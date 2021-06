Svetovni prvaki neprepričljivi, evropski na kolenih, Španci in Poljaki še brez zmage

Španci in Poljaki so se razšli brez zmagovalca.

Španci in Poljaki so se razšli brez zmagovalca.

V poslastici zadnjega dne drugega kroga evropskega nogometnega prvenstva so Nemci na stadionu Alianz Arena v Münchnu s 4:2 (2:1) premagali Portugalce in prišli do prvih treh točk, s katerimi ostajajo v boju za uvrstitev v osmino finala. Svetovni prvaki Francozi bi si napredovanje danes lahko zagotovili z zmago nad Madžari, a je bil izid na najbolj vročem evropskem stadionu, na Puskas Areni v Budimpešti, neodločen 1:1. Zvečer sta na zelenico v Sevilli stopili še Poljska in Španija in se prav tako razšli brez zmagovalca z 1:1.

Skupina F:

Sobota, 19. junij:

Madžarska : Francija 1:1 (1:0)

Fiola 45.+2; Griezmann 66.

Portugalska : Nemčija 2:4 (1:2)

Ronaldo 15., Jota 67.; Dias 35./a.g., Guerreiro 39./a.g., Harvetz 51., Gosens 60.

1. Francija 2 tekmi – 4 točke

2. Nemčija 2 – 3

3. Portugalska 2 – 3

4. Madžarska 2 – 1 Skupina E:

Sobota, 19. junij:

Španija : Poljska 1:1 (1:0)

Morata 25.; Lewandowski 54.

1. Švedska 2 – 4

2. Slovaška 2 – 3

3. Španija 2 – 2

4. Poljska 2 – 1

Španci in Poljaki še brez zmage

Španci na tem evropskem prvenstvu še nimajo zmage, v prvem krogu so remizirali s Švedsko, danes še s Poljsko. Alvaro Morata jih je na tekmi v Sevilli sicer popeljal v vodstvo v 25. minuti tekme, v 54. pa je za izenačenje poskrbel kapetan poljske reprezentance Robert Lewandowski. Španci so bili boljša in agresivnejša ekipa na igrišču, a tega niso uspelo potrditi tudi z drugim zadetkom,. Za nameček je v 58. minuti enajstmetrovko zapravil še Gerard Moreno.

V skupini E na vrhu ostajajo Švedi, drugi so Slovaki, tretji Španci, Poljaki pa s prvo točko četrti.

Nemci so v Münchnu s 4:2 premagali Portugalsko. Foto: Guliverimage

Nemci zdaj lažje dihajo

Nemški Elf bi se ob današnjem porazu že poslovil od možnosti za uvrstitev v osmino finala Eura in četa Joachima Löwa, ki se po tem prvenstvu poslavlja od selektorskega stolčka, je proti Portugalski tudi zaigrala na vse ali nič. Čeprav so Nemci od začetka tekme prevladovali na münchenski zelenici, so v 15. minuti doživeli šok, ko je svoj 107. gol v dresu portugalske reprezentance zabil sovražnik kokakole Cristiano Ronaldo. Nemci so pritisnili in do polčasa rezultat obrnili, a strelca zanje sta bila Portugalca Ruben Diaz in Raphael Guerreiro z avtogoloma.

V drugem polčasu so Nemci z zadetkoma Kaia Harvetza in Robina Gosensa zbežali na 4:1, Portugalci pa so v 67. minuti z golom Dioga Jota omilili poraz.

Kapetan Portugalcev ima izziv. Lovi svetovni rekord Iranca Alija Daeija, ki je za svojo državo dosegel 109 zadetkov. Prvi as Juventusa za njim zaostaja le še za dva gola. Morda bi ga lahko presegel že na tem Euru.

Madžari in Francozi so se razšli z 1:1. Foto: Guliverimage

Madžari do pomembne točke

Začelo se je z velikim spektaklom. Z nogometno predstavo v slovenski soseščini, kjer je dvoboj med Madžarsko in Francijo na Puskas Areni spremljalo več kot 60 tisoč glasnih navijačev. Izvrstno vzdušje v Budimpešti je navdušilo tudi Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki je Puskas Areno izbrala kot rezervno prizorišče finala Eura.

Srečanje med svetovnimi prvaki in borbenimi Madžari se je končalo z delitvijo točk. Na igrišču so sicer prevladovali Francozi, a tik pred koncem prvega polčasa doživeli hladno prho, ko so Madžari po hitrem protinapadu z golom Attile Fiole povedli. 1:0 je bil izid prvega polčasa. Tudi v drugem so Francozi napadali, Madžari pa so se branili, v 66. minuti pa je Antoine Griezmann poskrbel za izenačenje.

Madžari s prvo točko na tem prvenstvu ostajajo v igri za napredovanje, Francozi imajo zdaj štiri, kar do najbrž zadostovalo za uvrstitev v osmino finala.