Varovanci Miša Brečka ostali brez četrtfinala

Evropsko prvenstvo do 17 let

Slovenska reprezentanca do 17 let.

Slovenska reprezentanca do 17 let. Foto: UEFA/M24.si

Slovenski nogometni reprezentanci do 17 let ni uspel velik podvig in se ni uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva na Madžarskem. V odločilni tekmi v Telkiju so varovanci Miše Brećka z 0:3 (0:0) izgubili proti Italiji ter na koncu zasedli zadnje mesto v predtekmovalni skupini B.

Prvo mesto v skupini B je zasedla Španija, drugo Srbija, obema reprezentancama je za četrtfinale ustrezal izid 1:1 na medsebojni tekmi zadnjega kroga. Slovenci, ki so prvenstvo začeli z zmago proti Srbiji s 4:2, nato pa izgubili proti Španiji, so imeli še pred tekmo lepe možnosti za zgodovinsko napredovanje v četrtfinale. Zanj bi ob ugodnem rezultatu na tekmi Špancev in Srbov zadostoval že remi.

Mišo Brečko Foto: UEFA/M24.si A karte so se jim začele podirati že v 19. minuti, ko si je Žan Trivunčević prislužil rdeč karton, tako da je Slovenija še na drugi zaporedni tekmi ostala z igralcem manj. V prvem delu je italijanske napade že zdržala, v drugem pa jim je povsem zmanjkalo moči. Italijani so tekmece povsem nadigrali, dosegli tri gole, zapravili nekaj lepih priložnosti, dvakrat so tudi zadeli okvir vrat.

Dva gola je za Italijane, ki jim tudi prepričljiva zmaga ni pomagala za več kot tretje mesto, dosegel Mattia Mannini, uspešen je bil v 60. in 82. minuti, v 87. pa je končni izid postavil Giacomo De Pieri.