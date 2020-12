Splitski Hajduk odpira vrata Valterju Birsi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji reprezentant Valter Birsa spada med velikane slovenskega nogometa. Prejšnji mesec je prekinil sodelovanje s Cagliarijem in napovedal, da pri 34 letih še ni rekel zadnje v vrhunskem nogometu. Želi nadaljevati sezono in januarja najti novega delodajalca. Zanj naj bi se zanimala kluba z Bližnjega vzhoda, kot morebiten snubec pa se omenja tudi splitski Hajduk, ki je v hudi krizi in ima opravka z enim izmed bolj temačnih obdobij v sicer zelo pestri in bogati zgodovini.

Kje bo kariero nadaljeval Valter Birsa? "Zdaj sem prost, tako da lahko januarja že poiščem novega delodajalca. Zdaj si lahko poiščem boljšo možnost. Lahko najdem klub, kjer bom igral bolj redno. Če bo mogoče, že v začetku leta 2021," nam je v začetku meseca povedal 34-letni Šempetrčan in dodal, da ne namerava nadaljevati kariere v Sloveniji, ampak ostati v tujini. Po bogatih izkušnjah v najmočnejšem francoskem in italijanskem razredu, v dresu Auxerra se je vpisal med strelce tudi v ligi prvakov, v serie A pa je nekaj časa opozarjal nase tudi pri velikanu AC Milan, ima številne ponudbe.

Po stopinjah prijatelja Matavža?

Pred leti sta sodelovala v državnem dresu. Bosta po novem tekmeca v ZAE? Foto: Vid Ponikvar Italijanski novinar Sky Sporta Gianluca DiMarzio, ki podrobno spremlja dogajanje na nogometni borzi, poroča o zanimanju treh klubov za izkušenega Primorca z "zlato levico". Zanj se zanimata bogata kluba z Bližnjega vzhoda, Damac iz Savdske Arabije in Al-Jazira iz Združenih arabskih emiratov. Če bi izbral drugega, bi nadaljeval kariero v državi, kjer si pri Al Wahdi služi nogometni kruh tudi njegov dolgoletni prijatelj Tim Matavž.

Za Birso pa se zanima tudi splitski Hajduk. Nekdanji velikan jugoslovanskega in hrvaškega nogometa v zadnjih letih doživlja hudo krizo. Ponosu Dalmacije, ki ima ogromno navijačev tudi v Sloveniji, med katerimi izstopa predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, gre marsikaj narobe.

Hajduk po jesenskem delu hrvaškega prvenstva zaseda šele peto mesto, trenutno pa je njegov trener Boro Primorac, dolgoletni pomočnik Arsena Wengerja pri Arsenalu. Foto: Sportida

Na lestvici bo prezimil šele na petem mestu, igralski kader je iz leta v leto bolj skromen, klub je tudi v finančnih težavah. V njegovi drugi ekipi se dokazuje nekdanji branilec Olimpije Matija Burin, v začetku prihodnjega leta pa bi se mu lahko, če bi se splitski ekipi izpolnila želja in bi 34-letni Birsa privolil v pogoje, pridružil še sloviti rojak. Birsa sicer ne bi bil prvi znani slovenski nogometaš, ki bi oblekel dres Hajduka. Pred skoraj polovico stoletja je v Splitu navduševal Branko Oblak, za "bile" so igrali tudi Zdenko Iskra, Boško Bošković, Sašo Udovič, Dejan Bauman, Klemen Lavrič, Suad Fileković, Sebastjan Cimirotić in Marko Ranilović, pred štirimi leti pa je Hajduk nekaj mesecev vodil Marijan Pušnik.