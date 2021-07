Angleži od zgodovinskega naslova oddaljeni le še dva koraka

Angleška nogometna reprezentanca je zadnja polfinalistka evropskega prvenstva. V Rimu je prepričljivo s 4:0 (1:0) premagala Ukrajino in si priigrala skupno tretji polfinale na EP in prvega po domačem prvenstvu leta 1996. Še naprej edina angleška lovorika na velikih tekmovanjih ostaja naslov svetovnega prvaka leta 1966.

Ukrajina : Anglija 0:4 (0:1) Stadion Olimpico, gledalcev 11.880, sodniki: Brych, Borsch, Lupp (vsi Nemčija).

Strelci: 0:1 Kane (4.), 0:2 Maguire (46.), 0:3 Kane (50.), 0:4 Henderson (63.). Ukrajina: Buščan, Mikolenko, Matvijenko, Krivcov (od 35. Cigankov), Zabarnji, Karavajev, Zinčenko, Sidorčuk (od 64. Makarenko), Jarmolenko, Šaparenko, Jaremčuk.

Anglija: Pikcford, Shaw (od 65. Trippier), Maguire, Stones, Walker, Sterling (od 65. Rashford), Phillips (od 65. Bellingham), Mount, Rice (od 57. Henderson), Sancho, Kane (od 73. Calvert-Lewin). Rumeni kartoni: /.

Rdeči kartoni: /.

Za finalno vstopnico se bodo varovanci Garetha Southgata pomerili z Dansko, ki je v prvem današnjem četrtfinalnem obračunu ugnala Češko z 2:1 (2:0).

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Varovanci Garetha Southgata so udarno začeli in povedli že ob koncu četrte minute. Po preigravanju in lepi podaji v prostor Raheema Sterlinga Harryju Kanu v konici napada ni bilo težko žoge z okoli sedmih metrov spraviti za hrbet Georgija Buščana med vratnicama.

Ukrajinci so se nato otresli živčnega začetka, v 17. minuti pa izpeljali nevaren protinapad. Nekoliko z leve strani ga je zaključil Roman Jaremčuk, a je bil Jordan Pickford na mestu.

Veliko priložnosti v prvem polčasu ni bilo, nekoliko nevarnejši pa so bili Angleži. V 33. minuti je močno z 20 m sprožil Declan Rice, a je bil deloma pokriti Buščan v ukrajinskih vratih zanesljiv.

Angleži so še enkrat več na tem prvenstvu dobro stali v obrambi in dovolili le redke poskuse Ukrajincev. Do enega od teh je v 43. minuti prišel Mikola Šaparenko, a je z razdalje za nekaj metrov zgrešil cilj.

Luke Shaw je prispeval podajo za zadetek Harryja Maguira. Foto: Reuters

Angleži so tako kot v prvem delu tudi v drugem hitro kaznovali nepazljivost ukrajinske obrambe. Tokrat je že po slabi minuti igre po podaji Luka Shawa s prostega strela z glavo neubranljivo zadel njegov moštveni kolega pri Manchester Unitedu Harry Maguire.

Drugi zadetek je sprostil Southgatove varovance, ki so vodstvo povišali vsega nekaj minut kasneje, ko je po novi podaji Shawa z glavo zadel Kane. Napadalec Tottenhama je bil blizu "hat-tricka" v 62. minuti, a je Buščan lepo odmerjen strel z volejem odbil v kot.

Je pa prav po tem kotu Anglija nadaljevala strelske vaje. Po podaji Masona Mounta je bil najvišji rezervist Jordan Henderson, ki je z glavo žogo poslal mimo tokrat nemočnega Buščana za prvi reprezentančni zadetek v 62. nastopu.

Ukrajinci posebej nevarni v nadaljevanju niso bili, četudi so jim Angleži prepustili posest. Omeniti velja zgolj strel od daleč Jevhena Makarenka v 74. minuti, ki pa ni presenetil Pickforda. Angleška reprezentanca s pripravljalnimi tekmami vred ni prejela gola že 662 minut.

Angleška reprezentanca na tem Euru (450 minut) še ni prejela zadetka, vštevši pripravljalne tekme pa že 662 minut! Foto: Reuters

Angleži bodo v polfinalu 7. julija na domačem Wembleyju v Londonu lovili prvo uvrstitev v finale eura. Dvakrat so igrali v polfinalu. Poleg leta 1996 še na prvenstvu v Italiji leta 1968.

Prvi polfinalni obračun bo prav tako na Wembleyju, in sicer 6. julija med Italijo in Španijo. Italijani so v četrtfinalu ugnali Belgijo z 2:1, Španci pa so bili po streljanju enajstmetrovk boljši od Švice. Po 120 minutah je bil izid 1:1.

Ukrajinci so na tretjem zaporednem nastopu na EP prvič prišli do izločilnih bojev. Prvič so na prvenstvih stare celine nastopili leta 2012, ko so gostili prvenstvo skupaj s Poljsko.