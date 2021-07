Angleži z zgodovinsko zmago končali dansko pravljico

Anglija : Danska 2:1* (1:1; 1:1) Stadion Wembley, gledalcev 64.950, sodniki: Makkelie, Steegstra, de Vries (vsi Nizozemska).

Strelci: 0:1 Damsgaard (30.), 1:1 Kjaer (39./avtogol), 2:1 Kane (104./11-m). Anglija: Pickford, Shaw, Maguire, Stones, Walker, Sterling, Rice (od 95. Henderson), Mount (od 95. Foden), Phillips, Saka (od 69. Grealish (od 106. Trippier)), Kane.

Danska: Schmeichel, Maehle, Vestergaard (od 105. Wind), Kjaer, Christensen (od 79. Andersen), Stryger Larsen (od 67. Wass), Delaney (od 88. Jensen), Hoejbjerg, Damsgaard (od 67. Poulsen), Dolberg (od 67. Noergaard), Braithwaite. Rumeni kartoni: Maguire (49.); Wass (72.).

Rdeči kartoni: /.

Angleži so bili na poti do finala predvsem v obrambi tako rekoč brezhibni. V skupinskem delu niso prejeli zadetka, zabeležili pa so zmagi proti Hrvaški (1:0) in Češki (1:0), s Škoti pa so se razšli brez zadetkov. V osmini finala je sledil tradicionalni obračun z Nemčijo in zmaga z 2:0, v četrtfinalu pa so s 4:0 brez težav opravili z Ukrajino.

Angleži so na krilih skoraj 60.000 gledalcev na domačem Wembleyju tudi polfinalni obračun silovito začeli, skrili žogo Dancem, a pritiska niso znali pretvoriti v resnejšo priložnost. V 13. minuti je poskusil Raheem Sterling, a je meril naravnost v Kasperja Schmeichela v vratih danske izbrane vrste.

Danci so prvič resneje poskusili v 15. in 16. minuti, a strela Pierre-Emila Hoejbjerga in Martina Braithwaita nista ogrozila do takrat še nepremaganega Jordana Pickforda med angleškima vratnicama.

Hjulmandovi varovanci so bili vse bolj samozavestni, ko so se otresli začetnega pritiska domačinov. V 25. minuti je poskušal Mikkel Damsgaard z leve strani, a zgrešil cilj.

Pet minut kasneje pa je Damsgaard meril bolj natančno, ko je sijajno izvedel prosti strel in zadel z okoli 25 metrov. Pickford se je sicer žoge dotaknil, a ni mogel preprečiti prvega prejetega gola angleške izbrane vrste na letošnjem euru.

Damsgaard je dosegel izjemen evrogol. Foto: Reuters

Angleži so imeli v 34. minuti svojo priložnost iz prostega strela, a je Sterling zadel živi zid. Nato pa je imel nogometaš Manchester Cityja do tedaj najlepšo priložnost na tekmi, ko se je po hitri akciji domačih znašel iz oči v oči s Schmeichelom, slednji pa je Angležu zmanjšal kot in mu ustavil slabše odmerjen strel.

Toda že minuto kasneje je bilo 1:1. Po še eni lepi akciji Anglije, ki jo je začel Kane, je žogo po podaji Bukaya Sakaja v sredino v lastno mrežo poslal Simon Kjaer, brez posredovanja pa bi jo v prazno mrežo pospravil Sterling, ki je bil v neposredni bližini danskega kapetana.

Danci so dobro začeli drugi polčas, prvo pravo priložnost pa so imeli Angleži. V 55. minuti je namreč po podaji Masona Mounta s prostega strela z glavo natančno meril Harry Maguire, s konicami prstov pa je strel ustavil Schmeichel.

Prvi zadetek Anglije. Foto: Reuters

Angleži so imeli nekoliko več od igre, manjkala pa je zadnja podaja oziroma boljši zaključek v kazenskem prostoru, kjer so se zelo dobro branili Danci. Na drugi strani so Danci prihajali predvsem do strelov od daleč, obakrat pa je poskusa Kasperja Dolberga Pickford brez težav ukrotil.

V sodnikovem dodatku so imeli domačini še dve priložnosti, a je prvič Kalvin Phillips streljal prek vrat, po strelu Maguireja z glavo pa je bil znova na mestu Schmeichel.

Slednji je bil še naprej prvi mož Dancev, ki so jim pojenjale moči po silovitem pritisku Angležev v dodatnih 30 minutah. Vratar Leicestra se je izkazal po strelih Harryja Kana v 93. in Jacka Grealisha v 97.

Kane je zapravil strel z enajstih metrov, a je nato pospravil odbito žogo v mrežo Danske. Foto: Reuters

V 104. minuti pa je bil nemočen. Takrat je namreč Anglija dobila strel z bele točke, potem ko je Joakim Maehle nepravilno ustavil Sterlinga. Kanu je Schmeichel strel sprva ubranil, žoga pa se je odbila naravnost na nogo napadalca Tottenhama, ki jo je pospravil v mrežo in Anglijo popeljal bližje nedeljskemu finalu.

V drugem delu dodatka so Angleži prepustili žogo Dancem in prežali na protinapade. Vseeno so Danci zapretili, a je strel Braithwaita od daleč v kot preusmeril Pickford. Danci so vse sile usmerili v napad, Angleži pa so imeli na nogah zaključno žogo, a je strel Sterlingu ubranil Schmeichel.

Danci tako ostajajo pri enem nastopu v finalu, po katerem so leta 1992 osvojili naslov evropskih prvakov. Takrat so na turnirju na Švedskem zamenjali diskvalificirano Jugoslavijo. Pred tem so leta 1984 tako kot letos igrali v polfinalu.

V torkovem prvem polfinalnem obračunu so slavili Italijani, potem ko so po streljanju enajstmetrovk ugnali Španijo. Redni del se je končal z izidom 1:1, v loteriji z bele točke pa so bili s 4:2 uspešnejši naši zahodni sosedje.

