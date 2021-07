Le še en dan nas loči do zadnjega dejanja letošnjega Eura. Jutri ob 21. uri se bosta na londonskem Wembleyju za naslov prvaka stare celine udarili Italija in Anglija. O celotnem prvenstvu in tem, kaj se lahko zgodi v velikem finalu, smo se pogovarjali z nekdanjimi slovenskimi reprezentanti, ki so na lastni koži okusili, kako je biti del velikega tekmovanja. Mišo Brečko, Branko Ilić, Zlatko Dedić in Valter Birsa je četverica, ki je pred 11 leti nastopila na SP v Južnoafriški republiki, medtem ko je Mladen Rudonja nastopil tako na Euru 2000 kot tudi na SP 2002.

O čem smo se pogovarjali z anketiranci:

Njihov pogled na celotno prvenstvo

Komu dajejo več možnosti v finalu

Mladen Rudonja: Anglija bo finale odločila s pomočjo prekinitve

Foto: Vid Ponikvar Edini izmed peterice, ki se lahko pohvali z nastopom tako na Euru kot tudi na SP, je "Turbo Rudi". Rudonja je v 100 nastopih za izbrano vrsto zabil en, a zlata vreden zadetek, ki je Slovenijo popeljal na prvenstvo, ki je leta 2002 potekalo v Južni Koreji in na Japonskem. O aktualnem prvenstvu pa je dejal sledeče: "Prvenstvo je vsekakor upravičilo moja pričakovanja, v finale pa sta se po mojem mnenju prebili najboljši reprezentanci. Tako Italija kot Anglija sta bili skozi celotno prvenstvo najbolj konstantni. Obojima je uspela menjava generacij, tako da sta ekipi mladi, močni, z voljo in tudi 'karakterjem'. Poleg tega sta tudi odlično vodeni, tako da si upravičeno zaslužita, da sta tu, kjer sta. Kot favorita na tem srečanju pa vidim reprezentanco Anglije, saj mislim, da je boljša, predvsem v enem segmentu. To so prekinitve. Angleži imajo višje moštvo, zato tudi napovedujem, da bodo finale odločili s pomočjo prekinitve."

Valter Birsa: Stavim na Italijo, navijači pa lahko ponesejo Anglijo

Foto: Reuters Naš drugi sogovornik je edini anketiranec, ki je na velikem tekmovanju uspel tudi zabiti. Valter Birsa trenutno zaseda tretje mesto na večni lestvici po številu nastopov za Slovenijo, za katero je zabil osemkrat, med drugim tudi na SP 2010, ko je v drugem krogu skupinskega dela načel mrežo ZDA. Po odhodu v tujino je večji del kariere preživel v Franciji in nato Italiji, glede dogajanja na prvenstvu pa je povedal: " Epidemija covid-19 je velika težava v zadnjem času, zato čestitke organizatorjem, ki so odlično izpeljali celotno prvenstvo. Vemo namreč, da ima vsaka država svoja pravila, tako da je bilo vse skupaj za nekatere nekoliko težje. Nekaterim pa je ustrezalo, da so več tekem odigrali doma. A vedno mora biti nekdo tudi gostitelj."

Navijal bo za Italijo, ki ga je prepričala predvsem z igro: "Glede na prikazano na tem prvenstvu, menim, da vloga favorita pripada Italiji, saj je pokazala neko konstanto skozi celoten turnir. Morda so imeli nekoliko lažji uvod v prvenstvo, a na vseh tekmah so dokazali, da so dobra ekipa in da ima njihova igra neki smisel. Seveda igrajo po sistemu, ki ga vsi poznamo. Proti Španiji so bili v podrejenem položaju, a so znali zdržati in izvlekli zmago. To pa je nekaj, kar na koncu šteje. Zato dajem, glede na povedano, več možnosti Italiji, ima pa tudi Anglija svoje prednosti, na primer prednost domačega terena in navijačev, kar jih lahko ponese. To je njihov glavni plus, a vseeno menim, da je igra, ki so jo Italijani prikazali, tista, zaradi katere se lahko nadejajo naslova prvaka."

