Je pa seveda bolje, če si kompleten, kot če nisi."

O reprezentanci Črne gore:

"Dobro jo poznam, gre za dobro ekipo, a tudi mi imamo svojo kakovost. Črna gora je dobra reprezentanca, a takih ekip je v Evropi še veliko."

O tem, ali si je želel junija še eno tekmo:

"Da, pogovarjali smo se tudi o tem, želel sem si, da bi odigrali še eno tekmo pred Črno goro, a zaradi finala pokala to ne bi bilo izvedljivo. Da bi igrali pozneje, 8. junija, pa tudi ne bi bilo dobro, saj bi se vse skupaj preveč razvleklo. Kar je, je."

O porazih proti Avstriji in Belorusiji ob debiju v vlogi selektorja:

"Na prvih tekmah ni bilo dobro, od odgovornosti ne bežim. Proti Črni gori želim videti več žara. Slovenija mora igrati. Fantje se morajo stepsti na igrišču."

Seznam Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo v Črni gori:

Vratarji: Vid Belec (Sampdoria, Italija), Jan Koprivec (Pafos, Ciper), Matic Kotnik (Panionios, Grčija).



Branilci: Matija Boben (Rostov, Rusija), Bojan Jokić (Ufa, Rusija), Miha Mevlja (Zenit, Rusija), Nemanja Mitrović (Jagiellonia, Poljska), Nejc Skubic (Konyaspor, Turčija), Gaber Dobrovoljc (Domžale), Erik Janža (Pafos, Ciper), Martin Milec (Maribor).



Vezisti: Domen Črnigoj (Lugano, Švica), Rene Krhin (Nantes, Francija), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Amir Dervišević (Maribor), Jasmin Kurtić (Spal, Italija), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukrajina), Kevin Kampl (RB Leipzig, Nemčija), Žan Majer (Rostov, Rusija), Miha Zajc (Empoli, Italija).



Napadalci: Robert Berić (Saint Etienne, Francija), Tim Matavž (Vitesse, Nizozemska), Luka Zahović (Maribor), Roman Bezjak (Jagiellonia, Poljska), Andraž Šporar (Slovan Bratislava, Slovaška).