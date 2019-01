Uradno: Valter Birsa se seli na Sardinijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je postalo uradno, kar se je govorilo pred nekaj dnevi. Nekdanji slovenski reprezentant Valter Birsa se seli na Sardinijo. Dolgoletni član Chieva iz Verone se bo do konca sezone pridružil Cagliariju, ki ga vodi Rolando Maran, s katerim je že sodeloval v mestu ljubezni. Birsa je v jesenskem delu serie A za zadnjeuvrščeni Chievo prispeval dva zadetka in dve podaji.

Valter Birsa, ki se je lani odločil, da ne bo več nosil državnega dresa, je po slabih petih zapustil Verono. Od leta 2014 je nosil dres Chieva in se veselil 18 zadetkov v serie A, po novem pa bo zastopal barve Cagliarija. Prvoligaš, ki prihaja z otoka Sardinija, se bo po poročanju Sky Sport Italia okrepil z 32-letnim Slovencem. Pri Cagliariju so zapisali, da je slovenski nogometaš podpisal pogodbo do 30. junija 2021.

"Birsa je nogometaš z veliko tehničnega znanja in domišljije. Ve, kako najbolje pomagati svoji ekipi, da doseže zadetek, zna pa sprožiti tudi neposredno proti golu," s pohvalami na računa Slovenca niso skoparili pri Cagliariju.

To bo že četrti klub v Italiji, za katerega bo nastopil 32-letni nogometaš. Ko se je 90-kratni reprezentant Slovenije leta 2011 iz Francije (Auxerre) preselil na Apeninski polotok, je najprej igral za Genoo. V nadaljevanju je branil barve Torina, Milana in Chieva, pri katerem ga bo zelo pogrešal dolgoletni soigralec Boštjan Cesar.