Mišo Brečko: Čestitke Uefi, da je tak dogodek izpeljala z navijači

Foto: Sportida Bočni branilec je večino svoje kariere preživel v Nemčiji, v dresu z državnim grbom pa je nastopil 107-krat. Zadetka za izbrano vrsto ni dočakal, leta 2018 pa je "kopačke" dokončno obesil na klin. V finalu izrazitega favorita ne vidi, saj ima vsako moštvo svoje prednosti: "Glede na trenutne zdravstvene razmere v svetu – kot vidimo bodo olimpijske igre potekale brez gledalcev – čestitke Uefi, da je izpeljala tak dogodek. Z navijači na tribuni je namreč popolnoma drugače, saj pričarajo izjemno vzdušje. Zato je treba pohvaliti tudi vse gostitelje prvenstva. V finalu pa dajem prednost Angliji, predvsem zaradi domačega terena. Na drugi strani v italijanski reprezentanci vidim izjemno kemijo, zelo so homogeni, in glede na to mislim, da so možnosti za osvojitev naslova 50:50."

Branko Ilić: Kar ima Italija, se ne ustvari čez noč

Foto: Žiga Zupan/Sportida Centralni branilec je, tako kot velika večina slovenskih reprezentantov, preživel v tujini. Med drugim je nastopal v Rusiji, na Cipru in v Španiji, nosil pa je tudi dres beograjskega Partizana. V Sloveniji je največji pečat pustil pri Domžalah in Olimpiji, za A-reprezentanco pa je na 89 nastopih prispeval tudi en zadetek: "Kljub temu da živimo v času epidemije, se je tudi na prvenstvu zgodilo marsikaj novega. Uefa se je z razmerami, ki vladajo v svetu, dobro spopadla. Verjetno bi bilo vse še bolj zanimivo, če bi bili stadioni lahko polni do zadnjega kotička. Saj smo vsi videli, kako drugače je bilo na Madžarskem, kjer so igrali pred polnimi tribunami. Vseeno pa je treba še enkrat pohvaliti Uefo za spopadanje s temi preprekami, in mislim, da nas čaka tudi odlični finale."

Tam nekaj več možnosti daje Italiji: "Obe reprezentanci že zelo dolgo nista igrali tako dobro. Čeprav zdaj bolj spremljam medije in družbena omrežja, pa mislim, da so Angleži napredovali z nekaj malega pomoči, in glede na to lahko rečem, da je enajstmetrovka pač bila, ker se je sodnik tako odločil. Navijam pa za Italijo, ki ji dajem več možnosti zaradi entuziazma in borbenosti, ki ju je pokazala na celotnem turnirju. Pri njih je prisotna neka kemija, tako na igrišču kot izven njega. To pa je nekaj, kar se zgradi in se ne ustvari čez noč. Je pa res, da je finale pač ena tekma, tako da lahko pričakujemo marsikaj."

Zlatko Dedić: Zaradi svoje vezi z Italijo ji tudi dajem prednost

Foto: Vid Ponikvar Naš zadnji sogovornik pa je drugi strelec gola, ki je Slovenijo popeljal na veliko tekmovanje. Zlatko Dedić je pred nabito polnimi tribunami Ljudskega vrta dosegel gol takrat visokoleteči Rusiji in poskrbel, da se je Slovenija tretjič in do zdaj tudi zadnjič uvrstila na veliki nogometni turnir. V dresu z državnim grbom je nastopil na 68 srečanjih, na katerih se je 12-krat vpisal med strelce, na večni lestvici pa drži rep deseterice. V bogati karieri je na tujem nastopal predvsem v Italiji in Nemčiji, zato ni presenetljivo, da bo v finalu pesti stiskal za azzure: "Absolutno smo spremljali poseben Euro, takega, kot ga še nismo videli. Če pa pogledam zgolj z nogometnega vidika, sem navdušen. Kakovost tekem je bila izjemna in pravi užitek je bilo vse skupaj spremljati. Mislim, da sta najbolj kompletni reprezentanci, ki sta pokazali tudi največ, zasluženo ostali v boju za naslov. Obe sta me pozitivno presenetili. Nad Italijani sem še posebej navdušen, predvsem nad njihovo energijo, saj so se izjemno dvignili po težkem obdobju. Ravno zato menim, da si zaslužijo zmago v finalu. Na drugi strani pa imamo Anglijo, ki je pokazala čvrst nogomet v obrambi in s pametno predstavo v, po mojem mnenju, najtežjem srečanju proti Nemčiji, ji je uspelo slaviti. Lahko rečem, da si naslov zaslužita obe reprezentanci, a zaradi tega, ker sem velik del kariere preživel v Italiji, dajem prednost njim."