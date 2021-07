Danci po 29 letih v polfinalu Eura

Danci so na Euru po dveh porazih nanizali kar tri zmage in se prebili v polfinale.

Danska nogometna reprezentanca je tretja polfinalistka evropskega prvenstva. V Bakuju je z 2:1 (2:0) premagala Češko in si priigrala prvi polfinale na EP po letu 1992. Takrat so Danci tudi osvojili naslov, potem ko so na prvenstvu na Švedskem nadomestili takrat diskvalificirano reprezentanco Jugoslavije.

Češka : Danska 1:2 (0:2) Olimpijski stadion, gledalcev 16.306, sodniki: Kuipers, van Roekel, Zeinstra (vsi Nizozemska).

Strelci: 0:1 Delaney (5.), 0:2 Dolberg (42.), 1:2 Schick (49.). Češka: Vaclik, Boril, Kalas, Čelustka (od 65. Brabec), Coufal, Souček, Holeš (od 46. Jankto), Ševčik (od 79. Darida), Barak, Masopust (od 46. Krmenčik), Schick (od 79. Vydra).

Danska: Schmeichel, Vestergaard, Kjaer, Christensen (od 81. Andersen), Maehle, Delaney (od 81. Jensen), Hoejbjerg, Stryger Larsen (od 71. Wass), Damsgaard (od 60. Noergaard), Dolberg (od 59. Poulsen), Braithwaite. Rumena kartona: Krmenčik (84.), Kalas (86.).

Rdeči kartoni: /.

Oba zadetka so Danci danes dosegli v prvem delu igre, ko sta bila natančna Thomas Delaney v peti in Kasper Dolberg v 42. minuti. Na začetku drugega polčasa je končni izid postavil Patrik Schick s petim zadetkom na prvenstvu.

Danci so v prvem delu prvega polčasa delovali zelo prepričljivo, povedli pa so pravzaprav po sodniški napaki. Že v peti minuti so namreč prišli do vodstva, potem ko je po podaji s kota (žoga bi morala biti za Češko, saj se Ondrej Čelustka žoge ni dotaknil) z glavo zadel Delaney.

Mikkel Damsgaard je bil blizu povišanju vodstva v osmi minuti, a po lepi podaji Pierre-Emilla Hoejbjerga z zahtevnega položaja ni mogel bolje streljati proti vratom Tomaša Vaclika.

Delaney bi lahko še oplemenitil svojo statistiko v 17. minuti, a je iz ugodnega položaja po podaji z desne strani slabo zadel žogo in jo poslal mimo leve Vaclikove vratnice.

Čehi so prvič resneje dlani Kasperja Schmeichela ogreli v 22. minuti. Po napaki danske obrambe je do strela prišal Tomaš Holeš, a je vratar Leicestra pravočasno zaprl kot vezistu Slavie iz Prage. Danci so v obrambi vse bolj trpeli, a tekmeci niso prišli do pravih zaključkov.

Danci so po 42 minutah vodili že z dvema zadetkoma prednosti. Foto: Reuters

Vse več prostora so imeli v protinapadih Danci, enega od teh pa je v 38. minuti s strelom naravnost v vratarja Seville neuspešno zaključil Damsgaard. So pa sijajno akcijo Danci izpeljali štiri minute kasneje, ko je odlično podajo z zunanjim delom stopala Joakima Maehleja v tretji gol na prvenstvu iz neposredne bližine pretvoril Kasper Dolberg.

Čehi so odločno krenili v drugi polčas, v 47. minuti pa je nevarno sprožil Antonin Barak, a se je še enkrat izkazal Schmeichel in žogo porinil v kot. Pritisk se je hitro obrestoval, ko je le dobro minuto kasneje za peti gol in na prvenstvu iznajdljivo zadel Patrik Schick.

V naslednjih 20 minutah pravih priložnosti ni bilo, je pa v 69. po izgubljeni žogi po protinapadu streljal danski rezervist Yussuf Poulsen in izzval obrambo Vaclika.

Danci so se po 29 letih uvrstili v polfinale Eura. Foto: Reuters

Čehi so bili v 74. minuti le nekaj cm oddaljeni od izenačenja. Podaja Michaela Krmenčika iz prostega strela je bila namenjena Tomašu Součeku, tik pred njim pa je odločilno posredoval Schmeichel s konicami prstov.

V 78. minuti je na drugi strani zelenice znova poskusil Poulsen, vnovič pa mu je veselje preprečil Vaclik z odlično obrambo. Ta je bil znova na mestu v 82. minuti, ko je po lepi kombinaciji Poulsena in Maehleja ubranil strel slednjega.

Čehi so si na vso moč prizadevali priti do kakšne obetavne priložnosti, a je obramba Dancev zdržala vse napade varovancev Jaroslava Šilhavyja, vključno z zadnjim poskusom od daleč Baraka v zadnji, šesti minuti dodatka nizozemskega sodnika Björna Kuipersa.

Za finalno vstopnico se bodo varovanci Kasperja Hjulmanda 7. julija pomerili z zmagovalcem drugega današnjega obračuna med Ukrajino in Anglijo v Rimu.

Danci so se tretjič prebili med najboljše štiri na prvenstvih stare celine. Naslov so osvojili leta 1992, leta 1984 pa so tekmovanje končali po polfinalu. Čehi na drugi strani ostajajo pri dveh nastopih med najboljšimi štirimi. Pred 17 leti jih je v polfinalu ustavila Grčija, podprvaki pa so bili leta 1996 v Angliji, ko so po podaljšku slavili Nemci.

Prvi polfinalni obračun bo 6. julija med Italijo in Španijo na Wembleyju v Londonu. Italijani so v četrtfinalu ugnali Belgijo z 2:1, Španci pa so bili po streljanju enajstmetrovk boljši od Švice. Po 90 in 120 minutah je bil izid 1:1.