"V vsakem mestu, s katerimkoli dresom, sem vedno dal vse od sebe z zavzetostjo in ljubeznijo. Želim se zahvaliti vsem ljudem, ki so me spremljali na tej dolgi in lepi poti: soigralcem, trenerjem, predsednikom, zdravnikom, fizioterapevtom, ekonomom in preostalim klubskim sodelavcem in številnim navijačem ekip, v katerih sem igral. Vedno bom hvaležen vsem, ki so me pri tem podpirali. Hvala vsem prijateljem, ki so mi bili ves čas blizu. Največja hvala gre pa moji družini, ki me je vedno podpirala in prenašala," je zapisal 35-letni Birsa.

Nazadnje je v pretekli sezoni 2019/20 igral za Cagliari, za katerega je zbral 25 nastopov. Sardinska zasedba bo tako zapisana kot njegov zadnji poklicni klub v vlogi igralca. Pred tem je bil član Chieva, za klub iz Verone je igral od leta 2014, v italijanski ligi pa je v karieri dosegel 18 zadetkov.

Birsa je od prihoda v Italijo leta 2011 igral še za Genovo, Torino in Milan. Nogometno pot je začel pri petih letih v vrstah nogometne zasedbe iz Bilj, nato se je kalil v vrstah Primorja in Gorice, za katero je zbral kar 29 zadetkov, čeprav je bil uradno njegov položaj na sredini igrišča v zvezni vrsti. Leta 2006 je podpisal za francoski Sochaux, v Franciji je nosil tudi majico Auxerra.

V dresu Slovenije je odigral 90 tekem. Za slovensko izbrano vrsto je med letoma 2006 in 2018 dosegel sedem golov.

