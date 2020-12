Valter Birsa spregovoril o čudnih zadevah in vrnitvi v Slovenijo

Slovenska nogometna javnost je v zadnjih letih že malce pozabila na Valterja Birso, Primorca z zlato levico, ki je izbrani vrsti prinesel toliko lepega. Njegova kariera je ena bolj razkošnih, kar zadeva slovenske nogometaše v tem stoletju. Ne le, da je za reprezentanco zbral 90 nastopov in se vpisal med strelce tudi na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. V dresu francoskega Auxerra je zadel v polno v ligi prvakov, vrhunec klubske kariere pa doživel med letoma 2013 in 2015, ko je nosil dres evropskega velikana AC Milan! To so bila najlepša leta Bikija.

Dogajale so se mu čudne stvari

V začetku leta 2019 se je odločil, da se iz Chieva preselil v Cagliari. Foto: Getty Images V začetku leta 2019 je zapustil varen objem Chieva, kjer je bil med nosilci ekipe. V želji po iskanju novih izzivov se je odpravil na Sardinijo, kjer pa se pri Cagliariju ni pretirano naigral. Nanj se je zgrnilo preveč nesreč, da bi trenerju, zlasti pa navijačem, kar ga danes tudi najbolj boli, dokazal, kako bi lahko predstavljal dodano vrednost za klub.

''Odkar sem bil v Cagliariju, so se mi dogajale čudne stvari. Ni mi bilo več v interesu, da bi ostal v klubu. Zdaj imam proste papirje, tako da lahko januarja že poiščem novega delodajalca. Zdaj si lahko poiščem boljšo možnost. Lahko najdem klub, kjer bom igral bolj redno. Če bo mogoče, že v začetku leta 2021,'' 34-letni Šempetrčan verjame, da bi se lahko z novim klubom pogodil že v začetku zimskega prestopnega roka.

Odločitev, da zapusti Cagliari, se je vlekla že nekaj časa. Zanimalo nas je, katere so bile tiste čudne stvari, o katerih nam je potožil, da so se mu dogajale v zadnjih dveh sezonah.

Pri zadnjem klubu ni imel sreče z zdravjem. Foto: Guliver/Getty Images

''Doživljal sem čudne poškodbe, v zasebnem življenju sem imel nesreče … Imel sem ogromno smole. Ko sem se denimo vračal po poškodbah, sem se hitro ponovno poškodoval. Ko se mi je vnel aduktor, sta se mi potem na roki zlomili obe kosti, potem sem si na isti roki zlomil še kost v zapestju … Res, same neumnosti. Po takšnih poškodbah resda še lahko igraš, a te skrbi vsak padec, vsak dotik. Verjetno je tako, da sem imel prej v karieri toliko sreče z zdravjem, da se je potem malce obrnilo v drugo smer. A to je žal nogomet. Nikoli ne veš, kaj te lahko doleti,'' je opisal temno plat dokazovanja pri Cagliarju, kjer so ga neprestano motile poškodbe. Resda nekatere manjšega obsega, a vseeno tolikšne, da ni mogel zaigrati sproščeno.

Nogomet igra iz užitka, ne zaradi denarja

Nepozabno veselje Primorca po atraktivnem zadetku na SP 2010 proti ZDA. Foto: Vid Ponikvar Zgodilo pa se je še nekaj. ''Z družino smo prišli do spoznanja, da bi lahko poiskali novo rešitev. Dobro, če bi imel 25 let in bi bil samski, bi bilo verjetno drugače, zdaj, ko sem star skoraj 35 let, pa je treba postaviti na prvo mesto še koga drugega. Ne bo pa to spremenilo dejstva, da še vedno zelo rad igram nogomet. Igram ga iz užitka, ne pa zaradi denarja. Ne igram ga zaradi tega, da bi si kaj zagotovil. O tem, karkoli se bo zgodilo z menoj v prihodnosti, se bomo odločili kot družina,'' nam je pojasnil Valter, ki se v teh dneh nahaja v domovini. Zdaj se bo dobro odpočil, nato pa skušal izbrati najboljšo ponudbo. Kandidatov, ki bi ga želeli privabiti v svoj klub, zagotovo ne bo manjkalo, saj bo na razpolago brez potrebnega vplačila odškodninskega zneska.

''V teh letih sem si zagotovil neko svobodo. Nisem prisiljen več vzeti vsake ponudbe. Otroške želje sem uresničil. O tem, da bi zaključil kariero pred ne vem koliko ljudmi, več ne razmišljam. To sem prerasel. Rad bi le še naprej igral nogomet. Čutim, da sem ga še vedno zmožen igrati. Ne bi rad še končal kariere,'' noče kar tako postaviti nogometnih čevljev v kot, ampak še naprej početi to, kar ima najraje že od mladih nog. Z adrenalinom, ki ga doživlja, ko se s klubom poteguje za točke. V serie A ga je doživel na 223 tekmah, kar ga uvršča med bolj izkušene posameznike italijanskega prvenstva. Morebitni snubci tega ne bi smeli prezreti.

