Valter Birsa se poslavlja od reprezentance

Rad bi vam sporočil, da se poslavljam od slovenske reprezentance. V teh letih sem doživel veliko lepih trenutkov, ki ti jih lahko prinese samo igranje za državni grb. Ti bodo ostali za vedno, kot osebe s katerimi sem delil to pot. Zato se prav iz srca zahvaljujem vsem, ki so bili kakorkoli vpleteni v mojo zgodbo in vsem navijacem za vso podporo. Reprezentanci pa bi rad zaželel vse najboljše v prihodnosti. #nzs #slovenija #proud

A post shared by Valter Birsa (@valterbiki23) on May 22, 2018 at 11:20pm PDT