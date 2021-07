Kontroverzna odločitev Nizozemca, o kateri razpreda vsa Evropa

Na Wembleyju je bilo znova napeto. Malenkosti so odločale že na torkovi poslastici med Italijo in Španijo, nič drugače pa ni bilo dan pozneje, ko se je tudi srečanje med Anglijo in Dansko zavleklo v podaljšek. Trije levi so v 104. minuti povedli z 2:1, v polno je zadel kapetan Harry Kane, šokirani in utrujeni Skandinavci pa niso več imeli moči, da bi se vrnili v igro. Ostalo je pri vodstvu Otočanov in velikem slavju v Londonu, saj se je Anglija po 55 letih uvrstila v finale velikega nogometnega tekmovanja! V nedeljo bo prvič zaigrala v finalu Eura, Danci pa po dvoboju, o katerem se bo še dolgo govorilo, odhajajo s prvenstva kot eno od najprijetenejših presenečenj.

Je sodnik Danny Makkelie v polfinalu Eura upravičeno dosodil 11-metrovko v korist Anglije? Da. 32 glasov + 10,77%

Ne. 265 glasov + 89,23% Oddanih 297 glasov

Prah dviga kar nekaj odločitev. Danci ostajajo prepričani, da Nizozemec Danny Makkelie ob koncu prvega dela podaljška ne bi smel pokazati na belo točko. Takrat je hitronogi in zelo živahni Raheem Sterling prodiral po desni strani kazenskega prostora Danske. Najprej ga je oviral Joakim Maehle, nato še Mathias Jensen, napadalec Manchester Cityja pa je v določenem trenutku izgubil ravnotežje in padel. Delivec pravice je na presenečenje Dancev dosodil 11-metrovko. Sledil je ''posvet'' s sodniško ekipo VAR, ki ni spreminjala njegove odločitve.

Nizozemec, na katerega je bil letos zelo jezen Cristiano Ronaldo, saj mu ni priznal regularnega zadetka na kvalifikacijski tekmi v Beogradu, je ostal neomajen pri svoji odločitvi. Spornega prizora si sploh ni ogledal podrobneje na zaslonu, dvoboj se je nadaljeval, angleški kapetan Harry Kane pa je iz ''drugega poizkusa'' premagal Kasperja Schmeichla, ki ga je pred tem nekdo iz občinstva poskušal zmotiti s tem, da mu je obsijal obraz z zelenim laserjem.

Sterling prepričan, da se je sodnik odločil pravilno

''Zagotovo je bil prekršek za 11-metrovko. Prodrl sem v kazenski prostor, on je iztegnil desno nogo, ki se je dotaknila moje noge. To je bila čista enajstmetrovka,'' je za ITV Sport dejal Raheem Sterling. Krilni napadalec Manchester Cityja, ki mu gre na tem Euru odlično, v nedeljo pa bo zaigral v velikem finalu, je bil soudeležen pri obeh angleških zadetkih.

Posnetek, ki potrjuje, da je prišlo do stika med kolenoma Maehleja in Sterlinga:

Je mourais d’envie de voir les Danois en finale. Mais je reconnais qu’il y’a bel et bien penalty sur sterling. Vous verrez bien le genoux de Maehle contre celui de l’attaquant, en pleine course, alors que la balle est devant eux. Il est en retard.#ANGDAN #EURO2020 pic.twitter.com/7jbsMEDz7V — SAY-COUP✌🏿🇸🇳🇬🇳 (@Saikouseydi1) July 8, 2021

Pri prvem golu je ''sprovociral'' danskega branilca Simona Kjaerja, da je iz neposredne bližine zatresel lastno mrežo, pri drugem pa je po njegovem padcu sodnik pokazal na belo točko.

Eksplozivni in v preigravanjih spretni Raheem Sterling je v prejšnji sezoni postavil rekord v angleškem prvenstvu, nad njim je bilo dosojenih kar 20 kazenskih udarcev. Foto: Reuters

Njegov selektor Gareth Southgate je po tekmi o sporni 11-metrovki povedal naslednje: ''Obstaja VAR. Sklepam, da so preverili akcijo in ugotovili, da je bila odločitev sodnika pravilna.'' Tako so razmišljali v angleškem taboru.

Hjulmand opozoril na dve žogi na igrišču

Danci so protestirali pri nizozemskem sodniku. Foto: Reuters Danci, poraženci drugega polfinala, ostajajo prepričani, da kazenskega udarca ne bi smelo biti. Njihov dvom so povečali še prikazi spornega dogajanja, posnetega z različnimi kamerami, na katerih v času neposrednega prenosa dolgo ni bilo mogoče zaznati večjega prekrška oziroma konkretnejšega stika, potrebnega za tako pomembno odločitev v polfinalu Eura.

''To ne bi smela biti enajstmetrovka. To me zelo moti. Zelo sem razočaran,'' je bil brez dlake na jeziku danski selektor, ko je po bolečem porazu, Danci so zaigrali v polfinalu Eura prvič po 29 letih, opozoril na odločilen trenutek srečanja. ''Kazenskega udarca ne bi smelo biti. Ne vidim, kje bi lahko bil. Sterling je iztegnil svojo nogo in padel. Ne morem si pomagati, a spremlja me takšen občutek,'' je dejal Kasper Hjulmand in opozoril še na nepravilnost, ki jo je opazil približno pet sekund pred usodnim padcem Sterlinga v kazenskem prostoru.