Ne skriva obžalovanja, da bi lahko pokazal več

Sardinijo po skoraj dveletni izkušnji pri Cagliariju doživlja kot očarljiv otok s prekrasno klimo in gostoljubnimi ljudmi. ''Tudi zdaj, pozno novembra, je verjetno tam prijetno. Okrog 18 ali pa 19 stopinj. O tem, da sem prekinil sodelovanje s Cagliarijem, so odločile druge stvari,'' priznava izkušeni slovenski nogometni legionar, ki se lahko pohvali z izjemnimi izkušnjami iz prve italijanske in francoske lige.

Od navijačev Cagliarija se je prek družbenega omrežja poslovil z besedami: ''Napočil je trenutek za slovo. Moja avantura v Cagliariju se je končala. Ne skrivam obžalovanja, da bi lahko pokazal več. Žal mi je, da nisem mogel bolj pomagati klubu, po drugi strani pa sem srečen, da sem lahko spoznal to krasno pokrajino ter tople in gostoljubne ljudi. Hvala za vse,'' je opozoril na vse zdravstvene težave, ki so mu preprečevale, da bi ujel reden tekmovalni ritem in se večkrat znašel v začetni enajsterici. V tej sezoni, ko vodi Cagliari nekdanji trener Rome Eusebio di Francesco, ga sploh ni bilo zraven.

Ne bo igral v Sloveniji

Za zdaj ga še ne mika vrnitev v slovensko klubsko okolje. Foto: Vid Ponikvar Poleti so določeni italijanski mediji namigovali, da se za Birso zanima švicarski Sion. ''Švica? Ni bilo nič konkretnega. Nekaj so se zanimali in spraševali, a to vendarle ni bilo to. Pri 35 letih nočem za vsako 'neumnost' voziti otroke in družino drugam. Že tako so moji otroci v življenju veliko pretrpeli. Ko sem se selil iz mesta v mesto, so morali menjati prijatelje in iskati nove. Saj pravim. Če bi bil še samski, bi se drugače pogovarjali, zdaj pa lahko izbiram nov klub, saj imam proste papirje. To je pozitivna stvar, saj lahko izberemo, kaj bi bilo najboljše za družino,'' pojasnjuje dolgoletni reprezentant, ki je pred leti na svetovnem prvenstvu napolnil slovenska srca s prekrasnim zadetkom proti ZDA.

Bi bila morda ena od rešitev vrnitev v Slovenijo, kjer bi lahko zaigral za domači klub? Za Gorico, v dresu katere je pred odhodom v tujino blestel in dosegal zadetke kot po tekočem traku, čeprav je zvezni igralec? ''Ne. Ne bom igral v Sloveniji, rad bi ostal v tujini. Ker pa nikoli ne veš, kaj ti lahko prinese nogomet, lahko povem, da bi, če bi že lahko izbiral med klubom v Sloveniji, zaigral le za Gorico. Za moj klub,'' je odločen, da si še naprej služi nogometni kruh v tujini. Kariero želi nadaljevati na določeni kakovostni ravni, na višji, kot jo omogočajo klubi Prve lige Telekom Slovenije, dogajanje pri vrtnicah spremlja kot gledalec in navijač.

''Pri Gorici se je marsikaj zalomilo. A ne le v Novi Gorici, razmere v slovenskem klubskem nogometu marsikje niso rožnate. Treba je ostati pozitiven, pomagati in upati, da se Gorica počasi vrne na prave tirnice. Marsikaj se da narediti. Žal je zdaj prisotna ta negativna izkušnja s koronavirusom, ki je vsem zagrenila življenje,'' se je dotaknil dogajanja pri klubu, s katerim je začel kariero med člani. Vrtnice so za zdaj na zadnjem mestu Prve lige Telekom Slovenije.

Maribor ali Olimpija ne prideta v poštev

Veselje po zmagi nad Rusijo, ko se je Slovenija pred 11 leti uvrstila na zadnje veliko tekmovanje. Foto: Vid Ponikvar Ker želi nadaljevati kariero v tujini – ne zanimata ga niti morebitni ponudbi Maribora ali Olimpije –, so s tem padle v vodo možnosti, da bi šel po stopinjah še nekaterih soborcev, pripadnikov znamenite Kekove južnoafriške generacije, ki so se na ''starejša'' leta vrnili v domovino in zaigrali v 1. SNL. Takšno pot so denimo ubrali Milivoje Novaković, Marko Šuler, Andraž Kirm, Aleksander Radosavljević, Branko Ilić, Matej Mavrič …

Zdaj ima povsem proste roke pri izbiri novega kluba. Čez dober mesec bi že lahko predstavil novega delodajalca, do takrat pa bo dobro ocenil, katera bi bila najprimernejša ponudba.

V zgodovino slovenske nogometne reprezentance se je vpisal z zlatimi črkami. Na 90 nastopih je dosegel 7 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

Nato pa želi čim prej dokazati, kako še ni pozabil igrati vrhunskega nogometa in da njegova leva noga premore še mnogo elegance in dinamita …