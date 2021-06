Še drugi remi Špancev

Španci in Poljaki so se razšli brez zmagovalca.

Čeprav španski nogometaši, eni od favoritov evropskega prvenstva, tekme predtekmovanja igrajo na domačem stadionu, jim ne gre vse po načrtih. Čeprav so imeli že drugo tekmo veliko premoč v posesti žoge, jim tega ni uspelo spremeniti v zmago. Tudi tokrat jim je ponagajala učinkovitost, priložnosti, da bi prišli do treh točk, so imeli, predvsem v drugem delu, med drugim so zapravili tudi najstrožjo kazen.

Prvih 25 minut je minilo v veliki terenski premoči Špancev, ki pa nikakor niso mogli do ugodnega položaja za strel. Poljska obramba je delovala zbrano, da pa vendarle ni brezhibna, je pokazala 25. minuta. Takrat je Gerard Moreno bolj na slepo podajal žogo v sredino, kjer pa se je mimo številnih nog prišla do Alvara Morate, ki je posredoval hitreje od svojega čuvaja in jo poslal v mrežo. Sodnik je najprej gol razveljavil, a VAR je pokazal, da napadalec Juventusa vendarle ni bil v nedovoljenem položaju.

Španci so tudi po doseženem zadetku zadržali pobudo na igrišču, a so imeli še naprej težave pri pripravi priložnosti, so pa bili blizu povišanja vodstva po prekinitvi, Moreno je s prostega strela za las zgrešil cilj. Poljaki so se prebudili šele ob koncu polčasa, imeli so celo priložnosti, da izenačijo. Karol Swiderski se po podaji Roberta Lewandowskega pred vrati ni znašel, isti igralec je v 44. minuti s strelom z roba kazenskega prostora zadel vratnico, žoga se je odbila do Lewandowskega, njegov poskus pa je vratar Unai Simon ubranil.

Zato pa je bil napadalec Bayerna uspešnejši v 54. minuti, ko je po predložku Kamila Jozwiaka najvišji v kazenskem prostoru in izenačil.

Že v nekaj trenutkov pozneje bi Španci spet lahko spet povedli. Jakub Moder je v kazenskem prostoru pohodil Morena, sodnik pa je po ogledu VAR-a pokazal na belo točko. Moreno je najstrožjo kazen sam izvedel, vendar je zadel le vratnico, odbite žoge pa v mrežo ni znal spraviti Morata.

To pa ni bila edina priložnost Špancev, da bi si zagotovili tri točke. Do konca so oblegali poljska vrata, kar nekajkrat bi lahko bolj natančno zaključili akcije, najlepšo priložnost je v 82. minuti zapravil Morata.

Španci bodo še trepetali za napredovanje iz skupine E, tako kot tudi Poljaki. Ekipi sta ostali na tretjem in četrtem mestu v skupini. Švedi imajo štiri točke, Slovaki tri, Španci dve in Poljaki eno. V zadnjem krogu bodo Španci v Sevilli gostili še Slovake, Švedi in Poljaki bodo igrali v St. Peterburgu.