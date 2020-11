Birsa je ostal brez kluba. Se bo vrnil domov?

V četrtek pozno zvečer so pri italijanskem prvoligašu Cagliariju sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z nekdanjim dolgoletnim slovenskim reprezentantom Valterjem Birso, ki je tako ostal brez kluba. Pri 34 letih se seveda takoj poraja vprašanje, ali se bo vrnil domov?

Valter Birsa je v Italiji že skoraj desetletje. V tem času je odigral 22 tekem in zabil dva gola tudi v majici velikana, sedemkratnega evropskega prvaka AC Milana. Foto: Guliverimage

Valter Birsa za Cagliari ni igral že nekaj časa, nazadnje je zanj nastopil julija letos, v tej sezoni pa ni odigral niti minute, tako da predčasna prekinitev pogodbe ni presenečenje. "Hvala za vse in srečno na nadaljnji nogometni poti," so zapisali pri Cagliariju, ko so sporočili, da so z njim sporazumno prekinili pogodbo, ki bi sicer morala trajati do konca junija 2021.

Tega, ali bo pri 34 letih nogometno pot res nadaljeval, kot so ob željah za prihodnost zapisali, pri Cagliariju seveda ne vedo, se bo pa ob tej novici marsikateremu slovenskemu nogometnemu navdušencu porodilo vprašanje, ali se vrača domov. Sploh zaradi tega, ker se je v Gorico, od koder se je pred desetletjem in pol izstrelil na nogometno sceno, v zadnjem času na podoben način vrnilo že kar nekaj izkušenih nogometašev. Goran Cvijanović, Etien Velikonja, prej Miran Burgić in še kdo.

Sijajna kariera, zadel je tudi na svetovnem prvenstvu in v ligi prvakov

Birsa je za Gorico, v majici katere je zablestel kot zelo mlad in ji pomagal do dveh naslovov slovenskega prvaka, sicer igral do leta 2006, ko je kot najstnik poskrbel za milijonski prestop in odšel v Francijo. Potem je igral za Auxerre, Sochaux, Genoo, Torino, Milan, Chievo in od januarja lani za Cagliari, kjer se v 28 nastopih ni uspel vpisati med strelce.

Za njim je impresivna kariera. Zbral je kar 223 nastopov in 22 golov v prvi italijanski ligi, 149 tekem in 17 golov v prvi francoski ligi, Tako z Auxerrjem kot Milanom pa je nastopal tudi v ligi prvakov in se v njej vpisal med strelce. Gol je zabil tudi na svetovnem prvenstvu 2010, ko je razparal mrežo ZDA na nepozabni tekmi v Johannesburgu (2:2). Od slovenske reprezentance se je po 86 nastopih in sedmih zadetkih poslovil konec leta 2018. Zadnjič je v njenem dresu zaigral marca istega leta.