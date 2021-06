Pohvala, kakršne Ronaldo ne prejme vsak dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veliki zvezdnik svetovnega nogometa Cristiano Ronaldo je na letošnjem Euru vseskozi v središču pozornosti. Že tako je deležen ogromnega pompa, temu kot eden od najbolj prepoznavnih športnikov tega stoletja preprosto ne more uiti, a nase opozarja tudi z zadetki, statističnimi presežki, ne nazadnje tudi zdaj že znamenito ''rošado'' pijač na novinarski konferenci … V sredo zvečer je postal še solastnik prav posebnega svetovnega rekorda.

V družbi Cristiana Ronalda na letošnjem Euru resnično ni dolgčas. Dosegel je že pet zadetkov, največ izmed vseh, tako da je v tem trenutku največji kandidat za najboljšega strelca tekmovanja. Postal je prvi Zemljan, ki je zaigral na petih zaporednih evropskih prvenstvih, postal je tudi prvi nogometaš, ki se je na petih zaporednih Eurih vpisal med strelce, skupno pa je na največjem tekmovanju, kar ga pozna stara celina, dosegel že 14 zadetkov. Z naskokom največ izmed vseh. Prejšnji rekord Michela Platinija je tako popravil za pet golov, dosežek pa lahko 36-letni kapetan portugalske izbrane vrste še izboljša, saj še ni končal tekmovanja.

Lahko Ronaldo v nedeljo izloči Belgijo?

V skupini F, v kateri je bilo napeto do zadnjih minut, je s Portugalsko reševal svojo kožo proti močni Franciji (2:2) in na koncu osvojil štiri točke. Ker se je Portugalska, branilka naslova, v osmino finala Eura prebila kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip, jo je doletel zahteven tekmec.

V nedeljo čaka Ronalda s Portugalsko zelo zahtevna tekma osmine finala proti Belgiji. Foto: Reuters

Za četrtfinalno vstopnico se bo v nedeljo ob 21. uri udarila z Belgijo. Rdeči vragi so na tem prvenstvu edini poleg Italije in Nizozemske vknjižili stoodstotni izkupiček. Premagali so tako Rusijo, Dansko kot tudi Finsko.

Pred Portugalsko je tako zelo zahtevna naloga. A ob Ronaldu, ki zadeva kot za stavo, na tem Euru pa mu je mogoče zaupati najbolj odgovorne naloge, saj je s kapetanskim trakom izkoristil že tri strele z bele točke, se lahko nadeja novih vrhunskih rezultatov. Kdo ve, morda pa bi se lahko ponovila zgodovina in bi šli Portugalci podobno kot leta 2016 po manj prepričljivem začetku vse do konca in ubranili evropski naslov!

Ali Daei je počaščen, da je Ronaldo izenačil njegov rekord:

To bi bila pika na i v pestri karieri CR7, ki se je po zaslugi dveh zadetkov v francoski mreži na prav posebni lestvici izenačil z dolgoletnim svetovnim rekorderjem Alijem Daeijem. Iranec se je v državnem dresu podpisal pod kar 109 zadetkov, natanko toliko jih je v slabih dveh desetletjih, odkar igra za člansko izbrano vrsto, zbral tudi Ronaldo!

"Čestitke Cristianu, ki je le še gol od rekorda po številu reprezentančnih golov. V čast mi je, da bo ta prav v rokah Ronalda, velikega šampiona in skrbnega humanista, ki navdihuje in vpliva na ljudi po svetu," je 52-letni Iranec prek Instagrama čestital ''sorekorderju'', ki bi lahko izboljšal statistiko že v nedeljo, ko se bo v Sevilli pomeril z Belgijo.

Največkrat zabil Švedom in Litovcem

Aloi Daei velja za legendo iranskega in azijskega nogometa. Foto: Reuters Daei, ki je večji del kariere navduševal v nemški bundesligi in igral tudi v napadu Bayerna, je 109 zadetkov dosegel v 149 nastopih. Ronaldo je za omenjeno številko potreboval več nastopov (178), a je treba dodati, da je imel v Evropi, zlasti na največjih tekmovanjih, opravka z bistveno težjimi in kakovostnejšimi tekmeci od Daeija, kar še zvišuje vrednost njegovega presežka.

Skoraj ga ni več tekmovanja, v katerem Ronaldo ne bi izstopal v statističnih rubrikah. Najboljši strelec lige prvakov (134 zadetkov) je na prijateljskih tekmah za reprezentanco dosegel ''le'' 19 zadetkov. Preostalih 90 jih je dal na tekmah z velikim tekmovalnim imperativom. Po 31 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, enako velja za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 14 na Eurih, sedem na svetovnih prvenstvih, pet v ligi narodov, dva pa na pokalu konfederacij. Lahko se pohvali z devetimi reprezentančnimi trojčki.

Največkrat je zatresel mreži Švedske in Litve (po sedem), s Slovenijo pa se še ni pomeril. Skoraj bi se lani, ko je Nogometna zveza Slovenije (NZS) v času 100-letnice nameravala v Stožice pripeljati aktualno evropsko prvakinjo Portugalsko, a dvoboja zaradi pandemije novega koronavirusa vendarle ni bilo.

Ronaldo je star 36 let, a bi lahko glede na izjemno fizično pripravljenost še dolgo vztrajal med najboljšimi. Foto: Reuters

Morda pa se dogovorijo kdaj v prihodnosti. Kakor je mogoče sklepati po motivaciji in fizični pripravljenosti napadalca Juventusa, bi lahko Ronaldo v državnem dresu vztrajal še kar nekaj časa. Zagotovo do prihodnjega leta, ko bo Katar gostil svetovno prvenstvo, morda tudi dlje … To pa je zagotovilo, da bi lahko svetovni rekord po številu reprezentančnih zadetkov doživel pri Ronaldu še ogromno izboljšavo.