Uefa izbrala Nizozemca

V nedeljo zvečer se bosta na Wembleyju za evropsko nogometno krono spopadli Anglija in Italija. Pravico bo delil Björn Kuipers in se v zgodovino zapisal kot prvi Nizozemec, ki bo sodil v finalu evropskega prvenstva. Za 48-letnega sodnika bo to sicer že sedmi finale tekmovanj, ki potekajo pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa).

Na zadnjih dveh tekmah letošnjega nogometnega vrhunca bo sodil nizozemski sodnik. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da bo odgovorno nalogo delitve pravice v nedeljskem finalu zaupala Björnu Kuipersu. Njegov rojak Danny Makkelie je z nekaterimi odločitvami na polfinalnem srečanju med Anglijo in Danska (2:1 po podaljšku) dvignil nemalo prahu. Evropska nogometna javnost še vedno razpreda o kontroverzni 11-metrovki v korist treh levov, dosojeni po padcu Raheema Sterlinga v kazenskem prostoru Dancev.

V nedeljo ob 21. uri po slovenskem času se bo začel finale evropskega prvenstva med Italijo in Anglijo. Foto: Reuters

Bo nedeljsko sklepno dejanje med Anglijo in Italijo postreglo z manj spornimi trenutki? 48-letni Kuipers se bo trudil, da bo resnično tako. Letos sodi na petem zaporednem največjem reprezentančnem tekmovanju. Sodil je že na Euru 2012, SP 2014, Euru 2016 in SP 2018, letos pa bo prvič, odkar spada v skupino najboljših nogometnih sodnikov na svetu, sodil še v finalu Eura.

Sodil Janu Oblaku, ko je osvojil prvo evropsko lovoriko

To bo njegov sedmi finale tekmovanj, ki se odvijajo pod okriljem Uefe. Leta 2006 je sodil v finalu evropskega prvenstva do 17 let med Rusijo in Češko (7:5 po 11-m), tri leta pozneje finale evropskega prvenstva do 21 let med Nemčijo in Anglijo (4:0), v vrstah mladih treh levov ni bilo takrat niti enega udeleženca letošnjega bližajočega se finala Eura na Wembleyju, leta 2011 je bil glavni sodnik evropskega klubskega superpokala med Barcelono in Portom (2:0), dve leti pozneje je bil prvi sodniški mož finala evropske lige med Benfico in Chelseajem (1:2), leta 2014 pa je doživel ogromno čast, ko je sodil v nepozabnem finalu lige prvakov med Realom in Atleticom.

Leta 2018 je sodil finale evropske lige, v katerem je Oblakov Atletico premagal Marseille. Foto: Reuters

Madridski spopad je bil v Lizboni, beli baletniki pa so premagali rdeče-bele po velikem preobratu v podaljšku, ki ga je z zadetkom v izdihljajih sodnikovega podaljška omogočil Sergio Ramos. Le nekaj mesecev pozneje se je Atletico okrepil z Janom Oblakom, ta je Atleticu pomagal do številnih lovorik. Prvo v Evropi je osvojil leta 2018, ko je v finalu evropske lige z Atleticom premagal Marseille s 3:0, v finalu pa je sodil prav Kuipers.

Sodniška ekipa za finale Eura 2020: Glavni sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Pomočnika: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (oba Nizozemska)

Četrti sodnik: Carlos Del Cerro Grande (Španija)

Rezervni pomočnik: Juan Carlos Yuste Jiménez (Španija)

VAR sodnik: Bastian Dankert (Nemčija)

VAR pomočniki: Pol van Boekel (Nizozemska), Christian Gittelmann, Marco Fritz (oba Nemčija)

Nizozemec Björn Kuipers bo v nedeljo sodil sedmo finalno tekmo v svoji karieri pod okriljem Uefe. Foto: Reuters

Nizozemec je na tem Euru za zdaj sodil na treh tekmah. V skupinskem delu je bil na delu na dvobojih med Belgijo in Dansko (2:1) ter Španijo in Slovaško (5:0), Dancem pa je sodil še enkrat v četrtfinalu, ko so v Bakuju ugnali Čehe z 2:1. Vlogo četrtega sodnika je opravljal na dvoboju skupinskega dela med Anglijo in Hrvaško (1:0), s katero so trije levi začeli pohod k finalu evropskega prvenstva in zgodovinskem dosežku, ki je dvignil na noge Otok.