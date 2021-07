Anglija po podaljšku do zmage nad Dansko in zgodovinskega finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes smo na evropskem prvenstvu v nogometu dobili še drugega finalista. Anglija je v drugem polfinalu po podaljšku z 2:1 izločila Dansko in s tem postavila poseben mejnik, saj se je prvič v zgodovini uvrstila v finale evropskega prvenstva. Že včeraj si je finale, ki bo v nedeljo ob 21. uri, po izvajanju enajstmetrovk (4:2) z zmago nad Španijo zagotovila Italija.

Angleži so se uvrstili v prvi finale na prvenstvih stare celine v zgodovini. Doslej je na velikih tekmovanjih v finalu Anglija igrala le leta 1966, ko je na domačih tleh slavila naslov svetovnih prvakov. Poleg letošnjega prvenstva so med štirimi najboljšimi izbranimi vrstami stare celine igrali še leta 1996 na domačem EP ter na prvenstvu v Italiji leta 1968.

Mikkel Damsgaard je dosegel izjemen zadetek. Foto: Reuters

Za razliko od torkove tekme smo bili v drugem polfinalu priča srečanju z visokim tempom igre. V 30. minuti so Danci šokirali Wembley, potem ko je Mikkel Damsgaard s prostega strela z izjemnim evrogolom premagal Jordana Pickforda, ki je tako prejel prvi zadetek na tem prvenstvu. Angleški vratar je sicer v polfinalu dosegel nov reprezentančni rekord. Nepremagan je bil kar 721 minut, s čimer je 27-letni vratar za minuto izboljšal rekord slovitega rojaka Gordona Banksa. Ta se je z Angleži leta 1966 veselil doslej edinega naslova svetovnega prvaka za ekipo z Otoka.

Anglija je še pred koncem prvega polčasa izenačila. Foto: Reuters

A veselje Dancev v prvem polčasu ni trajalo dolgo. V 39. minuti po podaji Harryja Kana, je žogo pred vrata Danske podaljšal Saka, nato pa je žogo v lastno mrežo pred Raheemom Sterlingom poslal kapetan Danske Simon Kjaer. To je bil že 11. avtogol na letošnjem prvenstvu, pred tem so nogometaši na vseh prejšnjih zaključnih turnirjih skupaj dosegli devet avtogolov.

V drugem polčasu nismo videli zadetkov, za odtenek več priložnosti so si ustvarili Angleži, a je bil vedno znova na mestu danes izjemni Kasper Schmeihel. Ta je blestel tudi v podaljšku, a na koncu to ni bilo dovolj. V 103. minuti je Joakim Maehle v kazenskem prostoru Anglije nepravilno oviral Sterlinga, sodnik je takoj strogo dosodil najstrožjo kazen, kar je potrdil tudi s pregledom VAR. Iz bele pike je najprej Harryju Kanu strel ubranil odlični Schmeichel, a je nato napadalec Tottenhama odbito žogo pospravil v mrežo Danske. S tem pa je postavil tudi končni izid srečanja in Anglijo popeljal v prvi finale evropskih prvenstev.

Fotogalerija dogajanja s tekme v Londonu:

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Danci na drugi strani ostajajo pri enem finalu, po katerem so leta 1992 osvojili naslov evropskih prvakov. Takrat so na turnirju na Švedskem zamenjali diskvalificirano Jugoslavijo. Pred tem so leta 1984 tako kot letos igrali v polfinalu.

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska), Patrik Schick (Češka),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija), Harry Kane (Anglija),

3 – Kasper Dolberg (Danska), Robert Lewandowski (Poljska), Alvaro Morata (Španija), Haris Seferović (Švica), Xherdan Shaqiri (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska)

…

Euro 2020, 21. dan (polfinale): Polfinale:

Sreda, 7. julij, London:

Anglija : Danska 2:1* (1:1; 1:1)

Kjaer 39./ag, Kane 104.; Damsgaard 30.

Harry Kane (Ang) je v 104. minuti zapravil 11m. *po podaljšku. Torek, 6. julij, London:

Italija : Španija 2:1** (1:1; 0:0)

Chiesa 60.; Morata 80. **po enajstmetrovkah Finale:

Nedelja, 11. julij, London:

21.00 Italija – Anglija

Preberite še: