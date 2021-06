Drama slovenskih sosed na Wembleyju in rapsodija Dancev

Fotogalerija s tekme v Londonu:

Konec srečanja. Po Danski se je v četrtfinale uvrstila še Italija. V nedeljo bo izvedela ime novega tekmeca. To bo boljši iz ataktivnega srečanja med Belgijo in branilko naslova Portugalsko.

Gooooooooooool! 2:1! 114. minuta. Ni še konec. Avstrija je znižala na 1:2, Saša Kalajdžić je po spretnem strelu z glavo premagal Gianluigija Donnarummo. S tem je prekinjen niz 11 tekem brez prejetega gola, Italija ga ni prejela kar 1169 minut, kar je nov državni rekord.

Goooooooool! 2:0! 105. minuta. Matteo Pessina je podvojil prednost Italije, ki je tako vse bližje želenemu napredovanju v četrtfinale. Avstrijci zdaj v drugem delu podaljška potrebujejo kar dva zadetka, če še želijo izsiliti izvajanje kazenskih strelov.

Goooooool! 1:0! 95. minuta. Italija je povedla. Rezervist Federico Chiesa se je izkazal. Po podaji Leonarda Spinazzole se je znašel v ugodnem položaju, se mojstrsko otresel Stefana Lainerja in z natančnim strelom premagal Daniela Bachmanna. Avstrija se je znašla v zaostanku, a ima na voljo še 25 minut, da rezultat izenači.

Konec rednega dela. Ker ni ponudil zadetkov, bo sledil podaljšek (dvakrat po 15 minut).

66. minuta: Marko Arnautović je zatresel italijansko mrežo! Veselje avstrijskih nogometašev ni trajalo dolgo, sodnik Anthony Taylor je s pomočjo VAR razveljavil zadetek. Avstrijski napadalec se je po podaji Davida Alabe resnično nahajal v nedovoljenem položaju, bil je prehiter za korak. Tako še naprej teče niz nepremaganosti Italije ...

Konec prvega polčasa, obračun slovenskih sosed ni postregel z zadetki. Tako se je niz nedotaknjene mreže Azzurrov podaljšal na neverjetnih 1100 minut. Avstrija je zadržala vse italijanske napade.

31. minuta: Severni slovenski sosedi so imeli srečo. Napadalec Lazia Ciro Immobile se je odločil za strel z 18 metrov, a je žoga na njegovo žalost zadela okvir vrat. Vratar Avstrijcev bi bil nemočen, ostaja pri 0:0. Italijani so pričakovano nevarnejši, avstrijski vratar Daniel Bachmann se je v 17. minuti izkazala ob strelu Nicola Barrele, a se mreža severnih slovenskih sosedov ni zatresla.

Selektorja Italije in Avstrije, Roberto Mancini in Franco Foda, sta izbrala začetni enajsterici:

