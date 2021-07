Neverjetna predstava Anglije v Rimu, danska pravljica vse lepša

Znani so vsi polfinalisti Eura. V prvem polfinalnem dvoboju se bosta 6. julija na Wembleyju udarili Italija in Španija, dan pozneje pa se bosta v boju za finalno vstopnico prav tako v Londonu spopadli Danska in Anglija. Skandinavci so v soboto v vročem Bakuju premagali Češko z 2:1, Otočani pa so v Rimu nadigrali Ukrajino (4:0) in še petič zapored na tem Euru ohranili mrežo nedotaknjeno.

"Nogomet se vrača domov"

Na Otoku raste evforija. Navdušenje med navijači je po veličastni zmagi Anglije nad Ukrajine v četrtfinalu evropskega prvenstva (4:0) doseglo nov vrhunec. Krilatica ''Nogomet se vrača domov'' odmeva na vsakem koraku, trije levi se nahajajo pred zgodovinskim izzivom, saj so od naslova evropskega prvaka, ki ga niso še nikdar osvojili, oddaljeni le še dva koraka, za razliko od tekmecev pa bodo lahko v nadaljevanju tekmovanja računali na pomoč domačega prizorišča. Angleži so v četrtfinalu nadigrali Ukrajino in se prvič po 25 letih uvrstili v polfinale Eura.

Angleški navijači komaj čakajo na nadaljevanje Eura. Foto: Reuters

Da bo to večer, ob katerem si bodo lahko dali otoški ljubitelji nogometa duška, je nakazal že začetek. Kapetan Harry Kane je zatresel ukrajinsko mrežo že v 4. minuti. Ko so Ukrajinci, ki so s prebojem med najboljših osem poskrbeli za zgodovinski dosežek na Euru, želeli v drugem polčasu vrniti udarec, so hitro izkusili novo razočaranje.

Fotogalerija dogajanja v Rimu:

Angleži so v pičlih 18 minutah povišali prednost na neulovljivih 4:0. V polno so zadeli še Harry Maguire, Harry Kane (njegov drugi na tekmi in tretji na prvenstvu, tako da ostajata z Raheemom Sterlingom v igri za najboljšega strelca tekmovanja, kjer za Cristianom Ronaldom in Patrikom Schickom zaostajata dva zadetka) in Jordan Henderson. Trije levi so po četrtem zadetku nehali rjoveti, predala se je tudi Ukrajina.

Trije levi niso prejeli zadetka že 662 minut! Foto: Reuters

Anglija je s svojo najvišjo zmago na turnirju in še petim dvobojem zapored, na katerih je ostala mreža Jordana Pickforda nedotaknjena, poslala Evropi sporočilo, da je letos pripravljena iti do konca. Bo Evropa po vseangleškem finalu lige prvakov doživelo še nastop Anglije v finalu Eura? Odgovor bo znan v sredo, 7. julija. Dan pred tem se bosta v uvodni polfinalni poslastici na Wembleyju, kjer bo lahko tekmo spremljalo 60 tisoč gledalcev, pomerili Italija in Španija.

Poročilo s tekme:

Danci preskočili še češko oviro

Nogometna sobota se je začela v oddaljenem Azerbajdžanu. Izločilni del evropskega prvenstva ni še nikoli potekal tako vzhodno kot prav na četrtfinalni tekmi med Češko in Dansko. Na koncu so se v Bakuju veselili Skandinavci. V prvem polčasu so si priigrali lepo prednost (2:0), v polno sta zadela Thomas Delaney in Kasper Dolberg, tako da so se Čehi znašli v hudih težavah.

V drugem polčasu so zaigrali bolje, pritisnili na rdeče-bele, in v 49. minuti prek Patrika Schicka znižali na 1:2. Napadalec Bayerja iz Leverkusna je dosegel že peti zadetek na letošnjem Euru in se na lestvici najboljših strelcev izenačil z vodilnim Cristianom Ronaldom. Visoki Čeh je moral pozneje zaradi poškodbe zapustiti igrišče, njegovi soigralci pa do zadnjega sodnikovega piska niso znali več premagati Kasperja Schmeichla. Ostalo je pri 2:1 in sladki zmagi Dancev, ki so se tako Čehom maščevali za boleč poraz v četrtfinalu Eura 2004 na Portugalskem (0:3).

Evforija danskih navijačev, ko so v domovini spremljali dvoboj v Bakuju:

Evforija na Danskem je vse večja, dogodki vse bolj spominjajo na nepozabno leto 1992, v katerem so Skandinavci nastopili na evropskem prvenstvu na Švedskem šele po diskvalifikaciji Jugoslavije. Na Euro so prišli s počitnic, nato pa presenetili vse in osvojili naslov prvaka. Danci so letos od ponovitve izjemnega uspeha oddaljeni le še dva koraka.

Danci so se prvič po 29 letih uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. Foto: Reuters

Zagotovili so si nastop v polfinalu, tako da bodo prihodnji teden okusili igranje na kultnem Wembleyju, uspeh pa je še toliko večji, saj so Euro začeli po hudem šoku zaradi zdravstvenih težav Christiana Eriksena, po katerih so dvakrat izgubili, a nato nanizali tri zmage in postali prva ekipa, ki se je uvrstila v izločilni del kljub dvema zaporednima začetnima porazoma. Danska pravljica se kar ne more končati, rdeče-beli pa so prepričani, da letos še niso rekli zadnje.

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska), Patrik Schick (Češka),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija),

3 – Harry Kane (Anglija), Robert Lewandowski (Poljska), Haris Seferović (Švica), Xherdan Shaqiri (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska)

Euro 2020, 19. dan (četrtfinale): Sobota, 3. julij:

Češka : Danska 1:2 (0:2)

Schick 49.; Delaney 5., Dolberg 42.

Poročilo s tekme



Ukrajina : Anglija 0:4 (0:1)

Kane 4., 50., Maguire 46., Henderson 63.