Two balls on the pitch and referee didn’t stop play. Denmark robbed by England. 💴 💴 💴 #EURO2020 pic.twitter.com/tKn57sCxm2 — Ram (@cricketfan06) July 8, 2021

Takrat sta bili na igrišču dve žogi, danski selektor pa je o tem opozoril četrtega sodnika. Ni zaleglo. ''Eno je, če izgubiš dvoboj. Drugo pa je, če ga izgubiš na takšen način. To res frustrira, to je velika škoda za fante, ki so vložili toliko truda v to tekmo.''

Joakim Maehle je bil po porazu z Anglijo skrušen. Foto: Reuters

Po tekmi je bil najbolj skrušen Maehle. Levi bočni branilec, eden od najboljših na tem Euru, se je čutil krivega, ker je bil vpleten v sporno sodniško odločitev, po kateri je Anglija prejela kazenski udarec. Po dvoboju je jokal kot otrok, soigralci so ga dolgo tolažili. ''Močno ga je potrl drugi gol Anglije po 11-metrovki, ki je, če se vpraša mene, ne bi smelo biti. Povedal sem mu, da je odigral odličen turnir in da bi si moral čestitati za predstave,'' je Jannik Vestergaard pojasnjeval, kaj se je po dvoboju dogajalo z objokanim Maehlejem.

Objokanega Maehleja je po dvoboju tolažil tudi Kasper Schmeichel. Foto: Reuters

Keane: Vse skupaj je bilo prenežno

Veselje angleških navijačev na ulicah Londona po zmagi nad Dansko. Foto: Reuters Kako pa so sporno 11-metrovko videli drugje? Po socialnem omrežju se je pri nekaterih slogan ''Football coming home'' (nogomet prihaja domov), ki polni srca angleških navijačev s ponosom, spremenil v ''Football diving home'', (nogomet "pada" domov), pri čemer so imeli v mislih padec, za številne kar teatralni, angleškega reprezentanta Sterlinga v 103. minuti.

Švedski nogometni sodnik Jonas Eriksson je v pogovoru za Aftonbladet poudaril, da v polfinalu Eura ne bi smela biti dosojena takšna 11-metrovka. ''Zelo sem presenečen in jezen, da ni ekipa VAR sodniku srečanja povedala prav nič,'' je pogrešal prizor, ko bi se Makkelie še sam pred zaslonom prepričal o tem, kaj se je dogajalo ob padcu Sterlinga.

Irec Roy Keane, legendarni rdeči vrag, zdaj pa strokovni sodelavec ITV, je označil 11-metrovko za zelo sporno. ''Nisem prepričan, da je bila to enajstmetrovka. Vse skupaj je bilo prenežno. Vedel pa sem, da bo VAR potrdil odločitev sodnika in ji ne bo nasprotoval,'' je dejal nekdanji kapetan Manchester United, njegov dolgoletni soigralec Gary Neville, še en legendarni nogometaš rdečih vragov, pa je dodal: ''Če smo pošteni, lahko rečemo, da bi bili mi, če bi po takšni enajstmetrovki brez finala ostala Anglija, osupli in jezni. Sodniki v VAR sobi se trudijo, da ne menjajo odločitev glavnega sodnika. Tako je bilo tudi tokrat,'' je povedal Anglež.

Kazenskega udarca ne bi smelo biti

Danec Peter Schmeichel, oče zdajšnjega vratarja danske izbrane vrste Kasperja, se ni niti malo strinjal z odločitvijo nizozemskega sodnika: ''Sodnik je naredil veliko napako. O tem se bo razpredalo še dolgo. To ni bila 11-metrovka,'' je dejal Skandinavec, ki je leta 1992 z Dansko postal evropski prvak, za BeIN Sports.

Trenutek, ki je tehtnico na dvoboju prevesil na stran Anglije. Foto: Reuters

Podobno misli tudi legendarni strateg Arsene Wenger. ''To ni bila enajstmetrovka. Ne razumem, zakaj sodnik v takšnih primerih, ko je prisoten tudi VAR, ne odide do zaslona in si še sam ne ogleda posnetka. V tako pomembnih trenutkih mora biti povsem prepričan o tem, ali je bila to res enajstmetrovka,'' je poudaril Francoz, njegov dolgoletni stanovski kolega in tekmec v angleškem prvenstvu Jose Mourinho, pa je dejal: ''To ne bi smela biti nikoli 11-metrovka. Zmagala je boljša ekipa, Anglija je zaslužena v finalu, a to ne bi smel biti kazenski udarec. Še zlasti na tako pomembni tekmi, kot je polfinale Eura. Ne razumem, zakaj se je sodnik tako odločil, še manj pa razumem, zakaj VAR ni pozval sodnika, da bi si vse skupaj na zaslonu ogledal še sam,'' je za TalkSport povedal Portugalec, ki bo v novi sezoni deloval v Rimu in vodil Romo.

Tako ostaja za dvobojem, v katerem so trije levi pisali zgodovino in spravili Dance v slabo voljo, določena nejasnost. O kontroverznem kazenskem udarcu se bo še dolgo razpredalo, največja škoda pa je storjena nogometu, saj bi si morali tako veličasten dvoboj, kot je polfinale evropskega prvenstva, zapomniti po čem drugem kot pa po morebitnih sodniških napakah.