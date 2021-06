Uefa z rezervnim načrtom za finale

Organizatorji turnirja se pogajajo z vlado Združenega kraljestva, potem ko so britanske oblasti 21. junija preložile načrte za odpravo omejitev za novi koronavirus. Londonski stadion naj bi 11. julija gostil finale letošnjega eura, ki je prvič v 11 mestih po celini, prav tako pa bo kultni Wembley gostil tudi polfinale.

"Načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih vedno obstaja, vendar smo prepričani, da bo teden s finalom in polfinalom potekal v Londonu," so sporočili iz Uefe, poročanje britanskega Reutersa povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Želja Uefe so čim bolj polne tribune

Wembley. Foto: Reuters The Times je v petek zapisal, da se je Budimpešta ponudila kot alternativa, če Wembley ne bo mogel sprejeti tujih navijačev.

Čeprav bi bilo veliko presenečenje, če bi Uefa naredila korak brez primere in finale tik pred zdajci prestavila na drugo lokacijo, pa je tudi dejstvo, da so v Budimpešti štiri tekme Eura 2020 gostili pred polnimi tribunami. Vstopnice so lahko kupili domači madžarski navijači, ki so se izkazali s potrdilom o cepljenju, ter tujci, ki so bili na testiranju negativni.

Uefa se je v pogovorih z londonskimi oblastmi osredotočila na to, da se tujim navijačem dovoli udeležba na tekmah "s strogim testiranjem na covid-19 ali z upoštevanjem mehurčkov", kar bi pomenilo, da njihovo bivanje v Veliki Britaniji ne bi trajalo več kot 24 ur, gibanje navijačev pa bilo omejeno na prevoz in prizorišča.

Uefa se zaveda pritiskov, s katerimi se sooča britanska vlada, in upa, da bo razprava prišla do "zadovoljivega zaključka", še posebej pa so v evropski federaciji zadovoljni, da se bo zmogljivost na Wembleyju povečala na vsaj 50 odstotkov za odločilne tekme. To bo pomenilo 40.000 gledalcev namesto 22.500 v skupinskem delu.

Wembley bo gostil tudi dve tekmi osmine finala s 50-odstotno zmogljivostjo.

V skladu z veljavnimi predpisi v Angliji morajo biti navijači, ki so pripotovali iz držav z vladnega rumenega seznama, deset dni po prihodu v Združeno kraljestvo v karanteni. Poleg ekip iz Združenega kraljestva, torej Anglije, Škotske in Walesa, so na rumenem seznamu tudi vse druge sodelujoče države, razen Turčije, ki je na ostrejšem rdečem seznamu.